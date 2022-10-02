https://crimea.ria.ru/20221002/vsu-za-sutki-poteryali-bolee-100-chelovek-v-boyakh-na-donbasse-1124689787.html

ВСУ за сутки потеряли более 100 человек в боях на Донбассе

ВСУ за сутки потеряли более 100 человек в боях на Донбассе - РИА Новости Крым, 02.10.2022

ВСУ за сутки потеряли более 100 человек в боях на Донбассе

Украинская армия за прошедшие сутки потеряла убитыми более 100 человек и около 30 единиц техники в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T11:50

2022-10-02T11:50

2022-10-02T11:50

специальная военная операция рф на украине

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Украинская армия за прошедшие сутки потеряла убитыми более 100 человек и около 30 единиц техники в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик, сообщили официальные представители народных милиций ДНР и ЛНР.Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам республики 281 единицу боеприпасов из РСЗО "Град", ствольной артиллерии, танков и минометов. В результате обстрелов семь мирный житель погибли, девять получили ранения.В Луганской Народной Республике союзные войска уничтожили до 60 бойцов ВСУ, а также два танка, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортера, пять единиц специальной автомобильной техники.При этом за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Нижняя Дуванка с применением американской РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

https://crimea.ria.ru/20220930/pervye-mobilizovannye-rossiyane-pribyli-v-zonu-svo--video-1124672940.html

https://crimea.ria.ru/20221001/v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124687057.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, луганская народная республика (лнр)