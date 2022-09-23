https://crimea.ria.ru/20220923/kakimi-budut-srednie-pensii-v-rossii-v-2023-godu-1124603784.html

Какими будут средние пенсии в России в 2023 году

Какими будут средние пенсии в России в 2023 году - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Какими будут средние пенсии в России в 2023 году

Средний размер пенсионных выплат всех категорий может вырасти на 3,3-4,8% к концу 2023 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующий... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T19:29

2022-09-23T19:29

2022-09-23T19:29

соцзащита

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Средний размер пенсионных выплат всех категорий может вырасти на 3,3-4,8% к концу 2023 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.Так, средняя страховая пенсия может увеличиться на 4,4%, и составит 19823 рубля.Размер средней страховой выплаты по старости для неработающих пенсионеров прибавит 4,8%, и достигнет 21862 рублей.Согласно прогнозу, повышение ожидает и социальные пенсии. К концу года она вырастут на 3,3% до 12561 рубля в среднем.Таким образом, среднегодовой размер накопительной пенсии в следующем году составит 1921 рубль, в 2024 – 2153 рубля, годом позже 2306 рублей.Размер среднегодовой срочной пенсионной выплаты в 2023 году достигнет 2435 рублей, в 2024 – 2622 рублей и в 2025 – 2815 рублей.Отмечается, что данная мера позволит улучшить благосостояние около 15 миллионов российских пенсионеров.Накануне в Минтруде предложили увеличить МРОТ и прожиточный минимум до 16242 и 14375 рублей соответственно. Соответствующие проекты законов были поддержаны правительством и внесены в Госдуму.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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