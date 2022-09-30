https://crimea.ria.ru/20220930/snova-rost-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124671613.html

Снова рост: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Снова рост: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Снова рост: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 411 человек, днем ранее медики подтвердили 350 случаев. РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T10:39

2022-09-30T10:39

2022-09-30T10:39

крым

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 411 человек, днем ранее медики подтвердили 350 случаев.Так, на территории республики зарегистрировано 242 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 206 423 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5382 человека.В Севастополе подтверждены 169 новых случаев заболевания COVID-19, умер один заболевший в возрасте 91 года.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 385 человек, выздоровели 90 990.

крым

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе