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День до референдума: как идет подготовка - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220922/den-do-referenduma-kak-idet-podgotovka-1124586736.html
День до референдума: как идет подготовка
День до референдума: как идет подготовка - РИА Новости Крым, 22.09.2022
День до референдума: как идет подготовка
До начала референдума о присоединении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России остался один день. Готовы ли территории к историческому... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T19:28
2022-09-22T19:28
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
крым
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. До начала референдума о присоединении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России остался один день. Готовы ли территории к историческому событию – в материале РИА Новости Крым.ЛНРВ Луганской Народной Республике, которая территориально находится ближе всех к России, подготовлен 461 стационарный участок для голосования. В местном Избиркоме рассказали, что дополнительно был открыт еще 201 участок за пределами республики в России. Узнать местонахождение участков вне региона жители смогут, обратившись в соответствующую избирательную комиссию субъекта.Участки будут открыты 27 сентября с восьми утра до четырех часов вечера. В остальное время, с 23 по 26 сентября, голосование будет организовано на придомовых и общественных территориях по всей республике. Местный избирком также организовал голосование на дому для всех, кто находится в больницах и людей с ограниченными возможностями. Для оперативного общения с избирателями создан чат-бот, который фиксирует все вопросы по референдуму и дает на них ответы.ДНРДля голосования в ДНР будут открыты 450 стационарных участков. В местной комиссии заявили, что туда уже привезли бюллетени и необходимое оборудование. Также, участки для голосования граждан будут работать с 23 по 27 сентября на территории Посольства ДНР в РФ. По аналогии с ЛНР, голосование будет идти на придомовых территориях — четыре дня, на участках — один день. В каждом субъекте РФ, где есть жители ДНР, будет работать участок для голосования.Запорожская областьПо словам властей региона, за день до начала референдума область готова к его проведению на 100%. На территории созданы 394 участка. Также как и в республиках Донбасса, 23, 24, 25, 26 сентября проголосовать можно будет на дому с восьми утра до восьми вечера. Голосование на участках пройдет 27 сентября. Готовы и участки для тех, кто находится в России — вначале их было 85, но позже количество увеличилось до 102. Участниками референдума, по оценкам местного избиркома, станут более полумиллиона жителей."Люди уже определились" - глава Чаплинки Херсонской области о референдуме &gt;&gt;Херсонская областьВ Херсонской области будут открыты 198 участков для голосования. Местные власти заверили, что граждане, вынужденно покинувшие Херсонскую область, смогут принять участие в референдуме, проголосовав на территории ЛНР, ДНР, Запорожской области, а также в ряде регионов России. Даты голосования аналогичны — с 23 по 26 сентября на придомовых территориях, 27 — на участках.Крым и СевастопольДополнительные участки для жителей республик Донбасса и освобожденных территорий организованы и на полуострове.В Севастополе откроются четыре участка: для жителей ЛНР — Севастопольский центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25; ДНР — Дворец культуры Рыбаков, ул. Павла Корчагина, 1; Запорожская область — кинотеатр "Москва", ул. Генерала Острякова, 70; Херсонская область — культурный комплекс "Корабел", ул. Рабочая, 2.Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму &gt;&gt;Адреса участков для голосования в Крыму: граждане Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в Симферополе на участке по улице Киевской, 115. Помещение для голосования находится на втором этаже. Дополнительно для жителей ДНР открыты участки в Ялте (ул. Рузвельта, 5, Морской вокзал), в Керчи (ул. Орджоникидзе, 88), в Евпатории (ул. 9 мая, 75) и в Джанкое (ул. Ленина, 45/2).Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов 19-20 сентября. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-lnr-i-dnr-kto-i-gde-smozhet-otdat-svoy-golos-1124569502.html
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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, крым, севастополь, общество
День до референдума: как идет подготовка

День до референдума: что готово для голосования

19:28 22.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. До начала референдума о присоединении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России остался один день. Готовы ли территории к историческому событию – в материале РИА Новости Крым.

ЛНР

В Луганской Народной Республике, которая территориально находится ближе всех к России, подготовлен 461 стационарный участок для голосования. В местном Избиркоме рассказали, что дополнительно был открыт еще 201 участок за пределами республики в России. Узнать местонахождение участков вне региона жители смогут, обратившись в соответствующую избирательную комиссию субъекта.
Участки будут открыты 27 сентября с восьми утра до четырех часов вечера. В остальное время, с 23 по 26 сентября, голосование будет организовано на придомовых и общественных территориях по всей республике. Местный избирком также организовал голосование на дому для всех, кто находится в больницах и людей с ограниченными возможностями. Для оперативного общения с избирателями создан чат-бот, который фиксирует все вопросы по референдуму и дает на них ответы.
Выборы - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 22:59
Референдум в ЛНР и ДНР: кого допустят к голосованию

ДНР

Для голосования в ДНР будут открыты 450 стационарных участков. В местной комиссии заявили, что туда уже привезли бюллетени и необходимое оборудование. Также, участки для голосования граждан будут работать с 23 по 27 сентября на территории Посольства ДНР в РФ. По аналогии с ЛНР, голосование будет идти на придомовых территориях — четыре дня, на участках — один день. В каждом субъекте РФ, где есть жители ДНР, будет работать участок для голосования.

Запорожская область

По словам властей региона, за день до начала референдума область готова к его проведению на 100%. На территории созданы 394 участка. Также как и в республиках Донбасса, 23, 24, 25, 26 сентября проголосовать можно будет на дому с восьми утра до восьми вечера. Голосование на участках пройдет 27 сентября. Готовы и участки для тех, кто находится в России — вначале их было 85, но позже количество увеличилось до 102. Участниками референдума, по оценкам местного избиркома, станут более полумиллиона жителей.
"Люди уже определились" - глава Чаплинки Херсонской области о референдуме >>

Херсонская область

В Херсонской области будут открыты 198 участков для голосования. Местные власти заверили, что граждане, вынужденно покинувшие Херсонскую область, смогут принять участие в референдуме, проголосовав на территории ЛНР, ДНР, Запорожской области, а также в ряде регионов России. Даты голосования аналогичны — с 23 по 26 сентября на придомовых территориях, 27 — на участках.
Херсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 21:43Новая жизнь на освобожденных территориях
Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать

Крым и Севастополь

Дополнительные участки для жителей республик Донбасса и освобожденных территорий организованы и на полуострове.
В Севастополе откроются четыре участка: для жителей ЛНР — Севастопольский центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25; ДНР — Дворец культуры Рыбаков, ул. Павла Корчагина, 1; Запорожская область — кинотеатр "Москва", ул. Генерала Острякова, 70; Херсонская область — культурный комплекс "Корабел", ул. Рабочая, 2.
Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму >>
Адреса участков для голосования в Крыму: граждане Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в Симферополе на участке по улице Киевской, 115. Помещение для голосования находится на втором этаже.
Дополнительно для жителей ДНР открыты участки в Ялте (ул. Рузвельта, 5, Морской вокзал), в Керчи (ул. Орджоникидзе, 88), в Евпатории (ул. 9 мая, 75) и в Джанкое (ул. Ленина, 45/2).
Баннер референдума о вступлении в Россию возле ДК Железнодорожников в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 18:49Новая жизнь на освобожденных территориях
Хотим в Россию. Незамедлительно
Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов 19-20 сентября. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская областьКрымСевастопольОбщество
 
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