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Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения
Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения
Донецк несколько раз в течение последних суток был обстрелян со стороны Украины, по городу выпущено около 40 боеприпасов, есть жертвы и разрушения. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T12:34
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донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Донецк несколько раз в течение последних суток был обстрелян со стороны Украины, по городу выпущено около 40 боеприпасов, есть жертвы и разрушения. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.По его данным, под огнем оказались семь населенных пунктов.Количество жертв и масштабы разрушений выясняются.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет расценивать удары ВСУ по своим новым территориям как акт агрессии.
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр)
Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения

За последние сутки ВСУ обстреляли Донецк более 10 раз, есть погибшие и разрушения

12:34 01.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Сергей Степанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Донецк несколько раз в течение последних суток был обстрелян со стороны Украины, по городу выпущено около 40 боеприпасов, есть жертвы и разрушения. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"По российскому уже Донецку украинские боевики сегодня организовали 10 обстрелов и выпустили около 40 боеприпасов. В основном снаряды 155 и 152 мм. Есть жертвы и разрушения", – написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, под огнем оказались семь населенных пунктов.
Количество жертв и масштабы разрушений выясняются.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет расценивать удары ВСУ по своим новым территориям как акт агрессии.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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