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Альпинисты застряли на горе Сокол в Судаке - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Альпинисты застряли на горе Сокол в Судаке
Альпинисты застряли на горе Сокол в Судаке - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Альпинисты застряли на горе Сокол в Судаке
В Судаке во время спуска с горы Сокол застряли двое альпинистов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Судаке во время спуска с горы Сокол застряли двое альпинистов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Как выяснилось, двое туристов с использованием альпинистского снаряжения спустились с вершины горы Сокол и на расстоянии около 100 метров от вершины горы застряли. На помощь им оперативно отправились спасатели."По прибытии к месту происшествия, совместно с сотрудниками "КРЫМ-СПАС", спасатели нашли туристов и с помощью альпинистского снаряжения вывели их с труднодоступного участка в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.Ранее сотрудники МЧС спасли группу туристов, которые заблудились на территории Большого каньона Крыма. Помощь врачей никому не понадобилась.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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гу мчс рф по республике крым, судак, происшествия, крым
Альпинисты застряли на горе Сокол в Судаке

В Судаке на горе Сокол застряли двое альпинистов

10:05 03.10.2022
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Судаке во время спуска с горы Сокол застряли двое альпинистов
В Судаке во время спуска с горы Сокол застряли двое альпинистов
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Судаке во время спуска с горы Сокол застряли двое альпинистов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Как выяснилось, двое туристов с использованием альпинистского снаряжения спустились с вершины горы Сокол и на расстоянии около 100 метров от вершины горы застряли. На помощь им оперативно отправились спасатели.
"По прибытии к месту происшествия, совместно с сотрудниками "КРЫМ-СПАС", спасатели нашли туристов и с помощью альпинистского снаряжения вывели их с труднодоступного участка в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
Ранее сотрудники МЧС спасли группу туристов, которые заблудились на территории Большого каньона Крыма. Помощь врачей никому не понадобилась.
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Группа туристов заблудилась в Большом каньоне Крыма
 
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