https://crimea.ria.ru/20220926/v-sevastopole-zakanchivaetsya-prizyv-po-chastichnoy-mobilizatsii--razvozhaev-1124629139.html
В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев
В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев - РИА Новости Крым, 26.09.2022
В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев
Мобилизационные мероприятия в Севастополе в рамках объявленной частичной мобилизации в России подошли к завершению. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T17:07
2022-09-26T17:07
2022-09-26T17:07
севастополь
михаил развожаев
частичная мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124613026_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_d18126ef6eed8e1c07c721287d1f0140.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Мобилизационные мероприятия в Севастополе в рамках объявленной частичной мобилизации в России подошли к завершению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."План, поставленный по частичной мобилизации в Севастополе, практически выполнен", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что в данный момент происходит замена некоторых призванных специалистов и решаются "отдельные случаи со здоровьем призванных".В Крыму о завершении мобилизационных мероприятий было объявлено 25 сентября. Когда первая группа резервистов покинет Севастополь >>Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении в России частичной мобилизации. Главам регионов было поручено обеспечить призыв на службу в количестве и в сроки, которые определит Министерство обороны.Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что частичная мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения протяженность 1 тыс. км и освобожденных территорий на Украине. Он подчеркнул, что всего будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://crimea.ria.ru/20220926/narusheniya-pri-chastichnoy-mobilizatsii-reaktsiya-kremlya-1124626740.html
https://crimea.ria.ru/20220926/v-sevastopole-mobilizovannye-rezervisty-prinesli-prisyagu-rossii-1124628407.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124613026_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_85f37edeca52214c0da41890f0a0dd4a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, частичная мобилизация
В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев
Развожаев: план по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Мобилизационные мероприятия в Севастополе в рамках объявленной частичной мобилизации в России подошли к завершению. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"План, поставленный по частичной мобилизации в Севастополе, практически выполнен", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в данный момент происходит замена некоторых призванных специалистов и решаются "отдельные случаи со здоровьем призванных".
В Крыму о завершении мобилизационных мероприятий было объявлено
25 сентября.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении в России частичной мобилизации. Главам регионов было поручено обеспечить призыв на службу в количестве и в сроки, которые определит Министерство обороны.
Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что частичная мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения протяженность 1 тыс. км и освобожденных территорий на Украине. Он подчеркнул, что всего будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.