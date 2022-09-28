https://crimea.ria.ru/20220928/yamef-perenesli-na-2023-god-1124646245.html

ЯМЭФ перенесли на 2023 год

ЯМЭФ перенесли на 2023 год - РИА Новости Крым, 28.09.2022

ЯМЭФ перенесли на 2023 год

Ялтинский международный экономический форум, который должен был состояться в конце года, перенесли. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T10:19

2022-09-28T10:19

2022-09-28T10:20

крым

сергей аксенов

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Ялтинский международный экономический форум, который должен был состояться в конце года, перенесли. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Потенциал экономики Донбасса составляет 1,5-2 трлн рублей в год — эксперт >>Шестой ЯМЭФ должен был пройти в апреле, затем даты сдвинули на конец года. Однако сейчас власти республики решили снова перенести форум.ЯМЭФ - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников превысило 4,5 тысячи. После этого из-за пандемии коронавируса его откладывали несколько раз. В начале этого года мероприятие перенесли из-за нестабильной международной ситуации.

https://crimea.ria.ru/20220414/yaltinskiy-ekonomicheskiy-forum-snova-perenesli-1122940946.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, экономика, новости