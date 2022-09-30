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Время мобилизоваться: астролог предсказал космический шторм в октябре - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Время мобилизоваться: астролог предсказал космический шторм в октябре
Время мобилизоваться: астролог предсказал космический шторм в октябре - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Время мобилизоваться: астролог предсказал космический шторм в октябре
Грядущий месяц пройдет под непредсказуемым влиянием Урана и тяжелым давлением оппозиционных планет – это период заблуждений и ошибок, но если мобилизовать все... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T21:33
2022-09-30T21:33
радио "спутник в крыму"
астрология
общество
астропрогноз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Грядущий месяц пройдет под непредсказуемым влиянием Урана и тяжелым давлением оппозиционных планет – это период заблуждений и ошибок, но если мобилизовать все внутренние ресурсы и заручиться поддержкой партнеров, сложный период можно пройти с наименьшими потерями. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Космическая погодаПри этом звезды только создают предпосылки. Люди же или поддаются и совершают ошибки, или мобилизуют весь свой внутренний ресурс и продолжают движение в правильном направлении, напоминает астролог. По его словам, те, кто сумеет мобилизоваться в первые дни октября, имеют все шансы пройти сложный период с наименьшими потерями:"В первый день октября Луна проходит по знаку весы, а весы – это компромисс, дипломатия. Нужно сейчас использовать этот момент. Вторая точка – полнолуние, которое случится 9 октября. Первые девять дней месяца нужно быстро вписываться и реагировать на текущие обстоятельства. Нужна мобилизационная готовность по всем статьям: в экономике, в личной жизни, в семейном бюджете. На случай, если что-то пойдет не так, нужно готовиться к самому кризисному периоду в течение всего года", - констатирует Бородачев.По его словам, к самой трудной черте люди подойдут после 23 октября, к этому времени нужно подготовиться. При этом пока еще ключевые планеты находятся в знаке весов – это парный знак, поэтому максимальной эффективности можно достигнуть только в паре. В этой связи октябрь – хороший месяц для свадеб и для партнерских отношений в бизнесе.Прогноз для знаков зодиакаИ все же некоторые рекомендации помогут справиться с тяжелым периодом. Например, тельцам, скорпионам, овнам и весам, которые в течение всего месяца находятся в зоне высокого напряжения, необходима эмоциональная разрядка.Водолеи могут впасть в депрессию и перестать действовать. Этого делать нельзя, нужно раскачивать свой оптимизм и двигаться вперед.Львы находятся под прессом обстоятельств, в том числе в личной жизни. Если не сдаваться, ситуацию получится победить.Для раков время делать запасы на зиму. Сейчас люди этого знака могут ощутить тревожность, но занявшись домом и семьей, они почувствуют облегчение.Козероги вступают в период, в котором важнее всего сила воли. Если ее проявить, успеете все и дома, и на работе.Стрельцам открыты все дороги, но сами люди этого знака сейчас могут быть излишне инертны. Поэтому нужно себя подталкивать. То же касается близнецов, которым придется активно искать выход их положения.Рыбы рискуют погрязнуть в личных переживаниях. Нужно ориентироваться на дела, деловая активность полезна как трудотерапия. А вот для дев наступает неплохой период, когда все дела – и личные, и профессиональные – можно уладить, если действовать тщательно, аккуратно и последовательно.
https://crimea.ria.ru/20220831/velikoe-protivostoyanie-yupitera-osenyu-ozhidaniya-astrologov-i-astronomov-1124360129.html
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астрология, общество, астропрогноз
Время мобилизоваться: астролог предсказал космический шторм в октябре

Астролог Бородачев: в октябре Землю накроет космический шторм

21:33 30.09.2022
 
© Фото: pixabay.comАстрология
Астрология
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Грядущий месяц пройдет под непредсказуемым влиянием Урана и тяжелым давлением оппозиционных планет – это период заблуждений и ошибок, но если мобилизовать все внутренние ресурсы и заручиться поддержкой партнеров, сложный период можно пройти с наименьшими потерями. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

Космическая погода

"Если говорить про весь 2022 год, то самая напряженная полоса – это октябрь и ноябрь. Непредсказуемое влияние Урана – это рулетка в астрологической тематике. Сейчас в головах людей сумбур. Очень много вихревых энергий. Очень трудно не поверить лжи и поверить в правду. Меркурий, который отвечает за здравомыслие – в оппозиции к Юпитеру. Значит, многие люди будут делать какие-то дела неправильно, себе в ущерб", - говорит астролог.
При этом звезды только создают предпосылки. Люди же или поддаются и совершают ошибки, или мобилизуют весь свой внутренний ресурс и продолжают движение в правильном направлении, напоминает астролог. По его словам, те, кто сумеет мобилизоваться в первые дни октября, имеют все шансы пройти сложный период с наименьшими потерями:
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"В первый день октября Луна проходит по знаку весы, а весы – это компромисс, дипломатия. Нужно сейчас использовать этот момент. Вторая точка – полнолуние, которое случится 9 октября. Первые девять дней месяца нужно быстро вписываться и реагировать на текущие обстоятельства. Нужна мобилизационная готовность по всем статьям: в экономике, в личной жизни, в семейном бюджете. На случай, если что-то пойдет не так, нужно готовиться к самому кризисному периоду в течение всего года", - констатирует Бородачев.
По его словам, к самой трудной черте люди подойдут после 23 октября, к этому времени нужно подготовиться. При этом пока еще ключевые планеты находятся в знаке весов – это парный знак, поэтому максимальной эффективности можно достигнуть только в паре. В этой связи октябрь – хороший месяц для свадеб и для партнерских отношений в бизнесе.

Прогноз для знаков зодиака

"Общая космическая погода напряженная. Поэтому накроет всех, независимо от знака зодиака. Сейчас общественное состояние биосферы более серьезное, чем индивидуальная программа по знакам зодиака", - предупреждает эксперт.
И все же некоторые рекомендации помогут справиться с тяжелым периодом. Например, тельцам, скорпионам, овнам и весам, которые в течение всего месяца находятся в зоне высокого напряжения, необходима эмоциональная разрядка.
Водолеи могут впасть в депрессию и перестать действовать. Этого делать нельзя, нужно раскачивать свой оптимизм и двигаться вперед.
Львы находятся под прессом обстоятельств, в том числе в личной жизни. Если не сдаваться, ситуацию получится победить.
Для раков время делать запасы на зиму. Сейчас люди этого знака могут ощутить тревожность, но занявшись домом и семьей, они почувствуют облегчение.
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Козероги вступают в период, в котором важнее всего сила воли. Если ее проявить, успеете все и дома, и на работе.
Стрельцам открыты все дороги, но сами люди этого знака сейчас могут быть излишне инертны. Поэтому нужно себя подталкивать. То же касается близнецов, которым придется активно искать выход их положения.
Рыбы рискуют погрязнуть в личных переживаниях. Нужно ориентироваться на дела, деловая активность полезна как трудотерапия. А вот для дев наступает неплохой период, когда все дела – и личные, и профессиональные – можно уладить, если действовать тщательно, аккуратно и последовательно.
 
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