https://crimea.ria.ru/20220923/v-krymu-khotyat-vydelyat-uchastki-vsem-uchastvuyuschim-v-svo-krymchanam-1124600245.html

В Крыму хотят выделять участки всем участвующим в СВО крымчанам

В Крыму хотят выделять участки всем участвующим в СВО крымчанам - РИА Новости Крым, 23.09.2022

В Крыму хотят выделять участки всем участвующим в СВО крымчанам

Власти Крыма планируют выделить земельные участки всем жителям полуострова, участвующим в спецоперации. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T12:55

2022-09-23T12:55

2022-09-23T12:56

специальная военная операция рф на украине

частичная мобилизация

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111615/77/1116157736_0:248:4799:2947_1920x0_80_0_0_efcc88f525b22b751a307e8c0d12b6a5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Власти Крыма планируют выделить земельные участки всем жителям полуострова, участвующим в спецоперации. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.Республиканский парламент планируют провести его предварительное рассмотрение уже на следующей неделе.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20220921/kakie-lgoty-poluchat-chastichno-mobilizovannye-grazhdane-rf-1124577797.html

https://crimea.ria.ru/20220923/mobilizovannym-sevastopoltsam-vyplatyat-po-200-tysyach-rubley-1124596967.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация, армия и флот