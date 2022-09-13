https://crimea.ria.ru/20220913/gotsanyuk-raskritikoval-stroitelstvo-dvukh-detsadov-v-simferopole-1124492325.html

Гоцанюк раскритиковал строительство двух детсадов в Симферополе

Гоцанюк раскритиковал строительство двух детсадов в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Гоцанюк раскритиковал строительство двух детсадов в Симферополе

Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк раскритиковал темпы строительства двух детских садов в Симферополе, которые идут с отставанием от графика. Об этом он РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T16:04

2022-09-13T16:04

2022-09-13T16:04

юрий гоцанюк

крым

симферополь

городская среда

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк раскритиковал темпы строительства двух детских садов в Симферополе, которые идут с отставанием от графика. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Гоцанюк посетил стройплощадку детского сада в микрорайоне Залесье, рассчитанном на 350 мест.И подчеркнул, что договор с подрядчиком будет расторгнут, если ситуация не исправится в недельный срок.Аналогичная ситуация с темпом строительных работ в микрорайоне Заводское."Работы здесь также идут с отставание от плана-графика. С такими темпами, с учетом благоустройства территории, подрядчик в условленные сроки не уложится. Не менее 80 человек должно ежедневно работать на объекте. На данный момент, по словам подрядчика, здесь находится около 50 человек ", - отметил Гоцанюк.Подрядчику строительства этого социального объекта также дали неделю на наращивание темпов.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, крым, симферополь, городская среда, образование в крыму и севастополе