https://crimea.ria.ru/20221001/rost-zarplat-i-prozrachnye-vklady-chto-zhdet-rossiyan-v-oktyabre-1124667622.html

Рост зарплат и прозрачные вклады: что ждет россиян в октябре

Рост зарплат и прозрачные вклады: что ждет россиян в октябре - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Рост зарплат и прозрачные вклады: что ждет россиян в октябре

С октября российским бюджетникам увеличат зарплаты, а отставникам - пенсии, условия банковских вкладов станут понятнее, малоимущие граждане будут получать... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-10-01T08:02

2022-10-01T08:02

2022-09-30T20:41

общество

новости

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122358210_0:46:1620:957_1920x0_80_0_0_05767963cfad396abcad1c4f30d2546e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. С октября российским бюджетникам увеличат зарплаты, а отставникам - пенсии, условия банковских вкладов станут понятнее, малоимущие граждане будут получать деньги на карты "МИР", а водители смогут не возить с собой бумажные права. Подробнее об этих и других новшествах второго осеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.СоцпакетС 1 октября пройдет индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для неработающих россиян старше 80 лет. Выплату, размер которой сейчас равен примерно 6,5 тысяч рублей, удвоят. Писать заявление не нужно – индексация автоматическая.Участники Великой Отечественной войны и члены их семей теперь будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 15,5% от назначенной пенсии.На 4% повышается размер денежного довольствия, который учитывается при начислении пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним категориям граждан: это те, кто проходил службу в органах МВД и Росгвардии, противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях уголовно-исполнительной системы.Дополнительные 4% к заработной плате получат и работники бюджетной сферы - такое повышение регламентирует распоряжение правительства от 4 сентября. Также в октябре ожидается согласование надбавки в размере 5% от основного оклада для сотрудников силовых ведомств.Банковские новинкиБанковские вклады становятся понятнее. Все потому, что ЦБ обязал все банки России прилагать к договорам по вкладам таблички, составленные по спецформе. В них четко и доступно должна отражаться ключевая информация об условиях вклада: вид, сума, валюта, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег.Кроме того, отныне банки обязаны указывать в договорах минимальную гарантированную ставку по вкладам. Эта информация должна быть размещена на первой странице договора.А еще клиенты банков теперь смогут самостоятельно ограничивать онлайн-операции, например, устанавливать запрет на переводы, а также ограничивать параметры операций, в том числе максимальную сумму транзакции. Отменить этот запрет можно в любое время. Так законодатель пытается бороться с мошенниками.Также для дополнительной защиты клиентов от кибермошенников с 1 октября банки обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.За рулемХорошие новости и для водителей: с 1 октября права можно забыть дома. За это ничего не будет, если вы установите приложение "Госуслуги Авто". С помощью этого сервиса водительское удостоверение можно будет предъявлять в электронном виде.При этом традиционные удостоверения пока тоже не отменяют, полная замена на электронный формат станет возможной после внесения поправок в ПДД.При продаже и дарении автомобиля теперь можно будет не расторгать договор ОСАГО. При этом страховую компанию о смене собственника придется уведомить в обязательном порядке.Тем, кто за рулем машин, массой более 3,5 тонн, нужно знать следующее: с 13 октября такие авто в любой точке страны могут останавливать и досматривать работники органов таможенной службы. Новый закон позволяет таможенникам контролировать ввоз и перемещение товаров по всей России без привлечения органов внутренних дел.И другие измененияФармацевтам: производители жизненно важных лекарств на основе плазмы крови будут быстрее получать нужные компоненты. При этом вывоз донорской крови, полученной в России, за пределы страны запрещен. Исключение - гуманитарная помощь.Строителям: с 17 октября при сдаче-приемке строительных работ можно использовать электронные акты. Их же можно передавать в налоговые органы во время проверок.Путешественникам: в РФ заработает отечественная система бронирования авиабилетов. Это значит, персональные данные пассажиров будут храниться на защищенных серверах внутри России и не смогут быть использованы недоброжелателями из других стран в незаконных целях.Малоимущим гражданам: выплаты по государственной социальной помощи - субсидии, компенсация расходов на ЖКУ и квартплату - теперь будут производиться только на карту "МИР". То же касается выплат почетным донорам.Всем остальным россиянам: получить государственные и муниципальные услуги будет проще, поскольку необходимые документы и информация будут представляться на основе межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения.

https://crimea.ria.ru/20220929/indeksatsiya-pensiy-i-matkapitala-kak-izmenyatsya-vyplaty-v-2023-godu-1124658208.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, закон и право