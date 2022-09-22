https://crimea.ria.ru/20220922/v-kerchi-prostilis-s-pogibshim-na-ukraine-morpekhom-1124581603.html

В Керчи простились с погибшим на Украине морпехом

В Керчи простились с погибшим на Украине морпехом - РИА Новости Крым, 22.09.2022

В Керчи простились с погибшим на Украине морпехом

В Керчи простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Кириллом Захаровым. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T08:54

2022-09-22T08:54

2022-09-22T08:54

утраты

крым

керчь

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен -РИА Новости Крым. В Керчи простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Кириллом Захаровым. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. Кирилл Захаров – керчанин, рос в православной семье, до 15 лет являлся алтарником в храме Александра Невского. Окончил ПТУ № 5, увлекался музыкой. С детства он занимался пешеходным туризмом. Работая гидом, водил группы альпинистов на Эльбрус - всего совершил около 20 восхождений. В 2011 году был призван для прохождения срочной службы во внутренних войсках в городе Рубежное на Донбассе. После демобилизации продолжил службу по контракту в батальоне морской пехоты в родной Керчи. В начале 2014 года поддержал Крымскую весну, продолжив службу в рядах морской пехоты России, стал участником первого военного парада в городе-герое Керчи.

https://crimea.ria.ru/20220914/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshimi-pod-khersonom-geroyami-desantnikami-1124505880.html

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керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, крым, керчь, специальная военная операция рф на украине