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Избирком РК поможет организовать голосование для беженцев в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220921/izbirkom-rk-pomozhet-organizovat-golosovanie-dlya-bezhentsev-v-krymu-1124572990.html
Избирком РК поможет организовать голосование для беженцев в Крыму
Избирком РК поможет организовать голосование для беженцев в Крыму - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Избирком РК поможет организовать голосование для беженцев в Крыму
Крымский избирком поможет избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей организовать процесс проведения референдумов на территории... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T11:29
2022-09-21T11:30
радио "спутник в крыму"
крым
общество
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Крымский избирком поможет избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей организовать процесс проведения референдумов на территории республики для беженцев из перечисленных регионов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.По его словам, избирком Крыма получает задачи по оказанию содействия от Центральной избирательной комиссии страны, которая взаимодействует с зарубежными территориальными комиссиями на освобожденных территориях: "Еще раз подчеркиваю: мы не организовываем эти референдумы, мы оказываем содействие, чтобы все граждане могли реализовать свое право", - добавил он.По его словам, адреса участков будут указаны дополнительно, вся информация будет передана в муниципалитеты Крыма, а также доведена до граждан через СМИ.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-lnr-i-dnr-kto-i-gde-smozhet-otdat-svoy-golos-1124569502.html
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крым, общество, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Избирком РК поможет организовать голосование для беженцев в Крыму

Избирком РК поможет комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

11:29 21.09.2022 (обновлено: 11:30 21.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПредседатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев
Председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Крымский избирком поможет избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей организовать процесс проведения референдумов на территории республики для беженцев из перечисленных регионов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.
"Избирательные комиссии Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона создали зарубежные территориальные комиссии, которые могут и должны образовать зарубежные участки. Эта задача стоит перед ними. Мы же, в случае, если будут такие решения приняты, организуем избирательные участки именно там, где это будет определено этими комиссиями. Естественно, окажем максимальное содействие в организации помещений, где могут проголосовать граждане этих республик и областей. Также технологическое оборудование будет предоставлено - сделаем все необходимое", - заверил Малышев.
По его словам, избирком Крыма получает задачи по оказанию содействия от Центральной избирательной комиссии страны, которая взаимодействует с зарубежными территориальными комиссиями на освобожденных территориях: "Еще раз подчеркиваю: мы не организовываем эти референдумы, мы оказываем содействие, чтобы все граждане могли реализовать свое право", - добавил он.
По его словам, адреса участков будут указаны дополнительно, вся информация будет передана в муниципалитеты Крыма, а также доведена до граждан через СМИ.
Выборы - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 22:59
Референдум в ЛНР и ДНР: кого допустят к голосованию
Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымОбществоХерсонская областьЗапорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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