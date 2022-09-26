https://crimea.ria.ru/20220926/vsu-obstrelyali-dachnyy-poselok-v-rayone-zaporozhskoy-aes---mo-rf-1124625328.html
ВСУ обстреляли дачный поселок в районе Запорожской АЭС - МО РФ
ВСУ обстреляли дачный поселок в районе Запорожской АЭС - МО РФ - РИА Новости Крым, 26.09.2022
ВСУ обстреляли дачный поселок в районе Запорожской АЭС - МО РФ
Украинские боевики продолжают обстрелы в районе Запорожской АЭС, в минувшие сутки под ударом был близлежащий к станции дачный поселок. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T12:16
2022-09-26T12:16
2022-09-26T12:16
специальная военная операция рф на украине
заэс (запорожская атомная электростанция)
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы в районе Запорожской АЭС, в минувшие сутки под ударом был близлежащий к станции дачный поселок. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, огневые средства противника были подавлены, радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.Накануне ВС РФ предотвратили атаку дронов-камикадзе по ЗАЭС.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
https://crimea.ria.ru/20220925/vs-rf-predotvratili-ataku-dronov-kamikadze-po-zaes-1124617458.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, заэс (запорожская атомная электростанция), министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли дачный поселок в районе Запорожской АЭС - МО РФ
Минобороны: ВС России подавили огневые точки ВСУ для обстрела территории вокруг ЗАЭС