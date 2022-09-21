https://crimea.ria.ru/20220921/sotni-novykh-sluchaev-i-smerti-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124572205.html
Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 337 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 203 906 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T10:49
2022-09-21T10:49
2022-09-21T10:50
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121814032_0:46:960:586_1920x0_80_0_0_fac33a004a7a5dbb676aa50905f70499.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 337 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 203 906 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.По данным минздрава, скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5376 человек.В Севастополе выявили 75 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 80 лет.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с ковидом и подозрением на него. С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 93 327 человек, выздоровели 89 985.
https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121814032_0:0:858:643_1920x0_80_0_0_e2435207f6234b4ad4cb49a44c0e296e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 412 новых случаев COVID-19, умерли три человека
10:49 21.09.2022 (обновлено: 10:50 21.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 337 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 203 906 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 27 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 664 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 364 человека, за весь период – 193 732", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5376 человек.
В Севастополе выявили 75 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 80 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны также 11. На данный момент в больницах находится 125 пациентов, из них 111 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с ковидом и подозрением на него. С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 93 327 человек, выздоровели 89 985.