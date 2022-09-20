https://crimea.ria.ru/20220920/kak-budet-golosovat-zaporozhskaya-oblast-1124569335.html

Как будет голосовать Запорожская область

Как будет голосовать Запорожская область - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Как будет голосовать Запорожская область

В Запорожской области созданы 394 избирательных участка для голосования на референдуме, еще 85 будут работать в России, Херсонской области и Донбассе. Об этом... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T22:27

2022-09-20T22:27

2022-09-20T22:33

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Запорожской области созданы 394 избирательных участка для голосования на референдуме, еще 85 будут работать в России, Херсонской области и Донбассе. Об этом сообщила глава избиркома региона Галина Катющенко."Всего на территории Запорожской области для проведения референдума созданы 394 избирательных участка, 85 избирательных участков будут созданы за пределами Запорожской области - так называемые зарубежные участки для голосования. Они создаются на территории РФ, ЛНР, ДНР и Херсонской области", - цитирует Катющенко РИА НовостиПо словам Катющенко, власти области ожидают, что участие в референдуме примут участие около 500 тысяч избирателей.Референдумы о вступлении освобожденных территорий Украины в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220920/khotim-v-rossiyu-nezamedlitelno-1124567141.html

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rf-v-khersone-kak-i-gde-mozhno-progolosovat-1124569155.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, общество