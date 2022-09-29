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В Крыму по подозрению в насилии над малолетним задержали жителя Керчи - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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В Крыму по подозрению в насилии над малолетним задержали жителя Керчи
В Крыму по подозрению в насилии над малолетним задержали жителя Керчи - РИА Новости Крым, 29.09.2022
В Крыму по подозрению в насилии над малолетним задержали жителя Керчи
В Крыму задержали объявленного в федеральный розыск местного жителя, который подозревается в насилии над несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T14:18
2022-09-29T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержали объявленного в федеральный розыск местного жителя, который подозревается в насилии над несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Жителя Керчи объявили в федеральный розыск в 2017 году. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего.В результате оперативно-розыскных мероприятий 47-летнего мужчину задержали в Бахчисарайском районе Крыма.Сейчас подозреваемый находится под стражей.Ранее сообщалось об уголовном преследовании жителя Севастополя, которому вменяется растление десятков несовершеннолетних девочек в возрасте от 9 до 15 лет.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мвд по республике крым, крым, керчь, бахчисарай, происшествия
В Крыму по подозрению в насилии над малолетним задержали жителя Керчи

Объявленного в федеральный розыск жителя Керчи задержали в Бахчисарайском районе

14:18 29.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержали объявленного в федеральный розыск местного жителя, который подозревается в насилии над несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Жителя Керчи объявили в федеральный розыск в 2017 году. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего.
В результате оперативно-розыскных мероприятий 47-летнего мужчину задержали в Бахчисарайском районе Крыма.
"Задержанный пояснил, что на протяжении пяти лет он вел отшельнический образ жизни, постоянно меняя места проживания на территории Крымского полуострова", - говорится в сообщении правоохранителей.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Ранее сообщалось об уголовном преследовании жителя Севастополя, которому вменяется растление десятков несовершеннолетних девочек в возрасте от 9 до 15 лет.
МВД по Республике КрымКрымКерчьБахчисарайПроисшествия
 
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