Группа туристов заблудилась в Большом каньоне Крыма
В Крыму группа туристов заблудилась в районе Большого каньона
09:45 03.10.2022 (обновлено: 09:47 03.10.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Группа туристов заблудилась в районе Большого каньона в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Сообщение о происшествии поступило вечером в воскресенье, 2 октября.
"В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на территории Большого каньона в селе Соколиное Бахчисарайского района заблудилась группа туристов, самостоятельной найти дорогу не могут. Требуется помощь спасателей", – говорится в сообщении.
На поиски потерявшихся оперативно выехал спецотряд главного управления МЧС России по РК и сотрудники "КРЫМ-СПАСА". В поисках задействовали 14 человек и 3 единицы техники. В скором времени группа была найдена, в медицинской помощи участники не нуждались.
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