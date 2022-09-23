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Дождливая пятница: прогноз погоды для Крыма - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Дождливая пятница: прогноз погоды для Крыма
Дождливая пятница: прогноз погоды для Крыма - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Дождливая пятница: прогноз погоды для Крыма
В ближайшие двое суток на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +18...20.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.В Алуште и Ялте дождь, ночью до +14, днем +20…22В Евпатории дождь, ночью +10…12, днем до +21.В Феодосии, Судаке и Керчи дождь с грозой, термометры покажут +11…13 градусов, днем до +21.Температура воды в Черном море у берегов Ялты +22, в Алуште, Евпатории +21, в Феодосии, Черноморском и в Азовском море +20, в Севастополе и в Керченском проливе +19 градусов.На всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20220922/burya-s-livnyami-i-grozami-nadvigaetsya-na-krym-1124583041.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Дождливая пятница: прогноз погоды для Крыма

Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 23 сентября

00:01 23.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУлица после дождя
Улица после дождя - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночью и утром 23 сентября в южных, центральных и восточных районах ожидаются очень сильные дожди. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, на южном и восточном побережье до +15, днем +17…22, в горах +11…16", - сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +18...20.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 10:54
Буря с ливнями и грозами надвигается на Крым
В Алуште и Ялте дождь, ночью до +14, днем +20…22
В Евпатории дождь, ночью +10…12, днем до +21.
В Феодосии, Судаке и Керчи дождь с грозой, термометры покажут +11…13 градусов, днем до +21.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты +22, в Алуште, Евпатории +21, в Феодосии, Черноморском и в Азовском море +20, в Севастополе и в Керченском проливе +19 градусов.
На всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение.
 
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