https://crimea.ria.ru/20220923/Kakoy-segodnya-prazdnik-23-sentyabrya_-1118756153.html

Какой сегодня праздник: 23 сентября

Какой сегодня праздник: 23 сентября - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Какой сегодня праздник: 23 сентября

В этот день под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков, в России – День информационных подразделений МВД РФ. В историю 23 сентября вошел как... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-23T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков, в России – День информационных подразделений МВД РФ. В историю 23 сентября вошел как день изобретения жевательной резинки, открытия планеты Нептун и пуска самой большой в мире подлодки проекта "Акула". А еще в этот день родились изобретатель и создатель одноименной компании Роберт Бош, американский джазмен Рэй Чарльз, актриса Роми Шнайдер и "золотой" голос Испании Хулио Иглесиас.Что празднуют в мире23 сентября под эгидой ООН отмечается Международный день жестовых языков. Праздник приурочен к событиям 1951 года, когда была создана Всемирная федерация глухих. Задача этого памятного дня – повышать осведомленность людей о значении языков жестов. Официально праздник утвердили 19 декабря 2017 года, а впервые дату отметили только в 2018 году.В России в этот день с профессиональным праздником поздравляют сотрудников информационных подразделений МВД РФ.В Японии 23 сентября традиционно отмечают праздник Сюбун-но-хи – День осеннего равноденствия. Его празднование было утверждено в 1948 году. В этот день в Японии принято поминать и чествовать усопших предков.А еще 23 сентября отмечают ряд профессиональных праздников. В Аргентине это – День общественных библиотек, в Бразилии – День промышленных технических специалистов, в государстве Бруней – День учителя.Знаменательные событияВ 1723 году был подписан Петербургский договор между Россией и Персией по результатам Персидского похода Петра I. По этому договору Россия получила контроль над юго-западным побережьем Каспия, а также Дербент, Баку, Решт и некоторые персидские провинции. В обмен Персия получала военную помощь против восставших афганских племен и Турции.В 1846 году немецкий астроном Иоганн Галле в Берлинской обсерватории, руководствуясь расчетами, которые переслал ему французский математик Урбен Жан Жозеф Леверье, открыл планету Нептун. Несмотря на это, первооткрывателем планеты в мировом научном сообществе считается именно рассчитавший местонахождение планеты Леверье.В 1848 году американский предприниматель Джон Бекон Кертис произвел первую партию изобретенной им "Сосновой резинки". Этот продукт считается прототипом современной жевательной резинки, несмотря на то, что популярность у покупателей так и не завоевал.В 1943 году в результате Полтавско-Кременчугской операции советские войска полностью освободили Полтаву от фашистских войск. Операция завершилась через неделю освобождением Кременчуга.В 1980 году в Северодвинске состоялся пуск на воду самой большой в мире подводной лодки – тяжелого ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 "Акула". Всего было построено шесть таких кораблей.В 1997 году на российской выставке Softool была официально представлена поисковая машина Yandex.ru, созданная программистами Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем. Название поисковика является аббревиатурой фразы "Yet Another inDEXer" – еще один индексатор. Сегодня Яндекс разросся до одной из крупнейших российских IT-компаний, а поисковая система, с которой все началось, является четвертой в мире по количеству обрабатываемых запросов.Кто родилсяПринято считать, что 23 сентября 63 года до н.э. родился Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, ставший первым римским императором.В 1819 году родился французский физик Арман Луи Физо. Известен тем, что первым в мире измерил скорость света.В 1861 году родился немецкий инженер и изобретатель Роберт Бош, основатель одноименной компании по производству электротехнических приборов. Любопытный факт: на заре создания фирмы Бош ездил к своим клиентам на велосипеде и приучал к этому своих сотрудников – это, в частности, стало неплохой рекламой для его дела, поскольку в те времена такой способ передвижения был весьма необычным.В 1862 году родился русский адмирал Василий Канин. Во время Гражданской войны с декабря 1918 года по март 1919 года командовал Черноморским флотом, примерно в это же время участвовал в работе Крымского правительства в качестве морского министра.В 1930 году родился американский саксофонист и джазмен Рэй Чарльз Робинсон. Прославился как исполнитель в стиле соул и ритм-энд-блюз. Считается одним из "истинно американских" музыкантов своего времени. Лауреат 17 премий "Грэмми", введен в Зал славы рок-н-ролла.В 1931 году родился советский и российский конструктор ракетного оружия Игорь Селезнев. Руководил множеством проектов по разработке противокорабельных и противолодочных ракет.В 1938 году родилась звезда немецкого и французского кино, актриса Роми Шнайдер (урожденная Розмари Магдалена Альбах). Является одной из самых известных немецких актрис XX века. Прославилась благодаря роли австрийской императрицы Елизаветы в кинотрилогии "Сисси". За роли в фильмах "Главное – любить" и "Простая история" удостоилась премии "Сезар" за лучшую женскую роль.В 1943 году родился испанский певец Хулио Иглесиас. Один из самых известных испаноязычных исполнителей второй половины XX века. На его счету больше 50 пластинок. Продал более 300 миллионов пластинок, считается самым коммерчески успешным испанским исполнителем.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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