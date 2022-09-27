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Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым
Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым
Штормовое предупреждение о ливнях с грозами объявлено в Крыму на среду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен-РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами объявлено в Крыму на среду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также есть угроза возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.МЧС призывает жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность, а также ограничить пребывание вблизи русел рек.
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крымская погода, погода, крым, общество
Шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым

МЧС: шторм с ливнями и грозами обрушится на Крым в среду

12:16 27.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж Васили в Балаклаве
Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен-РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами объявлено в Крыму на среду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением атмосферного фронтального раздела 28 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также есть угроза возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
МЧС призывает жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность, а также ограничить пребывание вблизи русел рек.
 
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