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ЯМЭФ перенесли на 2023 год - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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ЯМЭФ перенесли на 2023 год
ЯМЭФ перенесли на 2023 год - РИА Новости Крым, 28.09.2022
ЯМЭФ перенесли на 2023 год
Ялтинский международный экономический форум, который должен был состояться в конце года, перенесли. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T10:19
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крым
сергей аксенов
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Ялтинский международный экономический форум, который должен был состояться в конце года, перенесли. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Потенциал экономики Донбасса составляет 1,5-2 трлн рублей в год — эксперт &gt;&gt;Шестой ЯМЭФ должен был пройти в апреле, затем даты сдвинули на конец года. Однако сейчас власти республики решили снова перенести форум.ЯМЭФ - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников превысило 4,5 тысячи. После этого из-за пандемии коронавируса его откладывали несколько раз. В начале этого года мероприятие перенесли из-за нестабильной международной ситуации.
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крым, сергей аксенов, экономика, новости
ЯМЭФ перенесли на 2023 год

Ялтинский международный экономический форум перенесли на 2023 год

10:19 28.09.2022 (обновлено: 10:20 28.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Ялтинский международный экономический форум, который должен был состояться в конце года, перенесли. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Потенциал экономики Донбасса составляет 1,5-2 трлн рублей в год — эксперт >>
Шестой ЯМЭФ должен был пройти в апреле, затем даты сдвинули на конец года. Однако сейчас власти республики решили снова перенести форум.
"Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Ялтинский международный экономический форум в Крыму. День первый - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 09:49
Ялтинский экономический форум снова перенесли
ЯМЭФ - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.
В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников превысило 4,5 тысячи. После этого из-за пандемии коронавируса его откладывали несколько раз. В начале этого года мероприятие перенесли из-за нестабильной международной ситуации.
 
КрымСергей АксеновЭкономикаНовости
 
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