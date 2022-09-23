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Названы четыре способа досрочного погашения ипотеки - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Названы четыре способа досрочного погашения ипотеки
Названы четыре способа досрочного погашения ипотеки - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Названы четыре способа досрочного погашения ипотеки
Четыре способа досрочного погашения ипотеки назвал заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьев. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T08:25
2022-09-23T08:25
экономика
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Четыре способа досрочного погашения ипотеки назвал заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьев.Один из них – покрытие ипотечной задолженности за счет средств материнского капитала. Юрист напомнил, что выплата полагается семьям уже за первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года."Полученную сумму можно направить на частичное досрочное погашение ипотеки", – цитирует специалиста RT.Кроме того, заемщик может однократно оформить налоговый вычет, который полагается всем, кто приобрел жилье.Третий способ – увеличение ежемесячных выплат, которые установлены банком в рамках графика платежей. Вместе с тем, Соловьев рекомендовал гражданам проверить, не положены ли ему льготы действующих в стране или регионе социальных программ поддержки молодых семей, опекунов и малоимущих.В заключении юрист пояснил, что уменьшить основной долг по ипотеке можно с помощью своих сбережений, которые не приносят дохода или хранятся на депозитном счете в банке. Такое вложение будет намного выгоднее и позволит оптимизировать личный или семейный бюджет.Ранее Центробанк рекомендовал кредитным организациям разработать кредитные каникулы для мобилизованных.
https://crimea.ria.ru/20220905/chto-budet-s-tsenami-na-nedvizhimost-osenyu---prognoz-eksperta-1124382481.html
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экономика, совет эксперта
Названы четыре способа досрочного погашения ипотеки

Юрист назвал четыре способа досрочного погашения жилищного кредита

08:25 23.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовая квартира. Архивное фото
Новая квартира. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Четыре способа досрочного погашения ипотеки назвал заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьев.
Один из них – покрытие ипотечной задолженности за счет средств материнского капитала. Юрист напомнил, что выплата полагается семьям уже за первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года.
"Полученную сумму можно направить на частичное досрочное погашение ипотеки", – цитирует специалиста RT.
Кроме того, заемщик может однократно оформить налоговый вычет, который полагается всем, кто приобрел жилье.
"Максимальная сумма такого вычета при ипотеке составит 260 тысяч рублей за дом или квартиру и 390 тысяч рублей — за проценты, уплаченные банку", – сказал юрист.
Третий способ – увеличение ежемесячных выплат, которые установлены банком в рамках графика платежей.
Вместе с тем, Соловьев рекомендовал гражданам проверить, не положены ли ему льготы действующих в стране или регионе социальных программ поддержки молодых семей, опекунов и малоимущих.
В заключении юрист пояснил, что уменьшить основной долг по ипотеке можно с помощью своих сбережений, которые не приносят дохода или хранятся на депозитном счете в банке. Такое вложение будет намного выгоднее и позволит оптимизировать личный или семейный бюджет.
Ранее Центробанк рекомендовал кредитным организациям разработать кредитные каникулы для мобилизованных.
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