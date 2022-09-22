https://crimea.ria.ru/20220922/dvoe-podrostkov-pogibli-pri-obstrele-donetska-so-storony-vsu--1124591082.html
Двое подростков погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Двое подростков погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Двое подростков погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Двое 14-летних подростков погибли при украинском обстреле Ворошиловского района Донецка, всего жертвами дневной атаки стали шесть человек. Об этом сообщил мэр... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T17:40
2022-09-22T17:40
2022-09-22T17:40
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Двое 14-летних подростков погибли при украинском обстреле Ворошиловского района Донецка, всего жертвами дневной атаки стали шесть человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее Кулемзин сообщал, что в результате обстрела вооруженными силами Украины района крытого рынка в центральном Ворошиловском районе города погибли шесть человек, еще шесть были ранены. В ходе атаки уничтожен пассажирский рейсовый автобус.
https://crimea.ria.ru/20220919/trinadtsat-chelovek-pogibli-posle-udara-vsu-po-ploschadi-v-donetske-1124550709.html
донецкая народная республика (днр)
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донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия
Двое подростков погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка сообщил, что при украинском обстреле погибли двое подростков