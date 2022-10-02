https://crimea.ria.ru/20221002/zhitel-germanii-zarezal-nozhom-svoyu-zhenu-bezhenku-s-ukrainy-1124688907.html

Житель Германии зарезал ножом свою жену-беженку с Украины

Житель Германии зарезал ножом свою жену-беженку с Украины - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Житель Германии зарезал ножом свою жену-беженку с Украины

50-летний житель Берлина во время ссоры убил свою жену, которая является беженкой с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую полицию. РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T09:27

2022-10-02T09:27

2022-10-02T09:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 50-летний житель Берлина во время ссоры убил свою жену, которая является беженкой с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую полицию.Погибшая – гражданка Украины, находящаяся в ФРГ в статусе беженки.По данным местных СМИ, мужчина убил супругу кухонным ножом. Подозреваемый задержан.Также сообщается, что свидетелем преступления предположительно могли стать двое несовершеннолетних детей супружеской пары. Их передали органам опеки.

https://crimea.ria.ru/20220915/prinyali-drug-druga-za-russkikh-i-podralis-priklyucheniya-ukraintsev-v-nitstse-1124514205.html

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