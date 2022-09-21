https://crimea.ria.ru/20220921/izbirkom-rk-pomozhet-organizovat-golosovanie-dlya-bezhentsev-v-krymu-1124572990.html

Избирком РК поможет организовать голосование для беженцев в Крыму

Избирком РК поможет организовать голосование для беженцев в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Избирком РК поможет организовать голосование для беженцев в Крыму

Крымский избирком поможет избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей организовать процесс проведения референдумов на территории... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T11:29

2022-09-21T11:29

2022-09-21T11:30

радио "спутник в крыму"

крым

общество

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111667/07/1116670733_0:16:5568:3148_1920x0_80_0_0_86027a4513838c068e155b1d6f65b366.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Крымский избирком поможет избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей организовать процесс проведения референдумов на территории республики для беженцев из перечисленных регионов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.По его словам, избирком Крыма получает задачи по оказанию содействия от Центральной избирательной комиссии страны, которая взаимодействует с зарубежными территориальными комиссиями на освобожденных территориях: "Еще раз подчеркиваю: мы не организовываем эти референдумы, мы оказываем содействие, чтобы все граждане могли реализовать свое право", - добавил он.По его словам, адреса участков будут указаны дополнительно, вся информация будет передана в муниципалитеты Крыма, а также доведена до граждан через СМИ.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-lnr-i-dnr-kto-i-gde-smozhet-otdat-svoy-golos-1124569502.html

крым

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)