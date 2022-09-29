https://crimea.ria.ru/20220929/chast-kryma-do-vechera-chetverga-bez-vody-1124660569.html

Часть Крыма до вечера четверга без воды

Часть Крыма до вечера четверга без воды - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Часть Крыма до вечера четверга без воды

Часть Крыма до вечера четверга останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T11:45

2022-09-29T11:45

2022-09-29T11:45

вода в крыму

крым

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма до вечера четверга останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, в связи с аварией в первой половине дня будет ограничено водоснабжение микрорайона Маршала Жукова. До 22.00 без воды села Партизанское, Каштановое, Кизиловое, Малиновое.В Керчи до 18 часов без водоснабжения улицы Кавказская 21,19,17,15,2/5,12/5,18,19,22/5,3,5, Дейкало, Маяка, Цибизова, частично Орджоникидзе, переулки Ремесленный и Рабочий. Также снижено давление в поселке Партизанском по Феодосийскому шоссе, на улицах Мичурина, Восточной, по четной стороне улицы Орджоникидзе, по Льва Толстого, Нестерова, Победы, Мира, Клинковского, Тенистой, Героев.В Алуште до 13.00 ограничено водоснабжение улиц Артиллерийской, Саранчева, Школьной, Октябрьской, а также улицы Мира в селе Приветном.В Джанкойском районе до 20.00 без воды село Восход.В Ленинском районе до 15 часов отключение в селе Останино по улицам Маршука, Первомайской, Воронежской, также без воды улицы Садовая, Мира, Керченская и Молодежная в Новониколаевке.В Красноперекопске до 18 часов отключение по адресам Крымская, 16-28, в первой половине дня вероятны перебои в водоснабжении красноперекопских сел Совхозного и Раздольного.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, городская среда