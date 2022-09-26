Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220926/v-sevastopole-zakanchivaetsya-prizyv-po-chastichnoy-mobilizatsii--razvozhaev-1124629139.html
В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев
В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев - РИА Новости Крым, 26.09.2022
В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев
Мобилизационные мероприятия в Севастополе в рамках объявленной частичной мобилизации в России подошли к завершению. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T17:07
2022-09-26T17:07
севастополь
михаил развожаев
частичная мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124613026_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_d18126ef6eed8e1c07c721287d1f0140.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Мобилизационные мероприятия в Севастополе в рамках объявленной частичной мобилизации в России подошли к завершению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."План, поставленный по частичной мобилизации в Севастополе, практически выполнен", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что в данный момент происходит замена некоторых призванных специалистов и решаются "отдельные случаи со здоровьем призванных".В Крыму о завершении мобилизационных мероприятий было объявлено 25 сентября. Когда первая группа резервистов покинет Севастополь &gt;&gt;Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении в России частичной мобилизации. Главам регионов было поручено обеспечить призыв на службу в количестве и в сроки, которые определит Министерство обороны.Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что частичная мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения протяженность 1 тыс. км и освобожденных территорий на Украине. Он подчеркнул, что всего будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://crimea.ria.ru/20220926/narusheniya-pri-chastichnoy-mobilizatsii-reaktsiya-kremlya-1124626740.html
https://crimea.ria.ru/20220926/v-sevastopole-mobilizovannye-rezervisty-prinesli-prisyagu-rossii-1124628407.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124613026_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_85f37edeca52214c0da41890f0a0dd4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, частичная мобилизация
В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев

Развожаев: план по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен

17:07 26.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоенный билет призывник
Военный билет призывник - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Мобилизационные мероприятия в Севастополе в рамках объявленной частичной мобилизации в России подошли к завершению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"План, поставленный по частичной мобилизации в Севастополе, практически выполнен", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
13:59
Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля
Он отметил, что в данный момент происходит замена некоторых призванных специалистов и решаются "отдельные случаи со здоровьем призванных".
В Крыму о завершении мобилизационных мероприятий было объявлено 25 сентября.
Когда первая группа резервистов покинет Севастополь >>
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении в России частичной мобилизации. Главам регионов было поручено обеспечить призыв на службу в количестве и в сроки, которые определит Министерство обороны.
В Севастополе две тысячи мобилизованных крымчан приняли присягу России
16:16
В Севастополе мобилизованные резервисты принесли присягу России
Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что частичная мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения протяженность 1 тыс. км и освобожденных территорий на Украине. Он подчеркнул, что всего будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
СевастопольМихаил РазвожаевЧастичная мобилизация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации
17:22В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища
17:07В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев
16:48Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек
16:29Стало известно о состоянии раненого военкома Усть-Илимска
16:16В Севастополе мобилизованные резервисты принесли присягу России
15:39На одной из ниток "Северного потока – 2" произошло ЧП
15:29Когда первая группа резервистов покинет Севастополь
15:04Устроивший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете в психдиспансере
14:45Женщина погибла под колесами иномарки в Крыму
14:34Ростуризм выдаст 166 млрд руб. кредитов на обновление гостиничных номеров
13:59Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля
13:46Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур
13:38Крымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн руб.
13:26Стрельбу в школе Ижевска устроил ее выпускник – СК
13:20Выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны выиграли "правые"
12:33ВС России уничтожили 100 наемников "Иностранного легиона"
12:16ВСУ обстреляли дачный поселок в районе Запорожской АЭС - МО РФ
12:10Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах
12:03Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным и Зеленским
Лента новостейМолния