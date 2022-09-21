https://crimea.ria.ru/20220921/sotni-novykh-sluchaev-i-smerti-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124572205.html

Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 337 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 203 906 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T10:49

2022-09-21T10:49

2022-09-21T10:50

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распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 337 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 203 906 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.По данным минздрава, скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5376 человек.В Севастополе выявили 75 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 80 лет.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с ковидом и подозрением на него. С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 93 327 человек, выздоровели 89 985.

https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии