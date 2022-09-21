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Китай готовится "к участию в настоящих боевых действиях" — Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Китай готовится "к участию в настоящих боевых действиях" — Си Цзиньпин
Китай готовится "к участию в настоящих боевых действиях" — Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Китай готовится "к участию в настоящих боевых действиях" — Си Цзиньпин
Китай сосредоточит народно-освободительную армию (НОАК) на подготовке к участию в настоящих боевых действиях. Такое поручение дал председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T15:26
2022-09-21T15:26
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости Крым. Китай сосредоточит народно-освободительную армию (НОАК) на подготовке к участию в настоящих боевых действиях. Такое поручение дал председатель КНР Си Цзиньпин на семинаре по национальной обороне и военной реформе, пишет РИА Новости.По информации Центрального телевидения Китая, Си Цзиньпин, обращаясь к участникам семинара подчеркнул, что вооруженные силы должны "сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях". Он также отметил, что Китай должен твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей военной реформы.В 2015 году власти Китая объявили о намерении значительно реформировать свои вооруженные силы ради повышения их эффективности. Председатель КНР Си Цзиньпин пытается создать ультрасовременную армию, которая была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю, по его словам, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать.После начала реформ в НОАК были созданы ракетные войска стратегического назначения, и в настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.Китайский лидер еще во время своего выступления на открытии 19-го съезда Компартии Китая в 2017 году заявил, что к 2035 году планируется завершить модернизацию вооруженных сил страны, чтобы они полностью отвечали вызовам современности и требованиям нового времени. А к 2050 году НОАК должна превратиться в вооруженные силы передового мирового уровня.
https://crimea.ria.ru/20220915/belorussiya-i-kitay-dogovorilis-o-vsestoronnem-partnerstve-1124518521.html
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си цзиньпин (председатель кнр), китай, политика
Китай готовится "к участию в настоящих боевых действиях" — Си Цзиньпин

Си Цзиньпин поручил готовить Китай "к участию в настоящих боевых действиях"

15:26 21.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости Крым. Китай сосредоточит народно-освободительную армию (НОАК) на подготовке к участию в настоящих боевых действиях. Такое поручение дал председатель КНР Си Цзиньпин на семинаре по национальной обороне и военной реформе, пишет РИА Новости.
По информации Центрального телевидения Китая, Си Цзиньпин, обращаясь к участникам семинара подчеркнул, что вооруженные силы должны "сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях". Он также отметил, что Китай должен твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей военной реформы.
В 2015 году власти Китая объявили о намерении значительно реформировать свои вооруженные силы ради повышения их эффективности. Председатель КНР Си Цзиньпин пытается создать ультрасовременную армию, которая была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю, по его словам, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать.
После начала реформ в НОАК были созданы ракетные войска стратегического назначения, и в настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.
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Си Цзиньпин (председатель КНР)КитайПолитика
 
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