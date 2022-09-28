Рейтинг@Mail.ru
Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220928/ekvator-stroyki-kakoy-stanet-ploschad-v-tsentre-yalty-posle-remonta-1124653697.html
Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта
Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта
Работы по благоустройству Советской площади в Ялте выполнены на 47%, после завершения работ территорию украсит сухой фонтан и зеленая зона. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T17:48
2022-09-28T17:48
юрий гоцанюк
ялта
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124653486_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_c11f3e8a559f5f782ba8c70b5dc92a53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Работы по благоустройству Советской площади в Ялте выполнены на 47%, после завершения работ территорию украсит сухой фонтан и зеленая зона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его словам, работы ведутся по графику, но число рабочих планируют увеличить. После благоустройства на площади появится сухой фонтан, современный амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий и зеленая зона.Также он сообщил о планах по расторжению подрядного договора с фирмой, производящей реконструкцию берегоукрепительных сооружений ялтинского пляжа "Солнечный". По его словам, запланированные работы предполагали, в том числе, появление пляжеудерживающих бун, однако подрядчик отступил от проекта:"Работы на пляже выполнены не по проекту, планируется расторжение договора с подрядчиком. Сам объект незавершен. Поручил министру строительства совместно с администрацией Ялты принять решение о дальнейшей реализации объекта", - написал Гоцанюк.Ранее глава крымского правительства раскритиковал темпы строительства двух детских садов в Симферополе, которые идут с отставанием от графика.
https://crimea.ria.ru/20220910/remont-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-budut-kontrolirovat-onlayn-1124464563.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124653486_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f72b4efdbd35dd6be2f38d56a118fa02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гоцанюк, ялта, крым
Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта

Работы по благоустройству Советской площади в Ялте выполнены на 47% – Гоцанюк

17:48 28.09.2022
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаБлагоустройство площади Советской в Ялте
Благоустройство площади Советской в Ялте
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Работы по благоустройству Советской площади в Ялте выполнены на 47%, после завершения работ территорию украсит сухой фонтан и зеленая зона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"На сегодня завершены все земляные работы, проведена разработка котлованов и подготовительные работы под установку железобетонных конструкций. Также на объекте ведутся работы по подготовке бетонного основания под укладку плиточного покрытия. Текущая готовность объекта – 47%", - констатировал глава крымского правительства.
Реконструкция набережной Терешковой в Евпатории
10 сентября, 14:47
Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн
По его словам, работы ведутся по графику, но число рабочих планируют увеличить. После благоустройства на площади появится сухой фонтан, современный амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий и зеленая зона.
Также он сообщил о планах по расторжению подрядного договора с фирмой, производящей реконструкцию берегоукрепительных сооружений ялтинского пляжа "Солнечный". По его словам, запланированные работы предполагали, в том числе, появление пляжеудерживающих бун, однако подрядчик отступил от проекта:
"Работы на пляже выполнены не по проекту, планируется расторжение договора с подрядчиком. Сам объект незавершен. Поручил министру строительства совместно с администрацией Ялты принять решение о дальнейшей реализации объекта", - написал Гоцанюк.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаРеконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа "Солнечный" в Ялте
Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа Солнечный в Ялте
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа "Солнечный" в Ялте
Ранее глава крымского правительства раскритиковал темпы строительства двух детских садов в Симферополе, которые идут с отставанием от графика.
 
Юрий ГоцанюкЯлтаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:40ВСУ обстреляли университет в центре Херсона – здание разрушено
19:29Когда пьешь с ворами: в Ялте пенсионерка лишилась ювелирки после застолья
19:13Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения
19:07Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
18:57Когда освобожденные регионы войдут в состав России
18:33В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
18:13Кому повысят пенсии в октябре
18:00МИД России сделал заявление по поводу прошедших референдумов
17:49Детонация боеприпаса в Белгородской области: 14 раненых
17:48Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта
17:31После стрельбы в школе Ижевска арестован глава ЧОПа
17:07Расстрелявший военкома в Усть-Илимске признал свою вину частично
16:55Украина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасности
16:42Кредитные каникулы для мобилизованных – закон принят
16:33В Севастополе появились новые зоны охраны с ограничением строительства
16:03В Крыму электричка насмерть сбила 20-летнего парня
15:55В Северной Осетии введен режим повышенной готовности
15:48Число жертв удара ВСУ по Брянке в ЛНР выросло до четырех
15:27В Минздраве РФ сообщили об угрозе для жизни раненных в Ижевске детей
15:01Чем Россия может ответить на диверсию против "Северных потоков" – эксперт
Лента новостейМолния