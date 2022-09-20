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О заболевших и умерших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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О заболевших и умерших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
О заболевших и умерших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 20.09.2022
О заболевших и умерших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
На территории Республики Крым зарегистрировано 329 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 203 569 положительных на COVID-19. Об РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T10:38
2022-09-20T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 329 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 203 569 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы 42 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 637 человек.Выздоровели за сутки 476 человек, за весь период – 193 368", - говорится в сообщении.В Севастополе выявлены 73 новых случая COVID-19, умер один человек в возрасте 95 лет. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 93 252."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 14 человек, столько же выписаны. На данный момент в больницах находится 123 пациента, из них 108 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.За сутки до этого на территории Республики Крым зарегистрировано 304 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе заболели 147 человек.
https://crimea.ria.ru/20220919/opershtab-otsenil-situatsiyu-s-covid-19-v-rossii-1124548736.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
О заболевших и умерших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе выявлено 402 новых случая COVID-19, умерли три человека

10:38 20.09.2022
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных Covid-19
Госпиталь для лечения больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 329 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 203 569 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы 42 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 637 человек.Выздоровели за сутки 476 человек, за весь период – 193 368", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, скончались еще два пациента. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5375 человек.
В Севастополе выявлены 73 новых случая COVID-19, умер один человек в возрасте 95 лет. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 93 252.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 14 человек, столько же выписаны. На данный момент в больницах находится 123 пациента, из них 108 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.
Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
За сутки до этого на территории Республики Крым зарегистрировано 304 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе заболели 147 человек.
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