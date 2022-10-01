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Что будет дальше с "Северным потоком" - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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Что будет дальше с "Северным потоком"
Что будет дальше с "Северным потоком" - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Что будет дальше с "Северным потоком"
В момент взрыва на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в нитках было около 800 миллионов кубометров газа. "Газпром" ищет возможные решения для... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T10:48
2022-10-01T10:48
экономика
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В момент взрыва на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в нитках было около 800 миллионов кубометров газа. "Газпром" ищет возможные решения для возобновления работоспособности системы газопровода. Об этом заявил официальные представитель компании Сергей Куприянов на заседании Совета безопасности ООН.По предварительным оценкам, тем объемом газа, который содержался в трех нитках газопровода на момент происшествия, можно было бы обеспечить Данию на три месяца.Сейчас "Газпром" ищет возможные решения для возобновления работы газопроводов, однако сроки такой работы, по словам Куприянова, оценить сложно ввиду технических особенностей. В первую очередь, повреждения нужно оценивать физически.В тоже время, российский постпред при ООН Василий Небензя не исключил причастности США к диверсии на газопроводах. По его мнению, такое происшествие выгодно американским поставщикам и не могло быть выполнено "простыми террористами"."Выгодно ли произошедшее с "Северным потоком" США? Безусловно", – сказал он на заседании Совбеза ООН и добавил, что таким образом была разорвана последняя нитка, которая обеспечивала энергетическую независимость Евросоюза.Кроме того, он напомнил, что владельцем газопровода является Российская Федерация, а значит любое расследование ЧП не может пройти без участия России.Небензя также выдвинул предположение, что западные страны рассматривают атаку на "Северный поток" как месть за действия России на Украине.О ситуации на газопроводе уже высказались в Белом доме, исключив причастность к аварии какой-либо из стран НАТО.Ранее зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что ЧП на "Северных потоках" вызовет потрясения на энергорынках.Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://crimea.ria.ru/20221001/kak-chp-na-severnykh-potokakhotrazitsya-na-energorynkakh-1124683417.html
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экономика, политика
Что будет дальше с "Северным потоком"

На заседании Совбеза ООН обсудили спровоцированную атакой на "Северные потоки" ситуацию

10:48 01.10.2022
 
© Фото: Nord Stream 2 / Aксель ШмидтПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток — 2" в порту Мукран, Германия
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия
© Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В момент взрыва на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в нитках было около 800 миллионов кубометров газа. "Газпром" ищет возможные решения для возобновления работоспособности системы газопровода. Об этом заявил официальные представитель компании Сергей Куприянов на заседании Совета безопасности ООН.
По предварительным оценкам, тем объемом газа, который содержался в трех нитках газопровода на момент происшествия, можно было бы обеспечить Данию на три месяца.
Сейчас "Газпром" ищет возможные решения для возобновления работы газопроводов, однако сроки такой работы, по словам Куприянова, оценить сложно ввиду технических особенностей. В первую очередь, повреждения нужно оценивать физически.
"В целом ситуация с произошедшими в один день разрывами одновременно на трех нитках морских газопроводов является абсолютно беспрецедентной. По сути Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса", – цитирует слова из его выступления на заседании Совбеза ООН РИА Новости.
В тоже время, российский постпред при ООН Василий Небензя не исключил причастности США к диверсии на газопроводах. По его мнению, такое происшествие выгодно американским поставщикам и не могло быть выполнено "простыми террористами".
"Выгодно ли произошедшее с "Северным потоком" США? Безусловно", – сказал он на заседании Совбеза ООН и добавил, что таким образом была разорвана последняя нитка, которая обеспечивала энергетическую независимость Евросоюза.
Кроме того, он напомнил, что владельцем газопровода является Российская Федерация, а значит любое расследование ЧП не может пройти без участия России.
Небензя также выдвинул предположение, что западные страны рассматривают атаку на "Северный поток" как месть за действия России на Украине.
"Теперь мы видим, что наши западные коллеги воспринимают эту диверсию, кто бы ее ни совершил, как своего рода месть за действия России на Украине", – цитирует постпреда информагентство.
О ситуации на газопроводе уже высказались в Белом доме, исключив причастность к аварии какой-либо из стран НАТО.
Ранее зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что ЧП на "Северных потоках" вызовет потрясения на энергорынках.
Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
09:41
Как ЧП на "Северных потоках"отразится на энергорынках
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
 
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