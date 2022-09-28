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МИД России сделал заявление по поводу прошедших референдумов - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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МИД России сделал заявление по поводу прошедших референдумов
МИД России сделал заявление по поводу прошедших референдумов - РИА Новости Крым, 28.09.2022
МИД России сделал заявление по поводу прошедших референдумов
Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях по вхождению этих территорий в состав Российской Федерации прошли в... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T18:00
2022-09-28T18:00
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях по вхождению этих территорий в состав Российской Федерации прошли в полном соответствии с нормами международного права. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.В ведомстве отметили, что, несмотря на провокации киевского режима, отдавшего преступные приказы о нанесении массированных артударов по местам скопления населения и гражданским объектам, люди не испугались прийти на избирательные участки и выразить свою волю."Результаты плебисцита говорят сами за себя: жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали осознанный и свободный выбор в пользу России", - отметили в МИД.В министерстве добавили, что 133 иностранных наблюдателя из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран, следившие за ходом голосования, также признали итоги референдумов легитимными."В ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией", - заключили в МИД РФ.Референдумы по вопросу вхождения в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://crimea.ria.ru/20220927/politolog-iz-frantsii-somneniy-v-legitimnosti-referendumov-net-1124640073.html
https://crimea.ria.ru/20220928/chetyre-osvobozhdennykh-regiona-podderzhali-prisoedinenie-k-rossii-1124645356.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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60
министерство иностранных дел рф (мид рф)
МИД России сделал заявление по поводу прошедших референдумов

МИД РФ: референдумы прошли в полном соответствии с нормами международного права

18:00 28.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях по вхождению этих территорий в состав Российской Федерации прошли в полном соответствии с нормами международного права. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права. Народ Донбасса и юга Украины реализовал свое законное право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, Международными пактами о правах человека 1966 г., Хельсинским Заключительным актом СБСЕ 1975 г., а также заключением Международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 г., подтвердившим тот факт, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какую-либо норму международного права", – говорится в документе.
Бюллетень для голосования на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 14:31
Политолог из Франции: сомнений в легитимности референдумов нет
В ведомстве отметили, что, несмотря на провокации киевского режима, отдавшего преступные приказы о нанесении массированных артударов по местам скопления населения и гражданским объектам, люди не испугались прийти на избирательные участки и выразить свою волю.
"Результаты плебисцита говорят сами за себя: жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали осознанный и свободный выбор в пользу России", - отметили в МИД.
В министерстве добавили, что 133 иностранных наблюдателя из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран, следившие за ходом голосования, также признали итоги референдумов легитимными.
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Четыре освобожденных региона поддержали присоединение к России
"В ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией", - заключили в МИД РФ.
Референдумы по вопросу вхождения в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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