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Пять человек пострадали в ДТП в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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Пять человек пострадали в ДТП в Джанкойском районе Крыма
Пять человек пострадали в ДТП в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Пять человек пострадали в ДТП в Джанкойском районе Крыма
В Крыму пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T10:07
2022-09-25T10:07
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.ДТП произошло около 20 часов в субботу, 24 сентября на автодороге Целинное – Павловка. Водитель ВАЗ 21150 совершил наезд на стоящий автомобиль LADA Priora.По предварительным данным, причиной аварии стало превышение безопасной скорости движения водителем ВАЗ.В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, ход расследования под контролем прокуратуры Республики Крым.Ранее в Севастополе пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил двух детей.
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60
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, крым
Пять человек пострадали в ДТП в Джанкойском районе Крыма

Пять человек пострадали при столкновении двух авто на дороге Целинное – Павловка

10:07 25.09.2022
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымДТП
ДТП
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
ДТП произошло около 20 часов в субботу, 24 сентября на автодороге Целинное – Павловка. Водитель ВАЗ 21150 совершил наезд на стоящий автомобиль LADA Priora.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек из которых один несовершеннолетний, с травмами различной степени тяжести госпитализированы", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной аварии стало превышение безопасной скорости движения водителем ВАЗ.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, ход расследования под контролем прокуратуры Республики Крым.
Ранее в Севастополе пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил двух детей.
Ситуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияКрым
 
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