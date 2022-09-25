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Международные наблюдали отметили высокий уровень организации референдума
Международные наблюдали отметили высокий уровень организации референдума - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Международные наблюдали отметили высокий уровень организации референдума
Референдум по вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации очень хорошо... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T12:10
2022-09-25T12:10
2022-09-25T12:10
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Референдум по вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации очень хорошо подготовлен, а процесс голосования абсолютно прозрачен и понятен. Об этом заявил бразильский наблюдатель Энрике Домингес во время пресс-конференции в Симферополе. Бразилец уже побывал на нескольких участках голосования и подучил возможность пообщаться с людьми. По его словам, все они активно шли на контакт и рассказывали, что пришли на референдум совершенно свободно. Он также отметил, что участие международных наблюдателей позволит рассказать всему миру, что этот референдум прошел с соблюдением всех норм и полностью легитимен.
https://crimea.ria.ru/20220924/vtoroy-den-referenduma-v-tsik-nazvali-yavku-v-regionakh-1124614460.html
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общество, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Референдум по вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации очень хорошо подготовлен, а процесс голосования абсолютно прозрачен и понятен. Об этом заявил бразильский наблюдатель Энрике Домингес во время пресс-конференции в Симферополе.
"Хочу отметить высокий уровень организации плебисцита: работа участков абсолютно прозрачна и понятна. Люди голосуют спокойно и осознанно. Это позволяет сделать вывод, что референдум носит демократический характер", – уверен Домингес.
Бразилец уже побывал на нескольких участках голосования и подучил возможность пообщаться с людьми. По его словам, все они активно шли на контакт и рассказывали, что пришли на референдум совершенно свободно.
Он также отметил, что участие международных наблюдателей позволит рассказать всему миру, что этот референдум прошел с соблюдением всех норм и полностью легитимен.