https://crimea.ria.ru/20220929/v-sovfede-predlozhili-sposob-izbezhat-povtoreniya-strelby-v-shkolakh-1124662568.html

В Совфеде предложили способ избежать повторения стрельбы в школах

В Совфеде предложили способ избежать повторения стрельбы в школах - РИА Новости Крым, 29.09.2022

В Совфеде предложили способ избежать повторения стрельбы в школах

В Совете Федерации считают, что органы МВД должны иметь доступ к спискам психически больных людей "для организации профилактического наблюдения" за ними и... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T20:28

2022-09-29T20:28

2022-09-29T13:09

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Совете Федерации считают, что органы МВД должны иметь доступ к спискам психически больных людей "для организации профилактического наблюдения" за ними и предотвращения повторения случаев стрельбы с жертвами в школах. Соответствующую законодательную инициативу уже обсудили с руководством МЧС России. Об этом в интервью "Парламентской газете" сообщила сенатор РФ Лилия Гумерова.Она отметила, что, согласно действующему законодательству, сотрудники МВД имеют право отслеживать подростков с определенным диагнозом, однако такие же сведения о взрослых людях, имеющих психические заболевания, по закону об охране здоровья граждан являются врачебной тайной и разглашению не подлежат."При этом анализ показывает, что практически все, кто совершал нападения на школы, состояли на психиатрическом учете", – заметила сенатор.Она пояснила, что в законодательной инициативе речь будет идти не об открытом списке, "который будет вывешен на каждом подъезде", а о перечне лиц, доступ к которому будет ограничен — его получит определенная категория сотрудников МВД "для организации профилактического наблюдения за такими людьми".20 сентября в городе Ижевске в школе № 88 произошла очередная трагедия, в результате которой от рук психически нездорового человека, применившего огнестрельное оружие, погибли и были ранены люди, в том числе дети.Жертвами нападения стали 17 человек, среди них 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Ранения получили 24 человека, из них 22 ребенка и двое взрослых.Как установило следствие, устроивший бойню в школе состоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, после нападения он покончил с собой. Возбуждены и расследуются несколько уголовных дел.

https://crimea.ria.ru/20220928/posle-strelby-v-shkole-izhevska-arestovan-glava-chopa-1124653538.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество