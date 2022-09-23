https://crimea.ria.ru/20220923/dozhdlivaya-pyatnitsa-prognoz-pogody-dlya-kryma-1124589036.html

Дождливая пятница: прогноз погоды для Крыма

Дождливая пятница: прогноз погоды для Крыма - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Дождливая пятница: прогноз погоды для Крыма

В ближайшие двое суток на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T00:01

2022-09-23T00:01

2022-09-23T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +18...20.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.В Алуште и Ялте дождь, ночью до +14, днем +20…22В Евпатории дождь, ночью +10…12, днем до +21.В Феодосии, Судаке и Керчи дождь с грозой, термометры покажут +11…13 градусов, днем до +21.Температура воды в Черном море у берегов Ялты +22, в Алуште, Евпатории +21, в Феодосии, Черноморском и в Азовском море +20, в Севастополе и в Керченском проливе +19 градусов.На всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20220922/burya-s-livnyami-i-grozami-nadvigaetsya-na-krym-1124583041.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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