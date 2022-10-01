https://crimea.ria.ru/20221001/kak-moshenniki-obmanyvayut-pensionerov--tsb-1124681135.html

Как мошенники обманывают пенсионеров – ЦБ

Как мошенники обманывают пенсионеров – ЦБ - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Как мошенники обманывают пенсионеров – ЦБ

На уловки мошенников могут попасться люди разных возрастов, но самыми уязвимыми являются пенсионеры. К Международному Дню пожилого человека, который отмечается... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T08:39

2022-10-01T08:39

2022-10-01T08:39

банк россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121403231_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_390448f4b011510b5c263ddf6702b741.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. На уловки мошенников могут попасться люди разных возрастов, но самыми уязвимыми являются пенсионеры. К Международному Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, пресс-служба Банка России перечислила основные схемы, используемые аферистами для обмана пенсионеров, пишет "Прайм".По данным аналитиков ЦБ, одна из самых популярных схем в случае с пожилыми людьми, это звонок "сотрудника МВД", который сообщает об угрозе для счета и рекомендует перевести деньги на "безопасный счет в ЦБ". Далее пенсионера соединяют с "сотрудником Центробанка", который убеждает жертву в необходимости перевода и дает инструкции.Вторая схема – "встречный кредит", который предлагают оформить жертве. В этом случае от имени банковских работников аферисты сообщают человеку о том, что на его имя незаконно пытаются оформить кредит и только оформление "встречного кредита" позволит аннулировать незаконные действия мошенников.Третья схема – звонки якобы из службы безопасности банка с требованием срочно назвать конфиденциальные данные карты для "спасения" от незаконного списания. Часто мошенники представляются сотрудниками ФНС или Пенсионного фонда, и также просят данные карты якобы для зачисления выплат.Еще одна площадка для обмана пожилых людей – сайты бесплатных объявлений. Мошенники связываются с автором такого объявления, стараются перевести жертву из официального чата в мессенджер. За пределами общей площадки злоумышленник обычно просит назвать номер карты и секретные данные якобы для перевода денег, либо присылает ссылку на сторонний ресурс, замаскированный, например, под сервисы доставки. Вводя данные карты на фейковом ресурсе, жертва лишается денег.Кроме того, пенсионеры часто оказываются втянуты в финансовые пирамиды, предупредили в ЦБ.Ранее сообщалось, что жители Крыма за неделю отдали мошенникам 10,3 млн рублей, самый крупный ущерб понес 36-летний житель Красногвардейского района, который заказал и оплатил в интернете услугу перевозки зерна, передал товар аферистам и таким образом лишился и зерна, и денег в общем на 4 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20220919/svetilniki-i-intimnye-uslugi-chto-krymchane-pokupayut-u-moshennikov-1124551939.html

https://crimea.ria.ru/20220927/zhitel-krymskogo-sela-otdal-aferistu-zerna-na-4-mln-rubley-1124637063.html

https://crimea.ria.ru/20220920/o-chem-nelzya-shutit-s-bankom--sovety-eksperta-nifi-1124558234.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, общество