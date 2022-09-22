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Севастополь простился с погибшим в Запорожской области героем СВО - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Севастополь простился с погибшим в Запорожской области героем СВО
Севастополь простился с погибшим в Запорожской области героем СВО - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Севастополь простился с погибшим в Запорожской области героем СВО
В Севастополе простились со старшим матросом Артемом Слобожанским, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T17:59
2022-09-22T17:59
специальная военная операция рф на украине
утраты
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе простились со старшим матросом Артемом Слобожанским, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе проводили в последний путь старшего матроса, стрелка-помощника гранатометчика десантно-штурмового батальона 336 гвардейской отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота Артема Слобожанского", - сообщил Развожаев.Артем родился в Севастополе. В 2020 году окончил школу № 60 им. В.С. Пилипенко, отслужил срочную службу в армии и в декабре 2021 года принял решение подписать контракт и продолжить служить.
https://crimea.ria.ru/20220922/v-kerchi-prostilis-s-pogibshim-na-ukraine-morpekhom-1124581603.html
севастополь
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, утраты, севастополь, михаил развожаев
Севастополь простился с погибшим в Запорожской области героем СВО

В Севастополе простились с погибшим в ходе СВО бойцом Артемом Слобожанским

17:59 22.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАкции памяти погибших при нападении на керченский колледж
Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе простились со старшим матросом Артемом Слобожанским, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе проводили в последний путь старшего матроса, стрелка-помощника гранатометчика десантно-штурмового батальона 336 гвардейской отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота Артема Слобожанского", - сообщил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевСтарший матрос Артем Слобожанский
Старший матрос Артем Слобожанский
© Telegram Михаил Развожаев
Старший матрос Артем Слобожанский
Артем родился в Севастополе. В 2020 году окончил школу № 60 им. В.С. Пилипенко, отслужил срочную службу в армии и в декабре 2021 года принял решение подписать контракт и продолжить служить.
"Погиб геройски в Запорожской области, освобождая территорию от укронацистов. Попал под обстрел, не дрогнул, мужественно держался до последнего. Вечная память нашему воину!" - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Свеча
08:54
В Керчи простились с погибшим на Украине морпехом
Специальная военная операция РФ на УкраинеУтратыСевастопольМихаил Развожаев
 
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