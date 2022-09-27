https://crimea.ria.ru/20220927/gde-v-krymu-ne-budet-vody-vo-vtornik-1124636076.html
Где в Крыму не будет воды во вторник
Где в Крыму не будет воды во вторник - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Где в Крыму не будет воды во вторник
Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T10:11
2022-09-27T10:11
2022-09-27T10:11
вода в крыму
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до полудня без воды улица Гаспринского, 3. До 16 часов ограничено водоснабжение по адресам Киевская, 139а, 153а, б, в, 155а, 163а, 173.В Старом Крыму также до полудня без воды улица 13-го Апреля. До 17 часов отключение в Феодосийском поселке Приморском, также до пяти часов вечера ограничено водоснабжение пгт Кировского.В Судаке в первой половине дня без воды улицы Ленина, Нахимова, Пограничников, Ушакова, Морская, Консульская, Санаторный переулок.В Ленинском районе до 18 часов - Новониколаевка, Луговое, Семисотка. В Джанкойском районе тоже до шести вечера - село Щербаково.Евпаторийский филиал сообщает о двухдневном отключении поселков Новоозерного и Мирного: из-за работ на Донузлавском водоводе в этих до 8 часов утра 29 сентября возможны перебои с водой. Организован подвоз воды.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, общество, крым
Где в Крыму не будет воды во вторник
Часть Крыма во вторник без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе до полудня без воды улица Гаспринского, 3. До 16 часов ограничено водоснабжение по адресам Киевская, 139а, 153а, б, в, 155а, 163а, 173.
В Старом Крыму также до полудня без воды улица 13-го Апреля. До 17 часов отключение в Феодосийском поселке Приморском, также до пяти часов вечера ограничено водоснабжение пгт Кировского.
В Судаке в первой половине дня без воды улицы Ленина, Нахимова, Пограничников, Ушакова, Морская, Консульская, Санаторный переулок.
В Ленинском районе до 18 часов - Новониколаевка, Луговое, Семисотка. В Джанкойском районе тоже до шести вечера - село Щербаково.
Евпаторийский филиал сообщает о двухдневном отключении поселков Новоозерного и Мирного: из-за работ на Донузлавском водоводе в этих до 8 часов утра 29 сентября возможны перебои с водой. Организован подвоз воды.