https://crimea.ria.ru/20220927/referendum-khod-golosovaniya-i-yavka-za-chetyre-dnya-1124636825.html

Референдум: ход голосования и явка за четыре дня

Референдум: ход голосования и явка за четыре дня - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Референдум: ход голосования и явка за четыре дня

Пятый день голосования на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходит на стационарных участках,... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T11:07

2022-09-27T11:07

2022-09-27T11:07

политика

общество

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Пятый день голосования на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходит на стационарных участках, проголосовать можно будет до 16:00. За четыре дня явка в республиках Донбасса превысила 80%, в Херсонской и Запорожской областях — свыше 60%. Как будет проходить финальный день голосования — в материале РИА Новости Крым.ЛНРЯвка избирателей по итогам четвертого дня референдума в Луганской Народной Республике составила более 80%. Голосование проходило на передвижных участках по всей территории республики.Всего на территории был подготовлен 461 стационарный участок для голосования, на которых установлено все необходимое оборудование и обеспечена охрана. При этом, по информации местных властей, Украина не оставляет попыток срыва референдума. Так, во вторник участковые избирательные комиссии в Алчевске эвакуировались в бомбоубежище из-за обстрела со стороны ВСУ. Участковые избирательные комиссии в Старобельском районе работают на резервных участках из-за поступивших угроз членам комиссий.ДНРВ Донецкой Народной Республике явка на референдуме по итогам четырех дней также составила свыше 80%. Внутри республики на передвижных участках проголосовали почти полтора миллиона человек, а на зарубежных участках — более 410 тысяч.В республике в рамках референдума о воссоединении с Россией должно было открыться более 400 участков.Запорожская областьЯвка участников референдума в Запорожской области за четыре дня составила свыше 60%. В финальный день голосование проходит только на стационарных участках. В первый четыре дня — как и на других территориях голосование проходило на специальных выездных участках.ХерсонщинаПо итогам четвертого дня голосования на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации явка составила свыше 60% от общего числа избирателей.Ранее избирком сообщал, что в списках избирателей Херсонской области 750 тысяч человек.Также, как и на других территориях пятый день голосования пройдет на стационарных участках.На всех территориях сделать свой выбор жители смогут с восьми утра до четырех вечера. После этого участки будут закрыты и комиссии преступят к подсчету голосов.

https://crimea.ria.ru/20220926/my-poteryali-vse-pomogla-tolko-rossiya-khod-referenduma-v-snigirevke-1124623085.html

https://crimea.ria.ru/20220927/ukraina-blokiruet-vezd-v-zaporozhskuyu-oblast-1124635148.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, общество, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область