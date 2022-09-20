https://crimea.ria.ru/20220920/o-zabolevshikh-i-umershikh-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1124557905.html

О заболевших и умерших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

О заболевших и умерших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 20.09.2022

О заболевших и умерших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

На территории Республики Крым зарегистрировано 329 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 203 569 положительных на COVID-19. Об РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T10:38

2022-09-20T10:38

2022-09-20T10:38

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крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 329 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 203 569 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы 42 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 637 человек.Выздоровели за сутки 476 человек, за весь период – 193 368", - говорится в сообщении.В Севастополе выявлены 73 новых случая COVID-19, умер один человек в возрасте 95 лет. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 93 252."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 14 человек, столько же выписаны. На данный момент в больницах находится 123 пациента, из них 108 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.За сутки до этого на территории Республики Крым зарегистрировано 304 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе заболели 147 человек.

https://crimea.ria.ru/20220919/opershtab-otsenil-situatsiyu-s-covid-19-v-rossii-1124548736.html

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севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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