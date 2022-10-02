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ВСУ за сутки потеряли более 100 человек в боях на Донбассе - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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ВСУ за сутки потеряли более 100 человек в боях на Донбассе
ВСУ за сутки потеряли более 100 человек в боях на Донбассе - РИА Новости Крым, 02.10.2022
ВСУ за сутки потеряли более 100 человек в боях на Донбассе
Украинская армия за прошедшие сутки потеряла убитыми более 100 человек и около 30 единиц техники в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T11:50
2022-10-02T11:50
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Украинская армия за прошедшие сутки потеряла убитыми более 100 человек и около 30 единиц техники в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик, сообщили официальные представители народных милиций ДНР и ЛНР.Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам республики 281 единицу боеприпасов из РСЗО "Град", ствольной артиллерии, танков и минометов. В результате обстрелов семь мирный житель погибли, девять получили ранения.В Луганской Народной Республике союзные войска уничтожили до 60 бойцов ВСУ, а также два танка, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортера, пять единиц специальной автомобильной техники.При этом за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Нижняя Дуванка с применением американской РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
https://crimea.ria.ru/20220930/pervye-mobilizovannye-rossiyane-pribyli-v-zonu-svo--video-1124672940.html
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донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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60
специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, луганская народная республика (лнр)
ВСУ за сутки потеряли более 100 человек в боях на Донбассе

Потери украинской армии в боях в ЛДНР за сутки составили более 100 человек

11:50 02.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Украинская армия за прошедшие сутки потеряла убитыми более 100 человек и около 30 единиц техники в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик, сообщили официальные представители народных милиций ДНР и ЛНР.
"Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре артиллерийские установки, два БПЛА, восемь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери личного состава противника составили до 50 человек личного состава", - говорится в сообщении НМ ДНР.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 12:15
Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО – видео
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам республики 281 единицу боеприпасов из РСЗО "Град", ствольной артиллерии, танков и минометов. В результате обстрелов семь мирный житель погибли, девять получили ранения.
В Луганской Народной Республике союзные войска уничтожили до 60 бойцов ВСУ, а также два танка, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортера, пять единиц специальной автомобильной техники.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 17:15
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
При этом за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Нижняя Дуванка с применением американской РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеДонецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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