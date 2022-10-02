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Житель Германии зарезал ножом свою жену-беженку с Украины - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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Житель Германии зарезал ножом свою жену-беженку с Украины
Житель Германии зарезал ножом свою жену-беженку с Украины - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Житель Германии зарезал ножом свою жену-беженку с Украины
50-летний житель Берлина во время ссоры убил свою жену, которая является беженкой с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую полицию. РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T09:27
2022-10-02T09:27
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 50-летний житель Берлина во время ссоры убил свою жену, которая является беженкой с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую полицию.Погибшая – гражданка Украины, находящаяся в ФРГ в статусе беженки.По данным местных СМИ, мужчина убил супругу кухонным ножом. Подозреваемый задержан.Также сообщается, что свидетелем преступления предположительно могли стать двое несовершеннолетних детей супружеской пары. Их передали органам опеки.
https://crimea.ria.ru/20220915/prinyali-drug-druga-za-russkikh-i-podralis-priklyucheniya-ukraintsev-v-nitstse-1124514205.html
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в мире, украина
Житель Германии зарезал ножом свою жену-беженку с Украины

В Берлине местный житель убил свою супругу-беженку с Украины на глазах детей

09:27 02.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 50-летний житель Берлина во время ссоры убил свою жену, которая является беженкой с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую полицию.
"По имеющейся на данный момент информации, пара поссорилась около 11:45 в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе (северо-восточный Берлин – ред.). Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил ее", - говорится в сообщении.
Погибшая – гражданка Украины, находящаяся в ФРГ в статусе беженки.
По данным местных СМИ, мужчина убил супругу кухонным ножом. Подозреваемый задержан.
Также сообщается, что свидетелем преступления предположительно могли стать двое несовершеннолетних детей супружеской пары. Их передали органам опеки.
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