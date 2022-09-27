https://crimea.ria.ru/20220927/bank-otkazal-v-kreditnykh-kanikulakh-mobilizovannomu--kuda-obraschatsya-1124631724.html
Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться
Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться
Если банк или МФО отказали мобилизованному в предоставлении кредитных каникул, необходимо направить жалобу в электронную приемную Банка России. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-27T08:33
2022-09-27T08:33
2022-09-26T20:43
радио "спутник в крыму"
частичная мобилизация
общество
совет эксперта
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Если банк или МФО отказали мобилизованному в предоставлении кредитных каникул, необходимо направить жалобу в электронную приемную Банка России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Александра Пожарская.Она отметила, что законопроект о кредитных каникулах будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Первое чтение запланировано на 27 сентября."Текст закона будет включать не только порядок оформления и срок предоставления таких каникул, перечень необходимых документов и список лиц, которые будут иметь право обратиться за их получением от имени военнослужащего, но и меры реагирования на отказ финансовых организаций", – сообщила Пожарская.Она пояснила, что нельзя исключить вероятность того, что некоторые банки или микрофинансовые организации недостаточно ответственно подойдут к данному вопросу. При этом недопустимо, чтобы мобилизованные оказались в ситуации, когда из-за отказа в предоставлении кредитных каникул у них появятся просрочки по платежам по кредитам, будет формироваться негативная кредитная история.По словам Пожарской, кредитные каникулы будут предоставляться по заявительной форме. То есть гражданам будет необходимо обратиться в банк за их получением.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220923/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-kreditnykh-kanikulakh-dlya-uchastnikov-svo-1124604233.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация, общество, совет эксперта, экономика
Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться
Эксперт: куда обращаться, если банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым.
Если банк или МФО отказали мобилизованному в предоставлении кредитных каникул, необходимо направить жалобу в электронную приемную Банка России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Александра Пожарская.
Она отметила, что законопроект о кредитных каникулах будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Первое чтение запланировано на 27 сентября.
"Текст закона будет включать не только порядок оформления и срок предоставления таких каникул, перечень необходимых документов и список лиц, которые будут иметь право обратиться за их получением от имени военнослужащего, но и меры реагирования на отказ финансовых организаций", – сообщила Пожарская.
Она пояснила, что нельзя исключить вероятность того, что некоторые банки или микрофинансовые организации недостаточно ответственно подойдут к данному вопросу. При этом недопустимо, чтобы мобилизованные оказались в ситуации, когда из-за отказа в предоставлении кредитных каникул у них появятся просрочки по платежам по кредитам, будет формироваться негативная кредитная история.
Поэтому, если банк отказывает в предоставлении кредитных каникул мобилизованному, необходимо получить письменное разъяснение причины и перенаправить его в электронную приемную Центробанка. Кроме того, сотрудники ОНФ "За права заемщиков" готовы предоставить юридическую помощь таким гражданам, отметила эксперт.
По словам Пожарской, кредитные каникулы будут предоставляться по заявительной форме. То есть гражданам будет необходимо обратиться в банк за их получением.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.