https://crimea.ria.ru/20220927/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-krymu-i-sevastopole-1124636194.html

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 213 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 722 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T10:14

2022-09-27T10:14

2022-09-27T10:15

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/11/1120550968_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_edc18510be987c0c538cce0c6a3fcfc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 213 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 722 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе подтвердили 36 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 113 пациентов, из них 107 - с подтвержденным диагнозом.В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 038 человек, выздоровели 90 700.

https://crimea.ria.ru/20220910/v-rossii-snova-vyroslo-chislo-smertey-ot-koronavirusa-1124463744.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе