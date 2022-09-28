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Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта

Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта

Работы по благоустройству Советской площади в Ялте выполнены на 47%, после завершения работ территорию украсит сухой фонтан и зеленая зона. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T17:48

2022-09-28T17:48

2022-09-28T17:48

юрий гоцанюк

ялта

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Работы по благоустройству Советской площади в Ялте выполнены на 47%, после завершения работ территорию украсит сухой фонтан и зеленая зона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его словам, работы ведутся по графику, но число рабочих планируют увеличить. После благоустройства на площади появится сухой фонтан, современный амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий и зеленая зона.Также он сообщил о планах по расторжению подрядного договора с фирмой, производящей реконструкцию берегоукрепительных сооружений ялтинского пляжа "Солнечный". По его словам, запланированные работы предполагали, в том числе, появление пляжеудерживающих бун, однако подрядчик отступил от проекта:"Работы на пляже выполнены не по проекту, планируется расторжение договора с подрядчиком. Сам объект незавершен. Поручил министру строительства совместно с администрацией Ялты принять решение о дальнейшей реализации объекта", - написал Гоцанюк.Ранее глава крымского правительства раскритиковал темпы строительства двух детских садов в Симферополе, которые идут с отставанием от графика.

https://crimea.ria.ru/20220910/remont-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-budut-kontrolirovat-onlayn-1124464563.html

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юрий гоцанюк, ялта, крым