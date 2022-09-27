Рейтинг@Mail.ru
Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220927/bank-otkazal-v-kreditnykh-kanikulakh-mobilizovannomu--kuda-obraschatsya-1124631724.html
Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться
Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться
Если банк или МФО отказали мобилизованному в предоставлении кредитных каникул, необходимо направить жалобу в электронную приемную Банка России. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-27T08:33
2022-09-26T20:43
радио "спутник в крыму"
частичная мобилизация
общество
совет эксперта
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374328_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4f040cc5cb27ed30c344a5bb6eb5fc35.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Если банк или МФО отказали мобилизованному в предоставлении кредитных каникул, необходимо направить жалобу в электронную приемную Банка России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Александра Пожарская.Она отметила, что законопроект о кредитных каникулах будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Первое чтение запланировано на 27 сентября."Текст закона будет включать не только порядок оформления и срок предоставления таких каникул, перечень необходимых документов и список лиц, которые будут иметь право обратиться за их получением от имени военнослужащего, но и меры реагирования на отказ финансовых организаций", – сообщила Пожарская.Она пояснила, что нельзя исключить вероятность того, что некоторые банки или микрофинансовые организации недостаточно ответственно подойдут к данному вопросу. При этом недопустимо, чтобы мобилизованные оказались в ситуации, когда из-за отказа в предоставлении кредитных каникул у них появятся просрочки по платежам по кредитам, будет формироваться негативная кредитная история.По словам Пожарской, кредитные каникулы будут предоставляться по заявительной форме. То есть гражданам будет необходимо обратиться в банк за их получением.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220923/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-kreditnykh-kanikulakh-dlya-uchastnikov-svo-1124604233.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374328_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_00b6e9258744025ff6a1ef9925ad4627.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
частичная мобилизация, общество, совет эксперта, экономика
Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться

Эксперт: куда обращаться, если банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному

08:33 27.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Если банк или МФО отказали мобилизованному в предоставлении кредитных каникул, необходимо направить жалобу в электронную приемную Банка России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Александра Пожарская.
Она отметила, что законопроект о кредитных каникулах будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Первое чтение запланировано на 27 сентября.
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 17:27
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников СВО
"Текст закона будет включать не только порядок оформления и срок предоставления таких каникул, перечень необходимых документов и список лиц, которые будут иметь право обратиться за их получением от имени военнослужащего, но и меры реагирования на отказ финансовых организаций", – сообщила Пожарская.
Она пояснила, что нельзя исключить вероятность того, что некоторые банки или микрофинансовые организации недостаточно ответственно подойдут к данному вопросу. При этом недопустимо, чтобы мобилизованные оказались в ситуации, когда из-за отказа в предоставлении кредитных каникул у них появятся просрочки по платежам по кредитам, будет формироваться негативная кредитная история.

Поэтому, если банк отказывает в предоставлении кредитных каникул мобилизованному, необходимо получить письменное разъяснение причины и перенаправить его в электронную приемную Центробанка. Кроме того, сотрудники ОНФ "За права заемщиков" готовы предоставить юридическую помощь таким гражданам, отметила эксперт.

По словам Пожарской, кредитные каникулы будут предоставляться по заявительной форме. То есть гражданам будет необходимо обратиться в банк за их получением.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
 
Радио "Спутник в Крыму"Частичная мобилизацияОбществоСовет экспертаЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд
09:37Украина блокирует въезд в Запорожскую область
09:31В Крыму с начала года отдохнули более 5 млн туристов
09:23Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации 195 специальностей
09:00Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны
08:33Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться
08:22Аксенов рассказал, кто из участников СВО сможет получить участок в Крыму
08:19"Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке
08:00Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
07:03В Мариуполе готовят к сдаче полмиллиона "квадратов" жилья
03:24Политолог уличила Запад в избирательной "демократии" по референдумам
00:01Складываем зонтики: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 сентября
22:53Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек
22:29Снижение давления зафиксировали на обеих нитках "Северного потока"
22:04Главные новости и заявления дня: 26 сентября
21:57Женщинам с какими именами не везет в любви
21:38Как мобилизованные смогут получить кредитные каникулы
21:14Переговоры Путина и Зеленского: зачем Эрдогану диалог Украины и России
21:01Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
Лента новостейМолния