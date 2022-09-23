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Что будет с газовыми заправками в России — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Что будет с газовыми заправками в России — мнение эксперта
Что будет с газовыми заправками в России — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Что будет с газовыми заправками в России — мнение эксперта
Низкий спрос на метановое топливо привел к закрытию ряда газовых заправок в России, тем не менее газомоторное топливо считается перспективным видом для... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T21:59
2022-09-23T21:59
экономика
российская федерация (россия, рф)
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Низкий спрос на метановое топливо привел к закрытию ряда газовых заправок в России, тем не менее газомоторное топливо считается перспективным видом для дальнейшего развития. Такое мнение высказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин, пишет "Вечерняя Москва".О том, что в России начали закрываться газовые заправки, сообщили "Известия" со ссылкой на источники в отрасли. Причина в том, что строительство таких заправок субсидируется государством, а спрос на метановое топливо все еще невелик: из 50 млн машин в стране переведены на газ всего 2–3%. По словам представителей бизнеса, сейчас субсидия стимулирует быстрый ввод дешевой заправки, но не длительную реализацию больших объемов топлива."Что они закрываются — это, честно говоря, странно, поскольку целеполагание идет другое. Возможно, там какие-то точечные вопросы с каким-то конкретным владельцем бизнеса есть, но в целом какой-то глобальной проблемы не видно", — подчеркнул Кулагин.По его словам, газомоторное топливо, наоборот, считается перспективным видом для дальнейшего развития. К тому же, отмечает эксперт, в Российской Федерации есть специальные планы по увеличению потребления именно газомоторного топлива. Он напомнил, что по статистике количество газовых заправочных станций растет, как и постепенно увеличивается спрос на них, несмотря на существующие проблемы.Эксперт подчеркнул, что владельцы такого бизнеса часто поддерживаются крупными компаниями, что помогает им справляться с барьерами на пути развития."Да, это непростой вид бизнеса, но, как правило, он поддерживается крупными компаниями. Спрос на газомоторное топливо достаточно неплохо растет, прирост в этом направлении есть", — подытожил специалист.
https://crimea.ria.ru/20220419/sderzhivanie-tsen-na-benzin-v-rf-chrevato-opasnymi-posledstviyami--ekspert-1122978353.html
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РИА Новости Крым
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экономика, российская федерация (россия, рф), транспорт
Что будет с газовыми заправками в России — мнение эксперта

Эксперт рассказал, какое будущее ждет газовые заправки в России

21:59 23.09.2022
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Низкий спрос на метановое топливо привел к закрытию ряда газовых заправок в России, тем не менее газомоторное топливо считается перспективным видом для дальнейшего развития. Такое мнение высказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин, пишет "Вечерняя Москва".
О том, что в России начали закрываться газовые заправки, сообщили "Известия" со ссылкой на источники в отрасли. Причина в том, что строительство таких заправок субсидируется государством, а спрос на метановое топливо все еще невелик: из 50 млн машин в стране переведены на газ всего 2–3%. По словам представителей бизнеса, сейчас субсидия стимулирует быстрый ввод дешевой заправки, но не длительную реализацию больших объемов топлива.
"Что они закрываются — это, честно говоря, странно, поскольку целеполагание идет другое. Возможно, там какие-то точечные вопросы с каким-то конкретным владельцем бизнеса есть, но в целом какой-то глобальной проблемы не видно", — подчеркнул Кулагин.
По его словам, газомоторное топливо, наоборот, считается перспективным видом для дальнейшего развития. К тому же, отмечает эксперт, в Российской Федерации есть специальные планы по увеличению потребления именно газомоторного топлива. Он напомнил, что по статистике количество газовых заправочных станций растет, как и постепенно увеличивается спрос на них, несмотря на существующие проблемы.
"Понятно, что оборот таких заправок не сопоставим с бензиновыми, газовых машин ездит просто меньше. Понятно, что к таким заправкам немало требований. В частности, правила их нахождения, пожарная безопасность и так далее. Эти все проблемы есть. Но я не могу сказать, что количество проблем за последние пять лет увеличилось", — отметил Кулагин.
Эксперт подчеркнул, что владельцы такого бизнеса часто поддерживаются крупными компаниями, что помогает им справляться с барьерами на пути развития.
"Да, это непростой вид бизнеса, но, как правило, он поддерживается крупными компаниями. Спрос на газомоторное топливо достаточно неплохо растет, прирост в этом направлении есть", — подытожил специалист.
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