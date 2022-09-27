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Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым

Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым

Штормовое предупреждение о ливнях с грозами объявлено в Крыму на среду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T12:16

2022-09-27T12:16

2022-09-27T12:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен-РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами объявлено в Крыму на среду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также есть угроза возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.МЧС призывает жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность, а также ограничить пребывание вблизи русел рек.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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