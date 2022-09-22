https://crimea.ria.ru/20220922/mriya-resort--spa-zakroet-sezon-grandioznoy-plyazhnoy-vecherinkoy-1124588479.html

Mriya Resort & SPA закроет сезон грандиозной пляжной вечеринкой

Mriya Resort & SPA закроет сезон грандиозной пляжной вечеринкой - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Mriya Resort & SPA закроет сезон грандиозной пляжной вечеринкой

Курортный комплекс Mriya Resort & SPA закроет пляжный сезон грандиозной вечеринкой Sunset Vibes с участием популярных столичных DJ, которая пройдет 1 октября на РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T16:27

2022-09-22T16:27

2022-09-22T16:27

туризм

mriya resort &spa

туризм в крыму

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Курортный комплекс Mriya Resort & SPA закроет пляжный сезон грандиозной вечеринкой Sunset Vibes с участием популярных столичных DJ, которая пройдет 1 октября на многоярусном футуристичном пляже, протяженностью 300 метров. Еще одним мероприятием в рамках закрытия сезона станет концерт Кристины Орбакайте, сообщает пресс-служба курорта."1 октября пройдет Sunset vibes, который поменяет привычную локацию WINEPARK и переместится на пляж курорта Mriya Resort & SPA. В лучах уходящего солнца выступит DJ Островская под аккомпанемент саксофониста Сергея Мальцева, а Sasha Naiman представит свой перформанс, сочетающий живой вокал и авторскую электронную музыку. Хедлайнером вечеринки станет DJ List, который считается наиболее востребованным ди-джеем России. Мероприятие создано специально для ценителей электронной музыки. А для яркого завершения летнего сезона организаторы ввели дресс-код – color block, который подразумевает необычные цветовые сочетания", - анонсируют в пресс-службе.Еще одним ярким мероприятием станет концерт заслуженной артистки Российской Федерации, популярной певицы и актрисы Кристины Орбакайте, который состоится на территории Mriya Resort & SPA 8 октября:"За годы творчества Кристина Орбакайте стала символом безграничной любви к своим зрителям. Она созидательна, душевна, трепетна. Песни Орбакайте отзываются в сердцах и душах каждого, делая мудрее, добрее и светлее", - отмечают организаторы.По их словам, этим мероприятиям предшествовала вечеринка Sunset vibes 2.0 в стиле Shic.Black&Gold – она проходила в отельном комплексе 20 сентября и объединила более двух тыс. гостей, которые насладились мистической атмосферой летней ночи под композиции DJ Korolev, DJ BET, специальным гриль-меню от шеф-повара и лучшими винами от профессиональных сомелье.В пресс-службе уточнили, что первые две тысячи билетов на Sunset vibes будут стоить 2 тыс. рублей, далее до 30 сентября включительно цена билета составит 3 тыс. рублей, в день мероприятия стоимость входа – 4 тыс. рублей. Посещение концерта Кристины Орбакайте доступно по тарифу "День мечты", подробнее о котором можно узнать на сайте деньмечты.рф. Гости, проживающие на курорте, смогут посетить мероприятия бесплатно.* РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comID 2z7yR8HqZgcpsA9

https://crimea.ria.ru/20220913/mriya-resort--spa-otkryvaet-obrazovatelnyy-proekt-o-gostepriimstve-1124490771.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, туризм в крыму, ялта