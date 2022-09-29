https://crimea.ria.ru/20220929/v-sovfede-predlozhili-sposob-izbezhat-povtoreniya-strelby-v-shkolakh-1124662568.html
В Совфеде предложили способ избежать повторения стрельбы в школах
В Совфеде предложили способ избежать повторения стрельбы в школах - РИА Новости Крым, 29.09.2022
В Совфеде предложили способ избежать повторения стрельбы в школах
В Совете Федерации считают, что органы МВД должны иметь доступ к спискам психически больных людей "для организации профилактического наблюдения" за ними и... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T20:28
2022-09-29T20:28
2022-09-29T13:09
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/02/1120743603_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6a647e4aa24190131f024404698c8b28.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Совете Федерации считают, что органы МВД должны иметь доступ к спискам психически больных людей "для организации профилактического наблюдения" за ними и предотвращения повторения случаев стрельбы с жертвами в школах. Соответствующую законодательную инициативу уже обсудили с руководством МЧС России. Об этом в интервью "Парламентской газете" сообщила сенатор РФ Лилия Гумерова.Она отметила, что, согласно действующему законодательству, сотрудники МВД имеют право отслеживать подростков с определенным диагнозом, однако такие же сведения о взрослых людях, имеющих психические заболевания, по закону об охране здоровья граждан являются врачебной тайной и разглашению не подлежат."При этом анализ показывает, что практически все, кто совершал нападения на школы, состояли на психиатрическом учете", – заметила сенатор.Она пояснила, что в законодательной инициативе речь будет идти не об открытом списке, "который будет вывешен на каждом подъезде", а о перечне лиц, доступ к которому будет ограничен — его получит определенная категория сотрудников МВД "для организации профилактического наблюдения за такими людьми".20 сентября в городе Ижевске в школе № 88 произошла очередная трагедия, в результате которой от рук психически нездорового человека, применившего огнестрельное оружие, погибли и были ранены люди, в том числе дети.Жертвами нападения стали 17 человек, среди них 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка и двое взрослых.Как установило следствие, устроивший бойню в школе состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой. Возбуждены и расследуются несколько уголовных дел.
https://crimea.ria.ru/20220928/posle-strelby-v-shkole-izhevska-arestovan-glava-chopa-1124653538.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/02/1120743603_77:0:930:640_1920x0_80_0_0_17f3a1b7ad0bd610bcdc7eb36a31b6d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В Совфеде предложили способ избежать повторения стрельбы в школах
В Совете Федерации предложили способ избежать повторения стрельбы в школах
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым.
В Совете Федерации считают, что органы МВД должны иметь доступ к спискам психически больных людей "для организации профилактического наблюдения" за ними и предотвращения повторения случаев стрельбы с жертвами в школах. Соответствующую законодательную инициативу уже обсудили с руководством МЧС России. Об этом в интервью "Парламентской газете"
сообщила сенатор РФ Лилия Гумерова.
"У меня состоялся разговор с министром по чрезвычайным ситуациям, мы обсуждали законодательную инициативу. <...> Она касается снятия противоречий в законах об охране здоровья граждан и о полиции. Идея состоит в том, чтобы дать органам МВД доступ к сведениям о людях с психическими отклонениями", – рассказала Гумерова.
Она отметила, что, согласно действующему законодательству, сотрудники МВД имеют право отслеживать подростков с определенным диагнозом, однако такие же сведения о взрослых людях, имеющих психические заболевания, по закону об охране здоровья граждан являются врачебной тайной и разглашению не подлежат.
"При этом анализ показывает, что практически все, кто совершал нападения на школы, состояли на психиатрическом учете", – заметила сенатор.
Она пояснила, что в законодательной инициативе речь будет идти не об открытом списке, "который будет вывешен на каждом подъезде", а о перечне лиц, доступ к которому будет ограничен — его получит определенная категория сотрудников МВД "для организации профилактического наблюдения за такими людьми".
"Безусловно, тема очень чувствительная. Но, согласитесь, если на чаше весов жизнь и здоровье наших детей, то излишняя осторожность здесь неуместна", – заключила Гумерова.
20 сентября в городе Ижевске в школе № 88 произошла очередная трагедия, в результате которой от рук психически нездорового человека, применившего огнестрельное оружие, погибли и были ранены люди, в том числе дети.
Жертвами нападения стали 17 человек, среди них 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка и двое взрослых.
Как установило следствие, устроивший бойню в школе состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой. Возбуждены и расследуются несколько уголовных дел.