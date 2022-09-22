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Mriya Resort & SPA закроет сезон грандиозной пляжной вечеринкой - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Туризм
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Mriya Resort & SPA закроет сезон грандиозной пляжной вечеринкой
Mriya Resort & SPA закроет сезон грандиозной пляжной вечеринкой - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Mriya Resort & SPA закроет сезон грандиозной пляжной вечеринкой
Курортный комплекс Mriya Resort & SPA закроет пляжный сезон грандиозной вечеринкой Sunset Vibes с участием популярных столичных DJ, которая пройдет 1 октября на РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T16:27
2022-09-22T16:27
туризм
mriya resort &spa
туризм в крыму
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Курортный комплекс Mriya Resort &amp; SPA закроет пляжный сезон грандиозной вечеринкой Sunset Vibes с участием популярных столичных DJ, которая пройдет 1 октября на многоярусном футуристичном пляже, протяженностью 300 метров. Еще одним мероприятием в рамках закрытия сезона станет концерт Кристины Орбакайте, сообщает пресс-служба курорта."1 октября пройдет Sunset vibes, который поменяет привычную локацию WINEPARK и переместится на пляж курорта Mriya Resort &amp; SPA. В лучах уходящего солнца выступит DJ Островская под аккомпанемент саксофониста Сергея Мальцева, а Sasha Naiman представит свой перформанс, сочетающий живой вокал и авторскую электронную музыку. Хедлайнером вечеринки станет DJ List, который считается наиболее востребованным ди-джеем России. Мероприятие создано специально для ценителей электронной музыки. А для яркого завершения летнего сезона организаторы ввели дресс-код – color block, который подразумевает необычные цветовые сочетания", - анонсируют в пресс-службе.Еще одним ярким мероприятием станет концерт заслуженной артистки Российской Федерации, популярной певицы и актрисы Кристины Орбакайте, который состоится на территории Mriya Resort &amp; SPA 8 октября:"За годы творчества Кристина Орбакайте стала символом безграничной любви к своим зрителям. Она созидательна, душевна, трепетна. Песни Орбакайте отзываются в сердцах и душах каждого, делая мудрее, добрее и светлее", - отмечают организаторы.По их словам, этим мероприятиям предшествовала вечеринка Sunset vibes 2.0 в стиле Shic.Black&amp;Gold – она проходила в отельном комплексе 20 сентября и объединила более двух тыс. гостей, которые насладились мистической атмосферой летней ночи под композиции DJ Korolev, DJ BET, специальным гриль-меню от шеф-повара и лучшими винами от профессиональных сомелье.В пресс-службе уточнили, что первые две тысячи билетов на Sunset vibes будут стоить 2 тыс. рублей, далее до 30 сентября включительно цена билета составит 3 тыс. рублей, в день мероприятия стоимость входа – 4 тыс. рублей. Посещение концерта Кристины Орбакайте доступно по тарифу "День мечты", подробнее о котором можно узнать на сайте деньмечты.рф. Гости, проживающие на курорте, смогут посетить мероприятия бесплатно.* РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comID 2z7yR8HqZgcpsA9
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mriya resort &spa, туризм в крыму, ялта
Mriya Resort & SPA закроет сезон грандиозной пляжной вечеринкой

Mriya Resort & SPA закроет сезон грандиозной пляжной вечеринкой Sunset Vibes

16:27 22.09.2022
 
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAВечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Курортный комплекс Mriya Resort & SPA закроет пляжный сезон грандиозной вечеринкой Sunset Vibes с участием популярных столичных DJ, которая пройдет 1 октября на многоярусном футуристичном пляже, протяженностью 300 метров. Еще одним мероприятием в рамках закрытия сезона станет концерт Кристины Орбакайте, сообщает пресс-служба курорта.
"1 октября пройдет Sunset vibes, который поменяет привычную локацию WINEPARK и переместится на пляж курорта Mriya Resort & SPA. В лучах уходящего солнца выступит DJ Островская под аккомпанемент саксофониста Сергея Мальцева, а Sasha Naiman представит свой перформанс, сочетающий живой вокал и авторскую электронную музыку. Хедлайнером вечеринки станет DJ List, который считается наиболее востребованным ди-джеем России. Мероприятие создано специально для ценителей электронной музыки. А для яркого завершения летнего сезона организаторы ввели дресс-код – color block, который подразумевает необычные цветовые сочетания", - анонсируют в пресс-службе.
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAВечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
1 из 5
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAВечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
2 из 5
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAВечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
3 из 5
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAВечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
4 из 5
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAВечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
5 из 5
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
1 из 5
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
2 из 5
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
3 из 5
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
4 из 5
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
5 из 5
Вечеринка в курортном комплексе Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Еще одним ярким мероприятием станет концерт заслуженной артистки Российской Федерации, популярной певицы и актрисы Кристины Орбакайте, который состоится на территории Mriya Resort & SPA 8 октября:
"За годы творчества Кристина Орбакайте стала символом безграничной любви к своим зрителям. Она созидательна, душевна, трепетна. Песни Орбакайте отзываются в сердцах и душах каждого, делая мудрее, добрее и светлее", - отмечают организаторы.
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По их словам, этим мероприятиям предшествовала вечеринка Sunset vibes 2.0 в стиле Shic.Black&Gold – она проходила в отельном комплексе 20 сентября и объединила более двух тыс. гостей, которые насладились мистической атмосферой летней ночи под композиции DJ Korolev, DJ BET, специальным гриль-меню от шеф-повара и лучшими винами от профессиональных сомелье.
В пресс-службе уточнили, что первые две тысячи билетов на Sunset vibes будут стоить 2 тыс. рублей, далее до 30 сентября включительно цена билета составит 3 тыс. рублей, в день мероприятия стоимость входа – 4 тыс. рублей. Посещение концерта Кристины Орбакайте доступно по тарифу "День мечты", подробнее о котором можно узнать на сайте деньмечты.рф. Гости, проживающие на курорте, смогут посетить мероприятия бесплатно.
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ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
ID 2z7yR8HqZgcpsA9
 
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