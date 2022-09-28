https://crimea.ria.ru/20220928/mid-rossii-sdelal-zayavlenie-po-povodu-proshedshikh-referendumov-1124654002.html

МИД России сделал заявление по поводу прошедших референдумов

МИД России сделал заявление по поводу прошедших референдумов - РИА Новости Крым, 28.09.2022

МИД России сделал заявление по поводу прошедших референдумов

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях по вхождению этих территорий в состав Российской Федерации прошли в... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T18:00

2022-09-28T18:00

2022-09-28T18:00

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях по вхождению этих территорий в состав Российской Федерации прошли в полном соответствии с нормами международного права. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.В ведомстве отметили, что, несмотря на провокации киевского режима, отдавшего преступные приказы о нанесении массированных артударов по местам скопления населения и гражданским объектам, люди не испугались прийти на избирательные участки и выразить свою волю."Результаты плебисцита говорят сами за себя: жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали осознанный и свободный выбор в пользу России", - отметили в МИД.В министерстве добавили, что 133 иностранных наблюдателя из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран, следившие за ходом голосования, также признали итоги референдумов легитимными."В ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией", - заключили в МИД РФ.Референдумы по вопросу вхождения в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://crimea.ria.ru/20220927/politolog-iz-frantsii-somneniy-v-legitimnosti-referendumov-net-1124640073.html

https://crimea.ria.ru/20220928/chetyre-osvobozhdennykh-regiona-podderzhali-prisoedinenie-k-rossii-1124645356.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф)