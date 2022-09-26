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Как мобилизованные смогут получить кредитные каникулы - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220926/kak-mobilizovannye-smogut-poluchit-kreditnye-kanikuly-1124628201.html
Как мобилизованные смогут получить кредитные каникулы
Как мобилизованные смогут получить кредитные каникулы - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Как мобилизованные смогут получить кредитные каникулы
Родственники и члены семей смогут от лица мобилизованных обратиться в банки за получением кредитных каникул. Соответствующий законопроект будет рассмотрен... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T21:38
2022-09-26T21:38
радио "спутник в крыму"
общество
экономика
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Родственники и члены семей смогут от лица мобилизованных обратиться в банки за получением кредитных каникул. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении уже 27 сентября, сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Александра Пожарская.По ее словам, после рекомендаций Центробанка, кредитные организации в целом готовы пойти навстречу заемщикам из числа мобилизованных граждан. При этом остается ряд вопросов, которые требуют разъяснения. В частности – порядок обращения, перечень необходимых документов и срок рассмотрения заявки."Уже известно, что предоставление отсрочки платежей будет носить заявительный характер – то есть человеку необходимо самому обратиться в кредитную организацию. Процедура во многом аналогична предоставлению кредитных каникул в период пандемии, но с учетом некоторых особенностей", – сообщила Пожарская.В частности, многие мобилизованные уже находятся в пунктах сборов и не могут лично обратиться в банк. Поэтому Госдумой разрабатывает механизм, который позволит учесть права таких граждан. Будет утвержден перечень лиц, которые смогут подать обращение от имени заемщика или созаемщика. По всей вероятности, в этот перечень включат ближайших родственников и членов семей военнослужащих.Она пояснила, что кредитные каникулы необходимы в связи с тем, что военнослужащим запрещено пользоваться смартфонами. А "кнопочные" телефоны не поддерживают работу банковских приложений. В результате мобилизованные технически не смогут обслуживать кредиты, чтобы в этот период не образовывалась задолженность, и была предусмотрена отсрочка в виде каникул.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220923/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-kreditnykh-kanikulakh-dlya-uchastnikov-svo-1124604233.html
https://crimea.ria.ru/20220926/mobilizovannym-rossiyanam-sokhranyat-rabotu-i-zaschitayut-sluzhbu-v-stazh-1124624457.html
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общество, экономика, частичная мобилизация
Как мобилизованные смогут получить кредитные каникулы

Эксперт указал на особенности кредитных каникул для мобилизованных россиян

21:38 26.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Родственники и члены семей смогут от лица мобилизованных обратиться в банки за получением кредитных каникул. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении уже 27 сентября, сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Александра Пожарская.
По ее словам, после рекомендаций Центробанка, кредитные организации в целом готовы пойти навстречу заемщикам из числа мобилизованных граждан. При этом остается ряд вопросов, которые требуют разъяснения. В частности – порядок обращения, перечень необходимых документов и срок рассмотрения заявки.
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"Уже известно, что предоставление отсрочки платежей будет носить заявительный характер – то есть человеку необходимо самому обратиться в кредитную организацию. Процедура во многом аналогична предоставлению кредитных каникул в период пандемии, но с учетом некоторых особенностей", – сообщила Пожарская.
В частности, многие мобилизованные уже находятся в пунктах сборов и не могут лично обратиться в банк. Поэтому Госдумой разрабатывает механизм, который позволит учесть права таких граждан. Будет утвержден перечень лиц, которые смогут подать обращение от имени заемщика или созаемщика. По всей вероятности, в этот перечень включат ближайших родственников и членов семей военнослужащих.
"Госдума рассмотрит законопроект в приоритетном порядке в первом чтении уже завтра. В документе будут прописаны механизм и сроки льготного периода. Кроме того, документ учитывает полное списание долга перед кредитной организацией или МФО в случае гибели заемщика", – уточнила эксперт.
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Она пояснила, что кредитные каникулы необходимы в связи с тем, что военнослужащим запрещено пользоваться смартфонами. А "кнопочные" телефоны не поддерживают работу банковских приложений. В результате мобилизованные технически не смогут обслуживать кредиты, чтобы в этот период не образовывалась задолженность, и была предусмотрена отсрочка в виде каникул.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
 
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