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Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения
Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения
Донецк несколько раз в течение последних суток был обстрелян со стороны Украины, по городу выпущено около 40 боеприпасов, есть жертвы и разрушения. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T12:34
2022-10-01T12:34
2022-10-01T12:34
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Донецк несколько раз в течение последних суток был обстрелян со стороны Украины, по городу выпущено около 40 боеприпасов, есть жертвы и разрушения. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.По его данным, под огнем оказались семь населенных пунктов.Количество жертв и масштабы разрушений выясняются.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет расценивать удары ВСУ по своим новым территориям как акт агрессии.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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донецкая народная республика (днр)
Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения
За последние сутки ВСУ обстреляли Донецк более 10 раз, есть погибшие и разрушения