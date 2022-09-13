https://crimea.ria.ru/20220913/gotsanyuk-raskritikoval-stroitelstvo-dvukh-detsadov-v-simferopole-1124492325.html
Гоцанюк раскритиковал строительство двух детсадов в Симферополе
Гоцанюк раскритиковал строительство двух детсадов в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Гоцанюк раскритиковал строительство двух детсадов в Симферополе
Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк раскритиковал темпы строительства двух детских садов в Симферополе, которые идут с отставанием от графика. Об этом он РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T16:04
2022-09-13T16:04
2022-09-13T16:04
юрий гоцанюк
крым
симферополь
городская среда
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк раскритиковал темпы строительства двух детских садов в Симферополе, которые идут с отставанием от графика. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Гоцанюк посетил стройплощадку детского сада в микрорайоне Залесье, рассчитанном на 350 мест.И подчеркнул, что договор с подрядчиком будет расторгнут, если ситуация не исправится в недельный срок.Аналогичная ситуация с темпом строительных работ в микрорайоне Заводское."Работы здесь также идут с отставание от плана-графика. С такими темпами, с учетом благоустройства территории, подрядчик в условленные сроки не уложится. Не менее 80 человек должно ежедневно работать на объекте. На данный момент, по словам подрядчика, здесь находится около 50 человек ", - отметил Гоцанюк.Подрядчику строительства этого социального объекта также дали неделю на наращивание темпов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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юрий гоцанюк, крым, симферополь, городская среда, образование в крыму и севастополе
Гоцанюк раскритиковал строительство двух детсадов в Симферополе
Глава Совмина Крыма раскритиковал темпы строительства двух детсадов в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк раскритиковал темпы строительства двух детских садов в Симферополе, которые идут с отставанием от графика. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гоцанюк посетил стройплощадку детского сада в микрорайоне Залесье, рассчитанном на 350 мест.
"К сожалению, на объекте работы идут крайне медленно, низкие темпы работ. Есть отставание от плана-графика. Подрядной организацией не сделаны выводы, совершенно не мобилизированы трудовые ресурсы: нет необходимого количества рабочих и техники", - заявил глава Совмина.
И подчеркнул, что договор с подрядчиком будет расторгнут, если ситуация не исправится в недельный срок.
Аналогичная ситуация с темпом строительных работ в микрорайоне Заводское.
"Работы здесь также идут с отставание от плана-графика. С такими темпами, с учетом благоустройства территории, подрядчик в условленные сроки не уложится. Не менее 80 человек должно ежедневно работать на объекте. На данный момент, по словам подрядчика, здесь находится около 50 человек ", - отметил Гоцанюк.
Подрядчику строительства этого социального объекта также дали неделю на наращивание темпов.