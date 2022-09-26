https://crimea.ria.ru/20220926/v-sevastopole-zakanchivaetsya-prizyv-po-chastichnoy-mobilizatsii--razvozhaev-1124629139.html

В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев

В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев - РИА Новости Крым, 26.09.2022

В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев

Мобилизационные мероприятия в Севастополе в рамках объявленной частичной мобилизации в России подошли к завершению. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T17:07

2022-09-26T17:07

2022-09-26T17:07

севастополь

михаил развожаев

частичная мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124613026_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_d18126ef6eed8e1c07c721287d1f0140.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Мобилизационные мероприятия в Севастополе в рамках объявленной частичной мобилизации в России подошли к завершению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."План, поставленный по частичной мобилизации в Севастополе, практически выполнен", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что в данный момент происходит замена некоторых призванных специалистов и решаются "отдельные случаи со здоровьем призванных".В Крыму о завершении мобилизационных мероприятий было объявлено 25 сентября. Когда первая группа резервистов покинет Севастополь >>Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении в России частичной мобилизации. Главам регионов было поручено обеспечить призыв на службу в количестве и в сроки, которые определит Министерство обороны.Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что частичная мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения протяженность 1 тыс. км и освобожденных территорий на Украине. Он подчеркнул, что всего будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://crimea.ria.ru/20220926/narusheniya-pri-chastichnoy-mobilizatsii-reaktsiya-kremlya-1124626740.html

https://crimea.ria.ru/20220926/v-sevastopole-mobilizovannye-rezervisty-prinesli-prisyagu-rossii-1124628407.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, частичная мобилизация