https://crimea.ria.ru/20220928/chto-skryvaetsya-za-maskoy-trudogolizma--psikhoterapevt-1124651566.html

Что скрывается за маской трудоголизма – психотерапевт

Что скрывается за маской трудоголизма – психотерапевт - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Что скрывается за маской трудоголизма – психотерапевт

Чрезмерная увлеченность работой может говорить об общей неудовлетворенности своей жизнью и желании спрятаться от существующих проблем. Такое мнение высказала... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T21:08

2022-09-28T21:08

2022-09-28T21:08

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Чрезмерная увлеченность работой может говорить об общей неудовлетворенности своей жизнью и желании спрятаться от существующих проблем. Такое мнение высказала заведующая детским диспансерным отделением и детским дневным стационаром Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 имени Балабана Дарья Шурыгина.По словам Шурыгиной, одержимость работой можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, таким образом человек может избегать своих проблем, скрывая депрессивное состояние за фасадом якобы рабочей нагрузки. Во-вторых, он может не получать удовольствия от повседневных задач и своей деятельности, и не признаваться себе в этом. В-третьих, в погоне за количеством дел – работа, тренировки, встречи, культурные мероприятия, поездки – человек не успевает погрузиться в момент, насытиться эмоциями и опытом.Самым опасным, по словам специалиста, является второй случай."Отсутствие наслаждения – один из признаков депрессивного расстройства. В этом случае нужно обращаться к специалисту и выяснять, почему привычная деятельность не приносит удовольствия", – сказала она в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Соблюсти грань в личной и трудовой жизни помогает самоорганизация, считает эксперт."Если ты не успеваешь выполнить свою работу в установленные часы, правильно ли ты все делаешь в течение этого времени? Нужно четко рассчитывать свое время, эти нормы были установлены не просто так. Если пересмотреть свою продуктивность, окажется, что с работы можно уйти вовремя", – полагает Шурыгина.Кроме того, человеку важно определиться с вектором развития, поставить цели и четко понимать для чего он совершает те или иные действия – задерживаясь на работе или отправляясь в спортзал.Ранее нейропсихолог Наумова объяснила, к чему может привести трудоголизм.

https://crimea.ria.ru/20220531/v-chem-opasnost-trudogolizma--mnenie-1123387381.html

https://crimea.ria.ru/20220814/kogda-rabota-mozhet-dovesti-do-bolezni--psikholog-1124161957.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество