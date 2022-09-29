https://crimea.ria.ru/20220929/v-krymu-po-podozreniyu-v-nasilii-nad-maloletnim-zaderzhali-zhitelya-kerchi-1124663779.html

В Крыму по подозрению в насилии над малолетним задержали жителя Керчи

В Крыму по подозрению в насилии над малолетним задержали жителя Керчи - РИА Новости Крым, 29.09.2022

В Крыму по подозрению в насилии над малолетним задержали жителя Керчи

В Крыму задержали объявленного в федеральный розыск местного жителя, который подозревается в насилии над несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T14:18

2022-09-29T14:18

2022-09-29T14:18

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержали объявленного в федеральный розыск местного жителя, который подозревается в насилии над несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Жителя Керчи объявили в федеральный розыск в 2017 году. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего.В результате оперативно-розыскных мероприятий 47-летнего мужчину задержали в Бахчисарайском районе Крыма.Сейчас подозреваемый находится под стражей.Ранее сообщалось об уголовном преследовании жителя Севастополя, которому вменяется растление десятков несовершеннолетних девочек в возрасте от 9 до 15 лет.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, крым, керчь, бахчисарай, происшествия