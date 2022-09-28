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Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта
Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта
Работы по благоустройству Советской площади в Ялте выполнены на 47%, после завершения работ территорию украсит сухой фонтан и зеленая зона. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T17:48
2022-09-28T17:48
2022-09-28T17:48
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Работы по благоустройству Советской площади в Ялте выполнены на 47%, после завершения работ территорию украсит сухой фонтан и зеленая зона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его словам, работы ведутся по графику, но число рабочих планируют увеличить. После благоустройства на площади появится сухой фонтан, современный амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий и зеленая зона.Также он сообщил о планах по расторжению подрядного договора с фирмой, производящей реконструкцию берегоукрепительных сооружений ялтинского пляжа "Солнечный". По его словам, запланированные работы предполагали, в том числе, появление пляжеудерживающих бун, однако подрядчик отступил от проекта:"Работы на пляже выполнены не по проекту, планируется расторжение договора с подрядчиком. Сам объект незавершен. Поручил министру строительства совместно с администрацией Ялты принять решение о дальнейшей реализации объекта", - написал Гоцанюк.Ранее глава крымского правительства раскритиковал темпы строительства двух детских садов в Симферополе, которые идут с отставанием от графика.
https://crimea.ria.ru/20220910/remont-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-budut-kontrolirovat-onlayn-1124464563.html
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юрий гоцанюк, ялта, крым
Экватор стройки: какой станет площадь в центре Ялты после ремонта
Работы по благоустройству Советской площади в Ялте выполнены на 47% – Гоцанюк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Работы по благоустройству Советской площади в Ялте выполнены на 47%, после завершения работ территорию украсит сухой фонтан и зеленая зона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"На сегодня завершены все земляные работы, проведена разработка котлованов и подготовительные работы под установку железобетонных конструкций. Также на объекте ведутся работы по подготовке бетонного основания под укладку плиточного покрытия. Текущая готовность объекта – 47%", - констатировал глава крымского правительства.
По его словам, работы ведутся по графику, но число рабочих планируют увеличить. После благоустройства на площади появится сухой фонтан, современный амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий и зеленая зона.
Также он сообщил о планах по расторжению подрядного договора с фирмой, производящей реконструкцию берегоукрепительных сооружений ялтинского пляжа "Солнечный". По его словам, запланированные работы предполагали, в том числе, появление пляжеудерживающих бун, однако подрядчик отступил от проекта:
"Работы на пляже выполнены не по проекту, планируется расторжение договора с подрядчиком. Сам объект незавершен. Поручил министру строительства совместно с администрацией Ялты принять решение о дальнейшей реализации объекта", - написал Гоцанюк.
Ранее глава крымского правительства раскритиковал темпы строительства
двух детских садов в Симферополе, которые идут с отставанием от графика.