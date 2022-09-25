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Пять человек пострадали в ДТП в Джанкойском районе Крыма

Пять человек пострадали в ДТП в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Пять человек пострадали в ДТП в Джанкойском районе Крыма

В Крыму пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T10:07

2022-09-25T10:07

2022-09-25T10:07

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Крыму пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.ДТП произошло около 20 часов в субботу, 24 сентября на автодороге Целинное – Павловка. Водитель ВАЗ 21150 совершил наезд на стоящий автомобиль LADA Priora.По предварительным данным, причиной аварии стало превышение безопасной скорости движения водителем ВАЗ.В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, ход расследования под контролем прокуратуры Республики Крым.Ранее в Севастополе пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил двух детей.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, крым