https://crimea.ria.ru/20221003/alpinisty-zastryali-na-gore-sokol-v-sudake-1124697603.html

Альпинисты застряли на горе Сокол в Судаке

Альпинисты застряли на горе Сокол в Судаке - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Альпинисты застряли на горе Сокол в Судаке

В Судаке во время спуска с горы Сокол застряли двое альпинистов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T10:05

2022-10-03T10:05

2022-10-03T10:05

гу мчс рф по республике крым

судак

происшествия

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/03/1124697583_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf6638a82445744a6a8503ce3eca5efb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Судаке во время спуска с горы Сокол застряли двое альпинистов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Как выяснилось, двое туристов с использованием альпинистского снаряжения спустились с вершины горы Сокол и на расстоянии около 100 метров от вершины горы застряли. На помощь им оперативно отправились спасатели."По прибытии к месту происшествия, совместно с сотрудниками "КРЫМ-СПАС", спасатели нашли туристов и с помощью альпинистского снаряжения вывели их с труднодоступного участка в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.Ранее сотрудники МЧС спасли группу туристов, которые заблудились на территории Большого каньона Крыма. Помощь врачей никому не понадобилась.

https://crimea.ria.ru/20221003/gruppa-turistov-zabludilas-v-bolshom-kanone-kryma-1124697438.html

судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, судак, происшествия, крым