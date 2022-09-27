https://crimea.ria.ru/20220927/politolog-iz-frantsii-somneniy-v-legitimnosti-referendumov-net-1124640073.html

Политолог из Франции: сомнений в легитимности референдумов нет

Политолог из Франции: сомнений в легитимности референдумов нет - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Политолог из Франции: сомнений в легитимности референдумов нет

Референдумы по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации абсолютно... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T14:31

2022-09-27T14:31

2022-09-27T14:48

политика

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Референдумы по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации абсолютно легитимны и законны, а также являются восстановлением исторической справедливости, убежден политический аналитик из Франции, эксперт по геополитическим вопросам Фабрис Беор"Референдум проведен абсолютно законно, легитимно, в этом сомнений нет. Россия действует в соответствии со своей древней и новейшей историей и в соответствии с международным правом и своей конституцией, совершенно законно признавая волю людей и поддерживая их желание присоединиться к России", - сказал эксперт на круглом столе "Право народов на самоопределение: мировые прецеденты и их признание и непризнание Западом" на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".По словам Беора, референдумы являются "самым настоящим примером народного волеизъявления".Референдумы по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходит с 23 по 27 сентября. По итогам четвертого, предпоследнего дня голосования, явка в ЛНР составила 83,6%, в ДНР – 86,9%, в Херсонской и Запорожской областях – 63,5% и 66,4% соответственно.

https://crimea.ria.ru/20220927/situatsiya-na-kpp-vasilevka-mashiny-proryvayutsya-cherez-kordon-iz-ukrainy-1124638797.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область