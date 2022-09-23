В Крыму хотят выделять участки всем участвующим в СВО крымчанам
Власти Крыма планируют выделить земельные участки всем участвующим в СВО крымчанам
12:55 23.09.2022 (обновлено: 12:56 23.09.2022)
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевЗабор, ограждающий земельный участок, засаженный краснокнижной крымской сосной у парка Обелиска Памяти в Севастополе
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Власти Крыма планируют выделить земельные участки всем жителям полуострова, участвующим в спецоперации. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Республиканский парламент планируют провести его предварительное рассмотрение уже на следующей неделе.
"Мы разрабатываем предложение в части обеспечения земельными участками всех крымчан, участвующих в СВО, независимо от времени призыва. Закон региональный на следующей неделе будем предварительно рассматривать в Госсовете. Это будет примерно так, как мы работали по обеспечению участками льготных категорий граждан, то есть это будет региональный крымский закон", - сказал он.
21 сентября, 18:47Какие льготы получат мобилизованные граждане РФ
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.