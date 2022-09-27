Рейтинг@Mail.ru
Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220927/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-krymu-i-sevastopole-1124636194.html
Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе
Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 213 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 722 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T10:14
2022-09-27T10:15
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/11/1120550968_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_edc18510be987c0c538cce0c6a3fcfc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 213 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 722 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе подтвердили 36 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 113 пациентов, из них 107 - с подтвержденным диагнозом.В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 038 человек, выздоровели 90 700.
https://crimea.ria.ru/20220910/v-rossii-snova-vyroslo-chislo-smertey-ot-koronavirusa-1124463744.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/11/1120550968_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e5652421788e5e06dba9a0f8eefc492a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 249 новых случаев заражения COVID-19

10:14 27.09.2022 (обновлено: 10:15 27.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРезервный госпиталь COVID-19
Резервный госпиталь COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 213 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 722 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 848 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 356 человек, за весь период – 196 235", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтвердили 36 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 113 пациентов, из них 107 - с подтвержденным диагнозом.
В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 038 человек, выздоровели 90 700.
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 12:23
В России снова выросло число смертей от коронавируса
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51Здание Панорамы "Оборона Севастополя" на три года закроют на реставрацию
11:28В России рост смертельной статистики по COVID-19 — оперштаб
11:22Десятки улиц Симферополя 28 сентября останутся без света
11:09Житель крымского села отдал аферисту зерна на 4 млн рублей
11:07Референдум: ход голосования и явка за четыре дня
10:46В севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ
10:18В Москву эвакуируют 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
10:14Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе
10:11Где в Крыму не будет воды во вторник
10:09Мобилизованных хотят освободить от пеней за ЖКХ – законопроект
09:48Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд
09:37Украина блокирует въезд в Запорожскую область
09:31В Крыму с начала года отдохнули более 5 млн туристов
09:23Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации 195 специальностей
09:00Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны
08:33Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться
08:22Аксенов рассказал, кто из участников СВО сможет получить участок в Крыму
08:19"Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке
08:00Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
07:03В Мариуполе готовят к сдаче полмиллиона "квадратов" жилья
Лента новостейМолния