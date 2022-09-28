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Что скрывается за маской трудоголизма – психотерапевт - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Что скрывается за маской трудоголизма – психотерапевт
Что скрывается за маской трудоголизма – психотерапевт - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Что скрывается за маской трудоголизма – психотерапевт
Чрезмерная увлеченность работой может говорить об общей неудовлетворенности своей жизнью и желании спрятаться от существующих проблем. Такое мнение высказала... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T21:08
2022-09-28T21:08
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Чрезмерная увлеченность работой может говорить об общей неудовлетворенности своей жизнью и желании спрятаться от существующих проблем. Такое мнение высказала заведующая детским диспансерным отделением и детским дневным стационаром Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 имени Балабана Дарья Шурыгина.По словам Шурыгиной, одержимость работой можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, таким образом человек может избегать своих проблем, скрывая депрессивное состояние за фасадом якобы рабочей нагрузки. Во-вторых, он может не получать удовольствия от повседневных задач и своей деятельности, и не признаваться себе в этом. В-третьих, в погоне за количеством дел – работа, тренировки, встречи, культурные мероприятия, поездки – человек не успевает погрузиться в момент, насытиться эмоциями и опытом.Самым опасным, по словам специалиста, является второй случай."Отсутствие наслаждения – один из признаков депрессивного расстройства. В этом случае нужно обращаться к специалисту и выяснять, почему привычная деятельность не приносит удовольствия", – сказала она в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Соблюсти грань в личной и трудовой жизни помогает самоорганизация, считает эксперт."Если ты не успеваешь выполнить свою работу в установленные часы, правильно ли ты все делаешь в течение этого времени? Нужно четко рассчитывать свое время, эти нормы были установлены не просто так. Если пересмотреть свою продуктивность, окажется, что с работы можно уйти вовремя", – полагает Шурыгина.Кроме того, человеку важно определиться с вектором развития, поставить цели и четко понимать для чего он совершает те или иные действия – задерживаясь на работе или отправляясь в спортзал.Ранее нейропсихолог Наумова объяснила, к чему может привести трудоголизм.
https://crimea.ria.ru/20220531/v-chem-opasnost-trudogolizma--mnenie-1123387381.html
https://crimea.ria.ru/20220814/kogda-rabota-mozhet-dovesti-do-bolezni--psikholog-1124161957.html
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общество
Что скрывается за маской трудоголизма – психотерапевт

Человек одержим работой, когда не доволен свой жизнью и откладывает решение проблем

21:08 28.09.2022
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВАЛЮТНАЯ БИРЖА СОТРУДНИКИ ПЕРСОНАЛ
ВАЛЮТНАЯ БИРЖА СОТРУДНИКИ ПЕРСОНАЛ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Чрезмерная увлеченность работой может говорить об общей неудовлетворенности своей жизнью и желании спрятаться от существующих проблем. Такое мнение высказала заведующая детским диспансерным отделением и детским дневным стационаром Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 имени Балабана Дарья Шурыгина.
По словам Шурыгиной, одержимость работой можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, таким образом человек может избегать своих проблем, скрывая депрессивное состояние за фасадом якобы рабочей нагрузки. Во-вторых, он может не получать удовольствия от повседневных задач и своей деятельности, и не признаваться себе в этом. В-третьих, в погоне за количеством дел – работа, тренировки, встречи, культурные мероприятия, поездки – человек не успевает погрузиться в момент, насытиться эмоциями и опытом.
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В чем опасность трудоголизма – мнение
Самым опасным, по словам специалиста, является второй случай.
"Отсутствие наслаждения – один из признаков депрессивного расстройства. В этом случае нужно обращаться к специалисту и выяснять, почему привычная деятельность не приносит удовольствия", – сказала она в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Соблюсти грань в личной и трудовой жизни помогает самоорганизация, считает эксперт.
"Если ты не успеваешь выполнить свою работу в установленные часы, правильно ли ты все делаешь в течение этого времени? Нужно четко рассчитывать свое время, эти нормы были установлены не просто так. Если пересмотреть свою продуктивность, окажется, что с работы можно уйти вовремя", – полагает Шурыгина.
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Кроме того, человеку важно определиться с вектором развития, поставить цели и четко понимать для чего он совершает те или иные действия – задерживаясь на работе или отправляясь в спортзал.
Ранее нейропсихолог Наумова объяснила, к чему может привести трудоголизм.
 
Общество
 
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