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Как мошенники обманывают пенсионеров – ЦБ - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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Как мошенники обманывают пенсионеров – ЦБ
Как мошенники обманывают пенсионеров – ЦБ - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Как мошенники обманывают пенсионеров – ЦБ
На уловки мошенников могут попасться люди разных возрастов, но самыми уязвимыми являются пенсионеры. К Международному Дню пожилого человека, который отмечается... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T08:39
2022-10-01T08:39
банк россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. На уловки мошенников могут попасться люди разных возрастов, но самыми уязвимыми являются пенсионеры. К Международному Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, пресс-служба Банка России перечислила основные схемы, используемые аферистами для обмана пенсионеров, пишет "Прайм".По данным аналитиков ЦБ, одна из самых популярных схем в случае с пожилыми людьми, это звонок "сотрудника МВД", который сообщает об угрозе для счета и рекомендует перевести деньги на "безопасный счет в ЦБ". Далее пенсионера соединяют с "сотрудником Центробанка", который убеждает жертву в необходимости перевода и дает инструкции.Вторая схема – "встречный кредит", который предлагают оформить жертве. В этом случае от имени банковских работников аферисты сообщают человеку о том, что на его имя незаконно пытаются оформить кредит и только оформление "встречного кредита" позволит аннулировать незаконные действия мошенников.Третья схема – звонки якобы из службы безопасности банка с требованием срочно назвать конфиденциальные данные карты для "спасения" от незаконного списания. Часто мошенники представляются сотрудниками ФНС или Пенсионного фонда, и также просят данные карты якобы для зачисления выплат.Еще одна площадка для обмана пожилых людей – сайты бесплатных объявлений. Мошенники связываются с автором такого объявления, стараются перевести жертву из официального чата в мессенджер. За пределами общей площадки злоумышленник обычно просит назвать номер карты и секретные данные якобы для перевода денег, либо присылает ссылку на сторонний ресурс, замаскированный, например, под сервисы доставки. Вводя данные карты на фейковом ресурсе, жертва лишается денег.Кроме того, пенсионеры часто оказываются втянуты в финансовые пирамиды, предупредили в ЦБ.Ранее сообщалось, что жители Крыма за неделю отдали мошенникам 10,3 млн рублей, самый крупный ущерб понес 36-летний житель Красногвардейского района, который заказал и оплатил в интернете услугу перевозки зерна, передал товар аферистам и таким образом лишился и зерна, и денег в общем на 4 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20220919/svetilniki-i-intimnye-uslugi-chto-krymchane-pokupayut-u-moshennikov-1124551939.html
https://crimea.ria.ru/20220927/zhitel-krymskogo-sela-otdal-aferistu-zerna-na-4-mln-rubley-1124637063.html
https://crimea.ria.ru/20220920/o-chem-nelzya-shutit-s-bankom--sovety-eksperta-nifi-1124558234.html
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4.7
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банк россии, общество
Как мошенники обманывают пенсионеров – ЦБ

Банк России назвал самые популярные мошеннические схемы обмана пенсионеров

08:39 01.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. На уловки мошенников могут попасться люди разных возрастов, но самыми уязвимыми являются пенсионеры. К Международному Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, пресс-служба Банка России перечислила основные схемы, используемые аферистами для обмана пенсионеров, пишет "Прайм".
По данным аналитиков ЦБ, одна из самых популярных схем в случае с пожилыми людьми, это звонок "сотрудника МВД", который сообщает об угрозе для счета и рекомендует перевести деньги на "безопасный счет в ЦБ". Далее пенсионера соединяют с "сотрудником Центробанка", который убеждает жертву в необходимости перевода и дает инструкции.
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Вторая схема – "встречный кредит", который предлагают оформить жертве. В этом случае от имени банковских работников аферисты сообщают человеку о том, что на его имя незаконно пытаются оформить кредит и только оформление "встречного кредита" позволит аннулировать незаконные действия мошенников.
Третья схема – звонки якобы из службы безопасности банка с требованием срочно назвать конфиденциальные данные карты для "спасения" от незаконного списания. Часто мошенники представляются сотрудниками ФНС или Пенсионного фонда, и также просят данные карты якобы для зачисления выплат.
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27 сентября, 11:09
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Еще одна площадка для обмана пожилых людей – сайты бесплатных объявлений. Мошенники связываются с автором такого объявления, стараются перевести жертву из официального чата в мессенджер. За пределами общей площадки злоумышленник обычно просит назвать номер карты и секретные данные якобы для перевода денег, либо присылает ссылку на сторонний ресурс, замаскированный, например, под сервисы доставки. Вводя данные карты на фейковом ресурсе, жертва лишается денег.
Кроме того, пенсионеры часто оказываются втянуты в финансовые пирамиды, предупредили в ЦБ.
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20 сентября, 20:16
О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИ
Ранее сообщалось, что жители Крыма за неделю отдали мошенникам 10,3 млн рублей, самый крупный ущерб понес 36-летний житель Красногвардейского района, который заказал и оплатил в интернете услугу перевозки зерна, передал товар аферистам и таким образом лишился и зерна, и денег в общем на 4 млн рублей.
 
Банк РоссииОбщество
 
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