https://crimea.ria.ru/20220919/ssha-menyayut-ritoriku-po-ukrainskomu-voprosu-v-chem-prichina-1124547185.html

США меняют риторику по украинскому вопросу: в чем причина

США меняют риторику по украинскому вопросу: в чем причина - РИА Новости Крым, 19.09.2022

США меняют риторику по украинскому вопросу: в чем причина

Вашингтон и Брюссель меняют риторику по украинскому вопросу и возлагают ответственность на президента Украины Владимира Зеленского в урегулировании конфликта в... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T09:35

2022-09-19T09:35

2022-09-19T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Вашингтон и Брюссель меняют риторику по украинскому вопросу и возлагают ответственность на президента Украины Владимира Зеленского в урегулировании конфликта в стране путем мирных переговоров. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин."Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решен исключительно на поле боя", - напомнил председатель ГД.По его мнению, такая перемена продиктована неуспехами ВСУ и нарастающим внутриполитическим напряжением в США и странах ЕС.В США обозначили главную проблему украинской армии >>"Во-первых, вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров. Во-вторых, внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов. Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы. Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят", - пояснил Володин.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220919/zelenskiy-opyat-podelilsya-fantaziyami-o-kryme-1124546774.html

https://crimea.ria.ru/20220824/v-ssha-priznali-chto-ukraina-mozhet-lishitsya-territoriy-i-vykhoda-k-moryu-1124269923.html

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вячеслав володин, сша, украина, в мире, политика