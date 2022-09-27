https://crimea.ria.ru/20220927/bank-otkazal-v-kreditnykh-kanikulakh-mobilizovannomu--kuda-obraschatsya-1124631724.html

Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться

Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться

Если банк или МФО отказали мобилизованному в предоставлении кредитных каникул, необходимо направить жалобу в электронную приемную Банка России. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-27T08:33

2022-09-27T08:33

2022-09-26T20:43

радио "спутник в крыму"

частичная мобилизация

общество

совет эксперта

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Если банк или МФО отказали мобилизованному в предоставлении кредитных каникул, необходимо направить жалобу в электронную приемную Банка России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Александра Пожарская.Она отметила, что законопроект о кредитных каникулах будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Первое чтение запланировано на 27 сентября."Текст закона будет включать не только порядок оформления и срок предоставления таких каникул, перечень необходимых документов и список лиц, которые будут иметь право обратиться за их получением от имени военнослужащего, но и меры реагирования на отказ финансовых организаций", – сообщила Пожарская.Она пояснила, что нельзя исключить вероятность того, что некоторые банки или микрофинансовые организации недостаточно ответственно подойдут к данному вопросу. При этом недопустимо, чтобы мобилизованные оказались в ситуации, когда из-за отказа в предоставлении кредитных каникул у них появятся просрочки по платежам по кредитам, будет формироваться негативная кредитная история.По словам Пожарской, кредитные каникулы будут предоставляться по заявительной форме. То есть гражданам будет необходимо обратиться в банк за их получением.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20220923/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-kreditnykh-kanikulakh-dlya-uchastnikov-svo-1124604233.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, общество, совет эксперта, экономика