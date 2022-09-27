https://crimea.ria.ru/20220927/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-krymu-i-sevastopole-1124636194.html
Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе
Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 213 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 722 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T10:14
2022-09-27T10:14
2022-09-27T10:15
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 213 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 722 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе подтвердили 36 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 113 пациентов, из них 107 - с подтвержденным диагнозом.В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 038 человек, выздоровели 90 700.
https://crimea.ria.ru/20220910/v-rossii-snova-vyroslo-chislo-smertey-ot-koronavirusa-1124463744.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 249 новых случаев заражения COVID-19
10:14 27.09.2022 (обновлено: 10:15 27.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 213 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 205 722 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 848 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 356 человек, за весь период – 196 235", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтвердили 36 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны 17. На данный момент в больницах находится 113 пациентов, из них 107 - с подтвержденным диагнозом.
В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 038 человек, выздоровели 90 700.