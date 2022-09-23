https://crimea.ria.ru/20220923/nazvany-chetyre-sposoba-dosrochnogo-pogasheniya-ipoteki-1124591954.html

Названы четыре способа досрочного погашения ипотеки

Названы четыре способа досрочного погашения ипотеки - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Названы четыре способа досрочного погашения ипотеки

Четыре способа досрочного погашения ипотеки назвал заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьев. РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T08:25

2022-09-23T08:25

2022-09-23T08:25

экономика

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Четыре способа досрочного погашения ипотеки назвал заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьев.Один из них – покрытие ипотечной задолженности за счет средств материнского капитала. Юрист напомнил, что выплата полагается семьям уже за первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года."Полученную сумму можно направить на частичное досрочное погашение ипотеки", – цитирует специалиста RT.Кроме того, заемщик может однократно оформить налоговый вычет, который полагается всем, кто приобрел жилье.Третий способ – увеличение ежемесячных выплат, которые установлены банком в рамках графика платежей. Вместе с тем, Соловьев рекомендовал гражданам проверить, не положены ли ему льготы действующих в стране или регионе социальных программ поддержки молодых семей, опекунов и малоимущих.В заключении юрист пояснил, что уменьшить основной долг по ипотеке можно с помощью своих сбережений, которые не приносят дохода или хранятся на депозитном счете в банке. Такое вложение будет намного выгоднее и позволит оптимизировать личный или семейный бюджет.Ранее Центробанк рекомендовал кредитным организациям разработать кредитные каникулы для мобилизованных.

https://crimea.ria.ru/20220905/chto-budet-s-tsenami-na-nedvizhimost-osenyu---prognoz-eksperta-1124382481.html

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экономика, совет эксперта