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Политолог из Франции: сомнений в легитимности референдумов нет - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Политолог из Франции: сомнений в легитимности референдумов нет
Политолог из Франции: сомнений в легитимности референдумов нет - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Политолог из Франции: сомнений в легитимности референдумов нет
Референдумы по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации абсолютно... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T14:31
2022-09-27T14:48
политика
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Референдумы по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации абсолютно легитимны и законны, а также являются восстановлением исторической справедливости, убежден политический аналитик из Франции, эксперт по геополитическим вопросам Фабрис Беор"Референдум проведен абсолютно законно, легитимно, в этом сомнений нет. Россия действует в соответствии со своей древней и новейшей историей и в соответствии с международным правом и своей конституцией, совершенно законно признавая волю людей и поддерживая их желание присоединиться к России", - сказал эксперт на круглом столе "Право народов на самоопределение: мировые прецеденты и их признание и непризнание Западом" на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".По словам Беора, референдумы являются "самым настоящим примером народного волеизъявления".Референдумы по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходит с 23 по 27 сентября. По итогам четвертого, предпоследнего дня голосования, явка в ЛНР составила 83,6%, в ДНР – 86,9%, в Херсонской и Запорожской областях – 63,5% и 66,4% соответственно.
https://crimea.ria.ru/20220927/situatsiya-na-kpp-vasilevka-mashiny-proryvayutsya-cherez-kordon-iz-ukrainy-1124638797.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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политика, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Политолог из Франции: сомнений в легитимности референдумов нет

Французский политолог Беор: референдумы в ЛДНР, Запорожье и Херсоне законны и легитимны

14:31 27.09.2022 (обновлено: 14:48 27.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБюллетень для голосования на референдуме в Херсонской области
Бюллетень для голосования на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Референдумы по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации абсолютно легитимны и законны, а также являются восстановлением исторической справедливости, убежден политический аналитик из Франции, эксперт по геополитическим вопросам Фабрис Беор
"Референдум проведен абсолютно законно, легитимно, в этом сомнений нет. Россия действует в соответствии со своей древней и новейшей историей и в соответствии с международным правом и своей конституцией, совершенно законно признавая волю людей и поддерживая их желание присоединиться к России", - сказал эксперт на круглом столе "Право народов на самоопределение: мировые прецеденты и их признание и непризнание Западом" на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
По словам Беора, референдумы являются "самым настоящим примером народного волеизъявления".
"Это победа народа Донбасса и победа демократии. Надеюсь, через годы Европа может взглянуть на произошедшее по-новому и признает не только свои ошибки, но и новые границы России", - добавил аналитик.
КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:56
Ситуация на КПП Васильевка: машины прорываются через кордон из Украины
Референдумы по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходит с 23 по 27 сентября. По итогам четвертого, предпоследнего дня голосования, явка в ЛНР составила 83,6%, в ДНР – 86,9%, в Херсонской и Запорожской областях – 63,5% и 66,4% соответственно.
 
ПолитикаДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская область
 
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