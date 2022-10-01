https://crimea.ria.ru/20221001/donetsk-pod-obstrelom-vsu-est-pogibshie-i-razrusheniya-1124684901.html

Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения

Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения

Донецк несколько раз в течение последних суток был обстрелян со стороны Украины, по городу выпущено около 40 боеприпасов, есть жертвы и разрушения. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T12:34

2022-10-01T12:34

2022-10-01T12:34

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Донецк несколько раз в течение последних суток был обстрелян со стороны Украины, по городу выпущено около 40 боеприпасов, есть жертвы и разрушения. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.По его данным, под огнем оказались семь населенных пунктов.Количество жертв и масштабы разрушений выясняются.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет расценивать удары ВСУ по своим новым территориям как акт агрессии.

донецкая народная республика (днр)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр)