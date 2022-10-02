https://crimea.ria.ru/20221002/kiev-zablokiroval-vyezd-v-osvobozhdennuyu-chast-zaporozhskoy-oblasti-1124696116.html

Киев блокирует выезд в освобожденную часть Запорожской области. Обновлено

Киев блокирует выезд в освобожденную часть Запорожской области. Обновлено - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Киев блокирует выезд в освобожденную часть Запорожской области. Обновлено

Люди не могут выехать с подконтрольной Киеву части Запорожской области на освобожденную территорию, поскольку Украина заблокировала работу контрольно-пропускных РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T20:49

2022-10-02T20:49

2022-10-02T22:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Люди не могут выехать с подконтрольной Киеву части Запорожской области на освобожденную территорию, поскольку Украина заблокировала работу контрольно-пропускных пунктов. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, пишет РИА Новости."Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами", — рассказал он.Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что украинские власти в одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП Васильевка."Они намеренно создают препятствия для наших земляков, которые стремятся покинуть опасные территории. Идет прямое нарушение прав людей, ограничивая их передвижение и свободы. Людей взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов. Можно предположить, что с их стороны готовится такая же трагедия, как произошла 30 сентября", - заявил Балицкий. Глава администрации заверил, что КПП Васильевка продолжает работать и открыт для граждан, желающих въехать на освобожденную территорию Запорожской области.В пятницу, 30 сентября, ВСУ обстреляли колонну машин, стоящих на Ореховском шоссе на въезд в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 24 мирных жителя, 36 получили ранения, в том числе ребенок. Тогда Рогов объявил награду в 1 млн рублей за данные о расстреле людей в автоколонне.

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запорожская область, украина, общество