https://crimea.ria.ru/20220922/dvoe-podrostkov-pogibli-pri-obstrele-donetska-so-storony-vsu--1124591082.html

Двое подростков погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Двое подростков погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Двое подростков погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Двое 14-летних подростков погибли при украинском обстреле Ворошиловского района Донецка, всего жертвами дневной атаки стали шесть человек. Об этом сообщил мэр... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T17:40

2022-09-22T17:40

2022-09-22T17:40

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Двое 14-летних подростков погибли при украинском обстреле Ворошиловского района Донецка, всего жертвами дневной атаки стали шесть человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее Кулемзин сообщал, что в результате обстрела вооруженными силами Украины района крытого рынка в центральном Ворошиловском районе города погибли шесть человек, еще шесть были ранены. В ходе атаки уничтожен пассажирский рейсовый автобус.

https://crimea.ria.ru/20220919/trinadtsat-chelovek-pogibli-posle-udara-vsu-po-ploschadi-v-donetske-1124550709.html

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донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия