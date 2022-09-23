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В Крыму хотят выделять участки всем участвующим в СВО крымчанам - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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В Крыму хотят выделять участки всем участвующим в СВО крымчанам
В Крыму хотят выделять участки всем участвующим в СВО крымчанам - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В Крыму хотят выделять участки всем участвующим в СВО крымчанам
Власти Крыма планируют выделить земельные участки всем жителям полуострова, участвующим в спецоперации. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T12:55
2022-09-23T12:56
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Власти Крыма планируют выделить земельные участки всем жителям полуострова, участвующим в спецоперации. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.Республиканский парламент планируют провести его предварительное рассмотрение уже на следующей неделе.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220921/kakie-lgoty-poluchat-chastichno-mobilizovannye-grazhdane-rf-1124577797.html
https://crimea.ria.ru/20220923/mobilizovannym-sevastopoltsam-vyplatyat-po-200-tysyach-rubley-1124596967.html
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специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация, армия и флот
В Крыму хотят выделять участки всем участвующим в СВО крымчанам

Власти Крыма планируют выделить земельные участки всем участвующим в СВО крымчанам

12:55 23.09.2022 (обновлено: 12:56 23.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевЗабор, ограждающий земельный участок, засаженный краснокнижной крымской сосной у парка Обелиска Памяти в Севастополе
Забор, ограждающий земельный участок, засаженный краснокнижной крымской сосной у парка Обелиска Памяти в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Власти Крыма планируют выделить земельные участки всем жителям полуострова, участвующим в спецоперации. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Республиканский парламент планируют провести его предварительное рассмотрение уже на следующей неделе.
"Мы разрабатываем предложение в части обеспечения земельными участками всех крымчан, участвующих в СВО, независимо от времени призыва. Закон региональный на следующей неделе будем предварительно рассматривать в Госсовете. Это будет примерно так, как мы работали по обеспечению участками льготных категорий граждан, то есть это будет региональный крымский закон", - сказал он.
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