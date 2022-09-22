https://crimea.ria.ru/20220922/v-kerchi-prostilis-s-pogibshim-na-ukraine-morpekhom-1124581603.html
В Керчи простились с погибшим на Украине морпехом
В Керчи простились с погибшим на Украине морпехом - РИА Новости Крым, 22.09.2022
В Керчи простились с погибшим на Украине морпехом
В Керчи простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Кириллом Захаровым. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T08:54
2022-09-22T08:54
2022-09-22T08:54
утраты
крым
керчь
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен -РИА Новости Крым. В Керчи простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Кириллом Захаровым. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. Кирилл Захаров – керчанин, рос в православной семье, до 15 лет являлся алтарником в храме Александра Невского. Окончил ПТУ № 5, увлекался музыкой. С детства он занимался пешеходным туризмом. Работая гидом, водил группы альпинистов на Эльбрус - всего совершил около 20 восхождений. В 2011 году был призван для прохождения срочной службы во внутренних войсках в городе Рубежное на Донбассе. После демобилизации продолжил службу по контракту в батальоне морской пехоты в родной Керчи. В начале 2014 года поддержал Крымскую весну, продолжив службу в рядах морской пехоты России, стал участником первого военного парада в городе-герое Керчи.
https://crimea.ria.ru/20220914/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshimi-pod-khersonom-geroyami-desantnikami-1124505880.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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утраты, крым, керчь, специальная военная операция рф на украине
В Керчи простились с погибшим на Украине морпехом
В Керчи простились с погибшим на Украине морпехом Захаровым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен -РИА Новости Крым. В Керчи простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Кириллом Захаровым. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
Кирилл Захаров – керчанин, рос в православной семье, до 15 лет являлся алтарником в храме Александра Невского. Окончил ПТУ № 5, увлекался музыкой. С детства он занимался пешеходным туризмом. Работая гидом, водил группы альпинистов на Эльбрус - всего совершил около 20 восхождений.
В 2011 году был призван для прохождения срочной службы во внутренних войсках в городе Рубежное на Донбассе. После демобилизации продолжил службу по контракту в батальоне морской пехоты в родной Керчи.
В начале 2014 года поддержал Крымскую весну, продолжив службу в рядах морской пехоты России, стал участником первого военного парада в городе-герое Керчи.
"Кирилл Захаров – пример доблести и отваги. Настоящий патриот Родины и Керчи – таким останется в нашей памяти и в истории города. Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами", - написал Брусаков в своем Telegram-канале.