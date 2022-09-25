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В центре Мелитополя взорвался автомобиль – власти - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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В центре Мелитополя взорвался автомобиль – власти
В центре Мелитополя взорвался автомобиль – власти - РИА Новости Крым, 25.09.2022
В центре Мелитополя взорвался автомобиль – власти
В Мелитополе взорвался автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Запорожской области. РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T18:06
2022-09-25T18:06
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Мелитополе взорвался автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Запорожской области.По данным информагентства, на место выехали сотрудники силовых ведомств, информация о пострадавших и погибших уточняется.Он отметил, что взрыв был слышен в центре города.Ранее два взрыва прогремели в Бердянске, по мнению администрации города, теракты направлен на устрашение жителей в период проведения референдума.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия
В центре Мелитополя взорвался автомобиль – власти

В центре Мелитополя автомобиль разорвало на части из-за детонации мощной взрывчатки

18:06 25.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь. Арка освободителей
Мелитополь. Арка освободителей - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Мелитополе взорвался автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Запорожской области.
По данным информагентства, на место выехали сотрудники силовых ведомств, информация о пострадавших и погибших уточняется.
"По предварительной информации, взрыв произошел в районе улицы Ломоносова. Сейчас силовые структуры выехали на место для проведения следственных мероприятий. Взорвана машина. Ее разорвало на две части большим зарядом взрывчатки", – цитирует РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Он отметил, что взрыв был слышен в центре города.
Ранее два взрыва прогремели в Бердянске, по мнению администрации города, теракты направлен на устрашение жителей в период проведения референдума.
Запорожская областьПроисшествия
 
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