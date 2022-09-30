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Снова рост: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Снова рост: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Снова рост: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Снова рост: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 411 человек, днем ранее медики подтвердили 350 случаев. РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T10:39
2022-09-30T10:39
крым
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 411 человек, днем ранее медики подтвердили 350 случаев.Так, на территории республики зарегистрировано 242 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 206 423 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5382 человека.В Севастополе подтверждены 169 новых случаев заболевания COVID-19, умер один заболевший в возрасте 91 года.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 385 человек, выздоровели 90 990.
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крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Снова рост: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 411 новых случаев COVID-19, умерли два человека

10:39 30.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр
Медик использует пульсоксиметр - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 411 человек, днем ранее медики подтвердили 350 случаев.
Так, на территории республики зарегистрировано 242 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 206 423 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 22 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 919 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 407 человек, за весь период – 197 667", - сообщили в региональном минздраве.
Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5382 человека.
В Севастополе подтверждены 169 новых случаев заболевания COVID-19, умер один заболевший в возрасте 91 года.
"В ковидные стационары госпитализированы 8 человек, выписаны 15. На данный момент в больницах находится 102 пациента, из них 96 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 385 человек, выздоровели 90 990.
 
КрымСевастопольЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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