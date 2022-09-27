https://crimea.ria.ru/20220927/shtorm-s-livnyami-i-grozami-obrushitsya-na-krym-1124638161.html
Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым
Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым
Штормовое предупреждение о ливнях с грозами объявлено в Крыму на среду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T12:16
2022-09-27T12:16
2022-09-27T12:16
крымская погода
погода
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122804288_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c0cf9f43dcfc2e63725b337ddf2e47a6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен-РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами объявлено в Крыму на среду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также есть угроза возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.МЧС призывает жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность, а также ограничить пребывание вблизи русел рек.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122804288_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9ac835394df5cb5840ae394d25d6b714.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода, крым, общество
Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым
МЧС: шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен-РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами объявлено в Крыму на среду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением атмосферного фронтального раздела 28 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также есть угроза возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
МЧС призывает жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность, а также ограничить пребывание вблизи русел рек.