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Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 28 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 28 снарядов HIMARS
Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 28 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 28 снарядов HIMARS
Российские системы противовоздушной обороны сбили за сутки 28 снарядов РСЗО HIMARS в районе Донбасса и Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T15:44
2022-09-21T15:44
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили за сутки 28 снарядов РСЗО HIMARS в районе Донбасса и Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Свистуновка Луганской Народной Республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховкой ГЭС Херсонской области", – сообщил он в среду в ходе ежедневного брифинга Министерства обороны.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 беспилотников, в том числе один "Байрактар"."Сбито 11 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Петровское, Карповка Донецкой Народной Республики, Степное, Бобровый Кут, Миролюбовка, Красносельское, Волковское и Чаривное. В том числе один БПЛА "Байрактар" в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области", – добавил Конашенков.Вместе с тем, в районах населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей и Донецкой Народной Республики уничтожено 12 складов с боеприпасами и вооружения.Всего с начала специальной военной операции уничтожено 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220921/v-minoborony-ozvuchili-poteri-ukrainskikh-voysk-za-sutki-1124576475.html
https://crimea.ria.ru/20220920/rossiyskie-voennye-sbili-nad-donbassom-i-khersonschinoy-27-snaryadov-himars-1124562452.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 28 снарядов HIMARS

Минобороны: российские ПВО сбили за сутки 28 снарядов HIMARS

15:44 21.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили за сутки 28 снарядов РСЗО HIMARS в районе Донбасса и Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Свистуновка Луганской Народной Республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховкой ГЭС Херсонской области", – сообщил он в среду в ходе ежедневного брифинга Министерства обороны.
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15:38
В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки
Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 беспилотников, в том числе один "Байрактар".
"Сбито 11 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Петровское, Карповка Донецкой Народной Республики, Степное, Бобровый Кут, Миролюбовка, Красносельское, Волковское и Чаривное. В том числе один БПЛА "Байрактар" в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области", – добавил Конашенков.
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Вчера, 14:54
Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 27 снарядов HIMARS
Вместе с тем, в районах населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей и Донецкой Народной Республики уничтожено 12 складов с боеприпасами и вооружения.
Всего с начала специальной военной операции уничтожено 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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