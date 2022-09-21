Избирком РК поможет организовать голосование для беженцев в Крыму
Избирком РК поможет комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
11:29 21.09.2022 (обновлено: 11:30 21.09.2022)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПредседатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Крымский избирком поможет избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей организовать процесс проведения референдумов на территории республики для беженцев из перечисленных регионов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.
"Избирательные комиссии Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона создали зарубежные территориальные комиссии, которые могут и должны образовать зарубежные участки. Эта задача стоит перед ними. Мы же, в случае, если будут такие решения приняты, организуем избирательные участки именно там, где это будет определено этими комиссиями. Естественно, окажем максимальное содействие в организации помещений, где могут проголосовать граждане этих республик и областей. Также технологическое оборудование будет предоставлено - сделаем все необходимое", - заверил Малышев.
По его словам, избирком Крыма получает задачи по оказанию содействия от Центральной избирательной комиссии страны, которая взаимодействует с зарубежными территориальными комиссиями на освобожденных территориях: "Еще раз подчеркиваю: мы не организовываем эти референдумы, мы оказываем содействие, чтобы все граждане могли реализовать свое право", - добавил он.
По его словам, адреса участков будут указаны дополнительно, вся информация будет передана в муниципалитеты Крыма, а также доведена до граждан через СМИ.
Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.