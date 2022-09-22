https://crimea.ria.ru/20220922/den-do-referenduma-kak-idet-podgotovka-1124586736.html

День до референдума: как идет подготовка

День до референдума: как идет подготовка - РИА Новости Крым, 22.09.2022

День до референдума: как идет подготовка

До начала референдума о присоединении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России остался один день. Готовы ли территории к историческому... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T19:28

2022-09-22T19:28

2022-09-22T19:28

новая жизнь на освобожденных территориях

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

крым

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. До начала референдума о присоединении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России остался один день. Готовы ли территории к историческому событию – в материале РИА Новости Крым.ЛНРВ Луганской Народной Республике, которая территориально находится ближе всех к России, подготовлен 461 стационарный участок для голосования. В местном Избиркоме рассказали, что дополнительно был открыт еще 201 участок за пределами республики в России. Узнать местонахождение участков вне региона жители смогут, обратившись в соответствующую избирательную комиссию субъекта.Участки будут открыты 27 сентября с восьми утра до четырех часов вечера. В остальное время, с 23 по 26 сентября, голосование будет организовано на придомовых и общественных территориях по всей республике. Местный избирком также организовал голосование на дому для всех, кто находится в больницах и людей с ограниченными возможностями. Для оперативного общения с избирателями создан чат-бот, который фиксирует все вопросы по референдуму и дает на них ответы.ДНРДля голосования в ДНР будут открыты 450 стационарных участков. В местной комиссии заявили, что туда уже привезли бюллетени и необходимое оборудование. Также, участки для голосования граждан будут работать с 23 по 27 сентября на территории Посольства ДНР в РФ. По аналогии с ЛНР, голосование будет идти на придомовых территориях — четыре дня, на участках — один день. В каждом субъекте РФ, где есть жители ДНР, будет работать участок для голосования.Запорожская областьПо словам властей региона, за день до начала референдума область готова к его проведению на 100%. На территории созданы 394 участка. Также как и в республиках Донбасса, 23, 24, 25, 26 сентября проголосовать можно будет на дому с восьми утра до восьми вечера. Голосование на участках пройдет 27 сентября. Готовы и участки для тех, кто находится в России — вначале их было 85, но позже количество увеличилось до 102. Участниками референдума, по оценкам местного избиркома, станут более полумиллиона жителей."Люди уже определились" - глава Чаплинки Херсонской области о референдуме >>Херсонская областьВ Херсонской области будут открыты 198 участков для голосования. Местные власти заверили, что граждане, вынужденно покинувшие Херсонскую область, смогут принять участие в референдуме, проголосовав на территории ЛНР, ДНР, Запорожской области, а также в ряде регионов России. Даты голосования аналогичны — с 23 по 26 сентября на придомовых территориях, 27 — на участках.Крым и СевастопольДополнительные участки для жителей республик Донбасса и освобожденных территорий организованы и на полуострове.В Севастополе откроются четыре участка: для жителей ЛНР — Севастопольский центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25; ДНР — Дворец культуры Рыбаков, ул. Павла Корчагина, 1; Запорожская область — кинотеатр "Москва", ул. Генерала Острякова, 70; Херсонская область — культурный комплекс "Корабел", ул. Рабочая, 2.Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму >>Адреса участков для голосования в Крыму: граждане Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в Симферополе на участке по улице Киевской, 115. Помещение для голосования находится на втором этаже. Дополнительно для жителей ДНР открыты участки в Ялте (ул. Рузвельта, 5, Морской вокзал), в Керчи (ул. Орджоникидзе, 88), в Евпатории (ул. 9 мая, 75) и в Джанкое (ул. Ленина, 45/2).Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов 19-20 сентября. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-lnr-i-dnr-kto-i-gde-smozhet-otdat-svoy-golos-1124569502.html

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rf-v-khersone-kak-i-gde-mozhno-progolosovat-1124569155.html

https://crimea.ria.ru/20220920/khotim-v-rossiyu-nezamedlitelno-1124567141.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

крым

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, крым, севастополь, общество