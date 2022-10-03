https://crimea.ria.ru/20221003/alpinisty-zastryali-na-gore-sokol-v-sudake-1124697603.html
Альпинисты застряли на горе Сокол в Судаке
Альпинисты застряли на горе Сокол в Судаке - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Альпинисты застряли на горе Сокол в Судаке
В Судаке во время спуска с горы Сокол застряли двое альпинистов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T10:05
2022-10-03T10:05
2022-10-03T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Судаке во время спуска с горы Сокол застряли двое альпинистов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Как выяснилось, двое туристов с использованием альпинистского снаряжения спустились с вершины горы Сокол и на расстоянии около 100 метров от вершины горы застряли. На помощь им оперативно отправились спасатели."По прибытии к месту происшествия, совместно с сотрудниками "КРЫМ-СПАС", спасатели нашли туристов и с помощью альпинистского снаряжения вывели их с труднодоступного участка в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.Ранее сотрудники МЧС спасли группу туристов, которые заблудились на территории Большого каньона Крыма. Помощь врачей никому не понадобилась.
https://crimea.ria.ru/20221003/gruppa-turistov-zabludilas-v-bolshom-kanone-kryma-1124697438.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гу мчс рф по республике крым, судак, происшествия, крым
Альпинисты застряли на горе Сокол в Судаке
В Судаке на горе Сокол застряли двое альпинистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Судаке во время спуска с горы Сокол застряли двое альпинистов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Как выяснилось, двое туристов с использованием альпинистского снаряжения спустились с вершины горы Сокол и на расстоянии около 100 метров от вершины горы застряли. На помощь им оперативно отправились спасатели.
"По прибытии к месту происшествия, совместно с сотрудниками "КРЫМ-СПАС", спасатели нашли туристов и с помощью альпинистского снаряжения вывели их с труднодоступного участка в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
Ранее сотрудники МЧС спасли группу туристов, которые заблудились на территории Большого каньона Крыма. Помощь врачей никому не понадобилась.