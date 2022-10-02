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Киев блокирует выезд в освобожденную часть Запорожской области. Обновлено - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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Киев блокирует выезд в освобожденную часть Запорожской области. Обновлено
Киев блокирует выезд в освобожденную часть Запорожской области. Обновлено - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Киев блокирует выезд в освобожденную часть Запорожской области. Обновлено
Люди не могут выехать с подконтрольной Киеву части Запорожской области на освобожденную территорию, поскольку Украина заблокировала работу контрольно-пропускных РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T20:49
2022-10-02T22:28
запорожская область
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Люди не могут выехать с подконтрольной Киеву части Запорожской области на освобожденную территорию, поскольку Украина заблокировала работу контрольно-пропускных пунктов. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, пишет РИА Новости."Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами", — рассказал он.Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что украинские власти в одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП Васильевка."Они намеренно создают препятствия для наших земляков, которые стремятся покинуть опасные территории. Идет прямое нарушение прав людей, ограничивая их передвижение и свободы. Людей взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов. Можно предположить, что с их стороны готовится такая же трагедия, как произошла 30 сентября", - заявил Балицкий. Глава администрации заверил, что КПП Васильевка продолжает работать и открыт для граждан, желающих въехать на освобожденную территорию Запорожской области.В пятницу, 30 сентября, ВСУ обстреляли колонну машин, стоящих на Ореховском шоссе на въезд в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 24 мирных жителя, 36 получили ранения, в том числе ребенок. Тогда Рогов объявил награду в 1 млн рублей за данные о расстреле людей в автоколонне.
https://crimea.ria.ru/20220930/chislo-zhertv-ukrainskogo-udara-po-avtokolonne-na-zaporozhe-vyroslo-1124673966.html
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запорожская область, украина, общество
Киев блокирует выезд в освобожденную часть Запорожской области. Обновлено

Киев заблокировал работу КПП для выезда в освобожденную часть Запорожской области

20:49 02.10.2022 (обновлено: 22:28 02.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКПП "Васильевка" на границе Запорожской области
КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Люди не могут выехать с подконтрольной Киеву части Запорожской области на освобожденную территорию, поскольку Украина заблокировала работу контрольно-пропускных пунктов. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
"Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами", — рассказал он.
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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что украинские власти в одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП Васильевка.
"Они намеренно создают препятствия для наших земляков, которые стремятся покинуть опасные территории. Идет прямое нарушение прав людей, ограничивая их передвижение и свободы. Людей взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов. Можно предположить, что с их стороны готовится такая же трагедия, как произошла 30 сентября", - заявил Балицкий.
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Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье
Глава администрации заверил, что КПП Васильевка продолжает работать и открыт для граждан, желающих въехать на освобожденную территорию Запорожской области.
В пятницу, 30 сентября, ВСУ обстреляли колонну машин, стоящих на Ореховском шоссе на въезд в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 24 мирных жителя, 36 получили ранения, в том числе ребенок. Тогда Рогов объявил награду в 1 млн рублей за данные о расстреле людей в автоколонне.
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Власти Запорожья объявили награду за информацию о расстреле автоколонны
 
Запорожская областьУкраинаОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
20:49Киев блокирует выезд в освобожденную часть Запорожской области. Обновлено
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