https://crimea.ria.ru/20220925/v-tsentre-melitopolya-vzorvalsya-avtomobil--vlasti-1124618925.html

В центре Мелитополя взорвался автомобиль – власти

В центре Мелитополя взорвался автомобиль – власти - РИА Новости Крым, 25.09.2022

В центре Мелитополя взорвался автомобиль – власти

В Мелитополе взорвался автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Запорожской области. РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T18:06

2022-09-25T18:06

2022-09-25T18:06

запорожская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123878395_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8fdbf7dc8e61e43a1f6db7341b7b834f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Мелитополе взорвался автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Запорожской области.По данным информагентства, на место выехали сотрудники силовых ведомств, информация о пострадавших и погибших уточняется.Он отметил, что взрыв был слышен в центре города.Ранее два взрыва прогремели в Бердянске, по мнению администрации города, теракты направлен на устрашение жителей в период проведения референдума.

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия