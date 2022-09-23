https://crimea.ria.ru/20220923/kakimi-budut-srednie-pensii-v-rossii-v-2023-godu-1124603784.html
Какими будут средние пенсии в России в 2023 году
Какими будут средние пенсии в России в 2023 году - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Какими будут средние пенсии в России в 2023 году
Средний размер пенсионных выплат всех категорий может вырасти на 3,3-4,8% к концу 2023 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующий... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T19:29
2022-09-23T19:29
2022-09-23T19:29
соцзащита
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Средний размер пенсионных выплат всех категорий может вырасти на 3,3-4,8% к концу 2023 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.Так, средняя страховая пенсия может увеличиться на 4,4%, и составит 19823 рубля.Размер средней страховой выплаты по старости для неработающих пенсионеров прибавит 4,8%, и достигнет 21862 рублей.Согласно прогнозу, повышение ожидает и социальные пенсии. К концу года она вырастут на 3,3% до 12561 рубля в среднем.Таким образом, среднегодовой размер накопительной пенсии в следующем году составит 1921 рубль, в 2024 – 2153 рубля, годом позже 2306 рублей.Размер среднегодовой срочной пенсионной выплаты в 2023 году достигнет 2435 рублей, в 2024 – 2622 рублей и в 2025 – 2815 рублей.Отмечается, что данная мера позволит улучшить благосостояние около 15 миллионов российских пенсионеров.Накануне в Минтруде предложили увеличить МРОТ и прожиточный минимум до 16242 и 14375 рублей соответственно. Соответствующие проекты законов были поддержаны правительством и внесены в Госдуму.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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соцзащита, общество
Какими будут средние пенсии в России в 2023 году
Страховые и пенсии по старости предложили увеличить к концу 2023 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Средний размер пенсионных выплат всех категорий может вырасти на 3,3-4,8% к концу 2023 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Так, средняя страховая пенсия может увеличиться на 4,4%, и составит 19823 рубля.
Размер средней страховой выплаты по старости для неработающих пенсионеров прибавит 4,8%, и достигнет 21862 рублей.
Согласно прогнозу, повышение ожидает и социальные пенсии. К концу года она вырастут на 3,3% до 12561 рубля в среднем.
Таким образом, среднегодовой размер накопительной пенсии в следующем году составит 1921 рубль, в 2024 – 2153 рубля, годом позже 2306 рублей.
Размер среднегодовой срочной пенсионной выплаты в 2023 году достигнет 2435 рублей, в 2024 – 2622 рублей и в 2025 – 2815 рублей.
Отмечается, что данная мера позволит улучшить благосостояние около 15 миллионов российских пенсионеров.
Накануне в Минтруде предложили
увеличить МРОТ и прожиточный минимум до 16242 и 14375 рублей соответственно. Соответствующие проекты законов были поддержаны правительством и внесены в Госдуму.