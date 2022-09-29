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Фурам из Евросоюза указали на границу: Россия запрещает въезд - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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Фурам из Евросоюза указали на границу: Россия запрещает въезд
Фурам из Евросоюза указали на границу: Россия запрещает въезд - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Фурам из Евросоюза указали на границу: Россия запрещает въезд
Россия закрывает границы для большегрузов из Евросоюза и других недружественных стран. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в четверг 29... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T14:48
2022-09-29T14:49
экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Россия закрывает границы для большегрузов из Евросоюза и других недружественных стран. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в четверг 29 сентября.Запрет на въезд фур в Россию и автомобильный транзит через ее территорию коснется иностранных перевозчиков, зарегистрированных в странах, которые ранее ввели аналогичные ограничения в отношении российских автотранспортных компаний, сказано в документе.Такой запрет на российские автомобильные грузоперевозки в ЕС, в том числе транзитные, были включены странами Евросоюза в пятый санкционный пакет в начале апреля.Правительству поручено составить список стран, которые ранее ввели аналогичные ограничения в отношении России, срок действия запрета, виды перевозок на которые он будет распространяться. Также кабмину поручено разработать условия, при соблюдении которых данный запрет применяться не будет. Кроме того, Минсельхозу и Минпромторгу поручено подготовить перечень товаров, для которых будет сделано исключение.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены, прежде всего, против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозили ее валютные резервы, добавил глава государства. Однако санкционное давление на РФ уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезное подорожание топлива и продуктов. К тому же на введение ограничений Россия отвечает зеркально и принимает контрсанкционные меры.
https://crimea.ria.ru/20220922/avstriya-vystupila-protiv-uzhestocheniya-antirossiyskikh-sanktsiy-1124588046.html
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экономика, санкции против россии
Фурам из Евросоюза указали на границу: Россия запрещает въезд

Россия закрывает границы для автоперевозок из стран Евросоюза

14:48 29.09.2022 (обновлено: 14:49 29.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОткрытие движения по Крымскому мосту для грузовиков
Открытие движения по Крымскому мосту для грузовиков - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Россия закрывает границы для большегрузов из Евросоюза и других недружественных стран. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в четверг 29 сентября.
Запрет на въезд фур в Россию и автомобильный транзит через ее территорию коснется иностранных перевозчиков, зарегистрированных в странах, которые ранее ввели аналогичные ограничения в отношении российских автотранспортных компаний, сказано в документе.
Такой запрет на российские автомобильные грузоперевозки в ЕС, в том числе транзитные, были включены странами Евросоюза в пятый санкционный пакет в начале апреля.
Правительству поручено составить список стран, которые ранее ввели аналогичные ограничения в отношении России, срок действия запрета, виды перевозок на которые он будет распространяться. Также кабмину поручено разработать условия, при соблюдении которых данный запрет применяться не будет. Кроме того, Минсельхозу и Минпромторгу поручено подготовить перечень товаров, для которых будет сделано исключение.
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По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозили ее валютные резервы, добавил глава государства. Однако санкционное давление на РФ уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезное подорожание топлива и продуктов. К тому же на введение ограничений Россия отвечает зеркально и принимает контрсанкционные меры.
 
ЭкономикаСанкции против России
 
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