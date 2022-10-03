https://crimea.ria.ru/20221003/gruppa-turistov-zabludilas-v-bolshom-kanone-kryma-1124697438.html

Группа туристов заблудилась в Большом каньоне Крыма

Группа туристов заблудилась в Большом каньоне Крыма - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Группа туристов заблудилась в Большом каньоне Крыма

Группа туристов заблудилась в районе Большого каньона в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T09:45

2022-10-03T09:45

2022-10-03T09:47

мчс крыма

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Группа туристов заблудилась в районе Большого каньона в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о происшествии поступило вечером в воскресенье, 2 октября.На поиски потерявшихся оперативно выехал спецотряд главного управления МЧС России по РК и сотрудники "КРЫМ-СПАСА". В поисках задействовали 14 человек и 3 единицы техники. В скором времени группа была найдена, в медицинской помощи участники не нуждались.Ранее группа туристов с ребенком заблудилась в Долине приведений на склонах горы Южная Демерджи под Алуштой.

https://crimea.ria.ru/20220920/moskvichi-poteryalis-na-gore-sokol-v-krymu-1124558390.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, происшествия, крым