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Группа туристов заблудилась в Большом каньоне Крыма - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Группа туристов заблудилась в Большом каньоне Крыма
Группа туристов заблудилась в Большом каньоне Крыма - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Группа туристов заблудилась в Большом каньоне Крыма
Группа туристов заблудилась в районе Большого каньона в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T09:45
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мчс крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Группа туристов заблудилась в районе Большого каньона в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о происшествии поступило вечером в воскресенье, 2 октября.На поиски потерявшихся оперативно выехал спецотряд главного управления МЧС России по РК и сотрудники "КРЫМ-СПАСА". В поисках задействовали 14 человек и 3 единицы техники. В скором времени группа была найдена, в медицинской помощи участники не нуждались.Ранее группа туристов с ребенком заблудилась в Долине приведений на склонах горы Южная Демерджи под Алуштой.
https://crimea.ria.ru/20220920/moskvichi-poteryalis-na-gore-sokol-v-krymu-1124558390.html
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мчс крыма, происшествия, крым
Группа туристов заблудилась в Большом каньоне Крыма

В Крыму группа туристов заблудилась в районе Большого каньона

09:45 03.10.2022 (обновлено: 09:47 03.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Группа туристов заблудилась в районе Большого каньона в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Сообщение о происшествии поступило вечером в воскресенье, 2 октября.
"В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на территории Большого каньона в селе Соколиное Бахчисарайского района заблудилась группа туристов, самостоятельной найти дорогу не могут. Требуется помощь спасателей", – говорится в сообщении.
На поиски потерявшихся оперативно выехал спецотряд главного управления МЧС России по РК и сотрудники "КРЫМ-СПАСА". В поисках задействовали 14 человек и 3 единицы техники. В скором времени группа была найдена, в медицинской помощи участники не нуждались.
Ранее группа туристов с ребенком заблудилась в Долине приведений на склонах горы Южная Демерджи под Алуштой.
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