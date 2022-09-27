https://crimea.ria.ru/20220927/referendum-khod-golosovaniya-i-yavka-za-chetyre-dnya-1124636825.html
Референдум: ход голосования и явка за четыре дня
Референдум: ход голосования и явка за четыре дня - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Референдум: ход голосования и явка за четыре дня
Пятый день голосования на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходит на стационарных участках,... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T11:07
2022-09-27T11:07
2022-09-27T11:07
политика
общество
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Пятый день голосования на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходит на стационарных участках, проголосовать можно будет до 16:00. За четыре дня явка в республиках Донбасса превысила 80%, в Херсонской и Запорожской областях — свыше 60%. Как будет проходить финальный день голосования — в материале РИА Новости Крым.ЛНРЯвка избирателей по итогам четвертого дня референдума в Луганской Народной Республике составила более 80%. Голосование проходило на передвижных участках по всей территории республики.Всего на территории был подготовлен 461 стационарный участок для голосования, на которых установлено все необходимое оборудование и обеспечена охрана. При этом, по информации местных властей, Украина не оставляет попыток срыва референдума. Так, во вторник участковые избирательные комиссии в Алчевске эвакуировались в бомбоубежище из-за обстрела со стороны ВСУ. Участковые избирательные комиссии в Старобельском районе работают на резервных участках из-за поступивших угроз членам комиссий.ДНРВ Донецкой Народной Республике явка на референдуме по итогам четырех дней также составила свыше 80%. Внутри республики на передвижных участках проголосовали почти полтора миллиона человек, а на зарубежных участках — более 410 тысяч.В республике в рамках референдума о воссоединении с Россией должно было открыться более 400 участков.Запорожская областьЯвка участников референдума в Запорожской области за четыре дня составила свыше 60%. В финальный день голосование проходит только на стационарных участках. В первый четыре дня — как и на других территориях голосование проходило на специальных выездных участках.ХерсонщинаПо итогам четвертого дня голосования на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации явка составила свыше 60% от общего числа избирателей.Ранее избирком сообщал, что в списках избирателей Херсонской области 750 тысяч человек.Также, как и на других территориях пятый день голосования пройдет на стационарных участках.На всех территориях сделать свой выбор жители смогут с восьми утра до четырех вечера. После этого участки будут закрыты и комиссии преступят к подсчету голосов.
https://crimea.ria.ru/20220926/my-poteryali-vse-pomogla-tolko-rossiya-khod-referenduma-v-snigirevke-1124623085.html
https://crimea.ria.ru/20220927/ukraina-blokiruet-vezd-v-zaporozhskuyu-oblast-1124635148.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, общество, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Референдум: ход голосования и явка за четыре дня
Референдум: как проходит пятый день голосования
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Пятый день голосования на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходит на стационарных участках, проголосовать можно будет до 16:00. За четыре дня явка в республиках Донбасса превысила 80%, в Херсонской и Запорожской областях — свыше 60%. Как будет проходить финальный день голосования — в материале РИА Новости Крым.
Явка избирателей по итогам четвертого дня референдума в Луганской Народной Республике составила более 80%. Голосование проходило на передвижных участках по всей территории республики.
"Явка по республике на сегодняшний день составила 83,61 процента", — рассказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Всего на территории был подготовлен 461 стационарный участок для голосования, на которых установлено все необходимое оборудование и обеспечена охрана. При этом, по информации местных властей, Украина не оставляет попыток срыва референдума. Так, во вторник участковые избирательные комиссии в Алчевске эвакуировались в бомбоубежище из-за обстрела со стороны ВСУ. Участковые избирательные комиссии в Старобельском районе работают на резервных участках из-за поступивших угроз членам комиссий.
В Донецкой Народной Республике явка на референдуме по итогам четырех дней также составила свыше 80%. Внутри республики на передвижных участках проголосовали почти полтора миллиона человек, а на зарубежных участках — более 410 тысяч.
"За четыре дня явка составила 86,89 процента", — заявил председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
В республике в рамках референдума о воссоединении с Россией должно было открыться более 400 участков.
Явка участников референдума в Запорожской области за четыре дня составила свыше 60%. В финальный день голосование проходит только на стационарных участках. В первый четыре дня — как и на других территориях голосование проходило на специальных выездных участках.
"По обобщенным данным с избирательных участков, явка ...составила 66,43% с учетом голосования за рубежом", — заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.
По итогам четвертого дня голосования на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации явка составила свыше 60% от общего числа избирателей.
"В Херсонской области явка составила 63,58%", — сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
Ранее избирком сообщал, что в списках избирателей Херсонской области 750 тысяч человек.
Также, как и на других территориях пятый день голосования пройдет на стационарных участках.
На всех территориях сделать свой выбор жители смогут с восьми утра до четырех вечера. После этого участки будут закрыты и комиссии преступят к подсчету голосов.