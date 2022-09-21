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Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 337 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 203 906 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T10:49
2022-09-21T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 337 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 203 906 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.По данным минздрава, скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5376 человек.В Севастополе выявили 75 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 80 лет.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с ковидом и подозрением на него. С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 93 327 человек, выздоровели 89 985.
https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 412 новых случаев COVID-19, умерли три человека

10:49 21.09.2022 (обновлено: 10:50 21.09.2022)
 
© mrtozzo-4504333/pixabayРеспиратор
Респиратор
© mrtozzo-4504333/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 337 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 203 906 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 27 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 664 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 364 человека, за весь период – 193 732", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5376 человек.
В Севастополе выявили 75 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 80 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны также 11. На данный момент в больницах находится 125 пациентов, из них 111 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с ковидом и подозрением на него. С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 93 327 человек, выздоровели 89 985.
Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 11:45
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Заголовок открываемого материала
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10:54Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали
10:49Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:43Верховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопровода
10:30Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон
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09:46Кто подлежит частичной мобилизации
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