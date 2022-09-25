https://crimea.ria.ru/20220925/mezhdunarodnye-nablyudali-otmetili-vysokiy-uroven-organizatsii-referenduma-1124616124.html

Международные наблюдали отметили высокий уровень организации референдума

Международные наблюдали отметили высокий уровень организации референдума - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Международные наблюдали отметили высокий уровень организации референдума

Референдум по вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации очень хорошо... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T12:10

2022-09-25T12:10

2022-09-25T12:10

общество

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Референдум по вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации очень хорошо подготовлен, а процесс голосования абсолютно прозрачен и понятен. Об этом заявил бразильский наблюдатель Энрике Домингес во время пресс-конференции в Симферополе. Бразилец уже побывал на нескольких участках голосования и подучил возможность пообщаться с людьми. По его словам, все они активно шли на контакт и рассказывали, что пришли на референдум совершенно свободно. Он также отметил, что участие международных наблюдателей позволит рассказать всему миру, что этот референдум прошел с соблюдением всех норм и полностью легитимен.

https://crimea.ria.ru/20220924/vtoroy-den-referenduma-v-tsik-nazvali-yavku-v-regionakh-1124614460.html

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2022

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